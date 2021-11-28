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Українці вшановують пам'ять жертв Голодомору. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 27 листопада тисячі українців прийшли до меморіалу жертв Голодомору у Києві з квітами, колосками та лампадками, щоб вшанувати память мільйонів загиблих.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Разом із тисячами людей свічки до меморіалу принесли і представники політичного істеблішменту країни.
Як відомо, День пам’яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада.
Фото та відео - Олег Богачук
Топ коментарі
+28 Чайка Київ
показати весь коментар27.11.2021 18:44
+21 Вася Шевченко f77d76ba
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+18 Игорь Монахов
показати весь коментар27.11.2021 19:06
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Будь ласка, зачекайте...
Ніколи знов.
ВЕЧНОЕ ПРОКЛЯТИЕ ПАЛАЧАМ-САДИСТАМ ИЗ КРЕМЛЯ И ИХ ИДЕЙНЫМ ПОТОМКАМ! ГОРИТЕ ВСЕ В АДУ!
До сліз...
У бабусі дружини майже половина сім'ї померла мученицькою смертю на Хмельниччині... Пам'ятаємо...
НІКОЛИ ЗНОВУ !
В городах знали, что в селах - голод, но в городах давали хоть какой-то паек, чтобы не умирали и могли работать. А когда приехал из села - он был в ужасе от того, что там увидел. Половина села умерла от голода, а остальная половина лежала по хатам и тихонько умирала.
Бабушка вспоминала, что сестру вносили в дом на руках - она уже не могла ходить, у нее были страшные сильно опухшие ноги. Боялись, что она не выживет.
Дедушкин паек рабочего делили на 4-х людей. Сдали в торгсин свои золотые обручальные кольца в обмен хоть на какую-то еду, чтобы выжить. И им удалось пережить эту страшную зиму 1932-1933 годов.
А как в марте пригрело солнышко, сошел снег сестра дедушки, хоть была еще и слабенькая, засобиралась домой в село - надо садить огород.
А через 4 года НКВД моего дедушку расстреляло, как врага народа.
А бабушка даже в сытые брежневские времена хранила всегда мешочек с сухариками - отголосок пережитых двух голодоморов.
Я б їй розказала, і мені би полегшало.
А був би у мене муж -
Впала б йому на груди заридавши, і він би втішив.
Але сестру мою вбито ще в маминій утробі,
А муж і не зачався, бо вбито його діда -
Молоденьким, чи то на полі бою,
А чи пострілом в потилицю у чекістському підвалі.
Тільки я дісталась на Берег Життя.
Товчусь тепер тут, похитуючись од вітру,
Ловлюся руками за випадкові плечі,
Зазираю в обличчя: сестра? муж?..
Не сестра, і не муж, не той і не та -
Той і та чекають на тому березі,
Як сільські родичі з тридцять третього,
Що стяглися з останнього, цілим родом,
Аби вирядити одного до міста по хліб.
І тепер чекають, аж принесу їм міх жита,
І Всесвіт повниться їхнім чеканням.
А мій мішок все ніяк не наповниться -
І нема кому розказати, який він тяжкий,
Коли
Порожній.
Оксана Забужко
Трохи далi - груша-диичка й стара абрикоса.
Десь- колись, в ось цiй краiнi село розквiтало,
Тiльки нинi пiсля нього лишилось розвалля.
Де ж подiлись люди звiдси, чому полишили
Рiдний дiм, п*янку леваду, батькiв у могилi?
Адже в тi часи далекi, в роки тридцять третi,
Ниви б мали колоситись, а в небi - лелеки... .
При долинi - кущ малини, бiля - дика роза.
Трохи далi, одиноко, - журавль при дорозi.
Лиш криниця - повна сили: вона не зкорилась.
Рада тим , хто е в дорозi - зичить свою силу.
Присланий в село - Давидов.
Місцеві - Нагульнов, Размьотнов.
Якщо хтось зразу не зрозумів, то подумайте.
Ці прізвища багато про що говорять. Дивуюсь, що цензура не заставила автора змінити прізвища.
Дмитро Корчинський
1 год ·
Від голоду вмерли ті українці, які припинили війну, або не почали війну, або батьки яких припинили, або не почали війну з московитами.
Якби вони продовжували воювати, їх загинуло б разів у п'ять менше.
Коли ми маємо справу з москвою, припинення війни призводить до більших жертв, ніж продовження війни.
Тому припинення війни - більш небезпечне, ніж продовження війни.