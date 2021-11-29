Україна отримає 200 млн євро на оновлення громадського транспорту, - Мінфін

На даний час в Україні реалізуються проекти із розвитку міського громадського транспорту, які фінансуються за рахунок кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Ми бачимо підвищений інтерес місцевих громад до участі у таких проектах і пропонуємо їм подальше розширення інструментарію для розвитку міської мобільності. Вкладаючи гроші в розвиток громадського транспорту та його інфраструктури ми стимулюємо економічний розвиток нашої країни, створюючи нові робочі місця на машинобудівних підприємствах, а також забезпечуємо розвиток екологічно чистого вітчизняного громадського транспорту. Це є гарна можливість для міської влади підвищити якість життя для громадян", - зазначив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

В міністерстві нагадили, що 18 листопада 2021 року у Верховній Раді було зареєстровано Проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди "Міський громадський транспорт України ІІ". У рамках даної угоди передбачено надання Україні позики у розмірі 200 млн євро. Дані кошти буде спрямовано на придбання нових автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метро.

Окрім того, у рамках реалізації проекту передбачається будівництво та модернізація трамвайних і тролейбусних ліній та інші роботи у містах Черкаси, Біла Церква, Кам’янське, Дніпро, Львів, Кременчук та Запоріжжя. Кошти для закупівлі рухомого складу міського громадського транспорту буде розподіллено серед міст України, які стали учасниками даного проекту, а саме: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса, Чернівці та інші.

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