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Арахамія: за "ресурсний" законопроєкт буде 230-235 голосів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арахамія: за "ресурсний" законопроєкт буде 230-235 голосів

За "ресурсний" законопроєкт 5600 завтра проголосують 230-235 народних депутатів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, йдеться не лише про депутатів його фракції. Однак нардеп не захотів відповідати, які ще фракції чи групи можуть підтримати документ. "Подивимося на табло", - наголосив голова фракції "СН".

Арахамія також спрогнозував, що за державний бюджет на наступний рік буде більше голосів, аніж за законопроєкт №5600 - "десь 245-250".

Відповідаючи на запитання, чи прогнозує він "бюджетну ніч", політик заявив: "Такі ризики є. Якщо вони спрацюють, усі депутати повідомлені, що усі січневі свята вони святкуватимуть в стінах Верховної Ради. Це три тижні підряд розгляду бюджету. Усі будуть - і опозиція, і коаліція, і ви (журналісти. - Ред.) теж. У Верховній Раді, окрім працівників їдальні, які не втрачатимуть виручку, всі інші будуть за те, щоб проголосувати його (бюджет. - Ред.) післязавтра".

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Топ коментарі
+12
От як бачу його фото, весь час згадую Собаче серце: - " Со Пскова я, странница. Пришла на собачку говорящую посмотреть".
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29.11.2021 21:21
+11
Та заберіть вже у цього бабуїна абхазького мікрохвон !!!))))
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29.11.2021 21:20
+8
Собакоподібна мавпа -бабуїн ,100% ,чистопородний !!!)))
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29.11.2021 21:24
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Та заберіть вже у цього бабуїна абхазького мікрохвон !!!))))
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29.11.2021 21:20 Відповісти
От як бачу його фото, весь час згадую Собаче серце: - " Со Пскова я, странница. Пришла на собачку говорящую посмотреть".
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29.11.2021 21:21 Відповісти
Собакоподібна мавпа -бабуїн ,100% ,чистопородний !!!)))
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29.11.2021 21:24 Відповісти
а ротів на ресурси достатньо?
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29.11.2021 21:22 Відповісти
Дивлячись на твоє табло ,видко що Дарвін був таки прав !!!!))))
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29.11.2021 21:23 Відповісти
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29.11.2021 21:23 Відповісти
Хламідію давно пора здати на аналізи.
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29.11.2021 21:30 Відповісти
"Слуха нАрода" це не фракція , це ФРІКЦІЯ !
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29.11.2021 21:31 Відповісти
шо.каждого из 235 заранее заставили в ведомости расписаться?
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29.11.2021 21:49 Відповісти
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29.11.2021 22:09 Відповісти
Відповідальність можуть нести тільки правоздатні та дієздатні, а не психічно хворі та розумововідсталі. Але таким треба перед виборами проходити медкомісію, а не хапати бюлетені за слуг і за зє
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29.11.2021 22:16 Відповісти
Якщо з'явилося це лайно, чекайте наростання зє-зашкварів задля прикриття ганьбищ головного зєблана(((
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29.11.2021 22:18 Відповісти
Псевдо - Тунец
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29.11.2021 22:33 Відповісти
 
 