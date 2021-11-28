Українці вшановують пам'ять жертв Голодомору. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 листопада тисячі українців прийшли до меморіалу жертв Голодомору у Києві з квітами, колосками та лампадками, щоб вшанувати память мільйонів загиблих.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Разом із тисячами людей свічки до меморіалу принесли і представники політичного істеблішменту країни.

Як відомо, День пам’яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада.

Дивіться також: Пам'яті українців-жертв Голодомору. ВIДЕО

Також дивіться: Свічки в пам’ять про жертв Голодомору запалили українські бійці на передовій. ФОТОрепортаж





























Фото та відео - Олег Богачук