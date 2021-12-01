Нова хвиля обшуків розпочалася у Білорусі, - Правозахисний центр "Вясна"
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Правозахисний центр "Вясна" заявив про нову хвилю обшуків по всій Білорусі. Всі вони почалися вранці 1 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал правозахисного центру "Вясна".
"На цей момент правозахисникам "Вясни" відомо про обшуки Мозирського правозахисника Володимира Телепуна, у активістів з Вітебська Володимира Кийка і Миколи Качурця, а також Кричевського журналіста Сергія Нерівного", - заявили в організації.
Також повідомляється, що в Мінську масові обшуки проходять з раннього ранку, силовики прийшли не менше ніж до 10 громадян. У Гомелі після обшуку, проведеного співробітниками управління фінансових розслідувань, доставили на допит журналістку Ларису Щирякову, проте вона відмовилася давати свідчення проти себе.
У Гродно затримана як свідок "у справі про особисте листування" місцева журналістка Надія Вітіна. Обшуки також проходять в Бресті в Олени Жушми і в Речиці в активіста Олега Карбалевича, у якого вже вилучили техніку, а самого забрали на допит.
За даними правозахисників, обшук також пройшов у Гомельського політика з Об'єднаної громадянської партії Василя Полякова.
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Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
- Да нет… Это я сам пратеставал…
- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...
- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…