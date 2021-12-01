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Нова хвиля обшуків розпочалася у Білорусі, - Правозахисний центр "Вясна"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Нова хвиля обшуків розпочалася у Білорусі, - Правозахисний центр

Правозахисний центр "Вясна" заявив про нову хвилю обшуків по всій Білорусі. Всі вони почалися вранці 1 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал правозахисного центру "Вясна".

"На цей момент правозахисникам "Вясни" відомо про обшуки Мозирського правозахисника Володимира Телепуна, у активістів з Вітебська Володимира Кийка і Миколи Качурця, а також Кричевського журналіста Сергія Нерівного", - заявили в організації.

Також повідомляється, що в Мінську масові обшуки проходять з раннього ранку, силовики прийшли не менше ніж до 10 громадян. У Гомелі після обшуку, проведеного співробітниками управління фінансових розслідувань, доставили на допит журналістку Ларису Щирякову, проте вона відмовилася давати свідчення проти себе.

У Гродно затримана як свідок "у справі про особисте листування" місцева журналістка Надія Вітіна. Обшуки також проходять в Бресті в Олени Жушми і в Речиці в активіста Олега Карбалевича, у якого вже вилучили техніку, а самого забрали на допит.

За даними правозахисників, обшук також пройшов у Гомельського політика з Об'єднаної громадянської партії Василя Полякова.

Автор: Ірина Дашківська
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01.12.2021 14:28 Відповісти
с бульбохуйлом дерьмак со своим верховным подопечным про путч инфой поделились ))) тот и очконул.
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01.12.2021 14:28 Відповісти
Больше надо было с цветочками ходить

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01.12.2021 14:34 Відповісти
Чем отличаются украинцы от остального совка - активным сопротивлением узурпаторам
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01.12.2021 14:36 Відповісти
В чому різниця між українцями і білорусами?
Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
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01.12.2021 16:19 Відповісти
- Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?

- Да нет… Это я сам пратеставал…

- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...

- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…
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01.12.2021 14:42 Відповісти
главноє чітоби нє как в Украінє.
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01.12.2021 14:52 Відповісти
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01.12.2021 15:14 Відповісти
ЩО??!!! Тоже переворот Ждали 1 грудня? У Вовачки з Лукой один диллер на двоих*?
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01.12.2021 15:51 Відповісти
 
 