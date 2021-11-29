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За тиждень вогонь забрав життя 48 осіб, - ДСНС
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Упродовж минулого тижня (з 22.11 по 28.11) на пожежах загинуло 48 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 608 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 62 людини.
Ліквідовано 1 тис. 151 пожежу, врятовано на пожежах 58 осіб та не допущено знищення вогнем 430 будівель і 30 од. техніки. На пожежах загинуло 48 осіб.
Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 235 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 338 вибухонебезпечних предметів.
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