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Новий штам "омікрон" зафіксували вже у 23 країнах, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Новий штам

Не менш ніж у 23 країнах світу виявили випадки захворювання на новий штам коронавірусу "омікрон".

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щонайменше в 23 країнах зареєстровані випадки захворювання на "омікрон", і ми очікуємо, що це число зростатиме", - зазначив він, додавши, що ВООЗ сприймає таке зростання як "украй екстремальне".

Раніше у ВООЗ заявляли, що повна заборона на подорожі для іноземних громадян не допоможе у запобіганні поширенню "омікрону".

"Омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може нести загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.

Читайте: Через штам "Омікрон" ЄС може щодня переглядати правила в'їзду, - Bloomberg

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
коронабесы всех стран объединяйтесь😁
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02.12.2021 00:46
+3
Так швидко розповсюджується? - Ну треба ж чимось пояснити марність вакцин.
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02.12.2021 02:27
+2
Смотрел вчера матчи премьер-лиги с участием украинских спортсменов. На стадионах в Лондоне и Бирмингеме, вмещающих 80 и 42 тыс. болельщиков! И ни одна бл..., пардон, болельщик не имел маски! Ага, сбрехал - промелькнул один малььчишка лет 12 в зеленой маске - и более никого! А вы учите греческий алфавит!
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02.12.2021 05:40
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Значит долбаные турЫсты скоро привезут эту заразу и сюда, если уже не привезли, путешественники мля
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02.12.2021 00:40 Відповісти
не повтікають. але, можливо, реакція влади на ці загрози стане більш адекватною.
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02.12.2021 00:50 Відповісти
коронабесы всех стран объединяйтесь😁
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02.12.2021 00:46 Відповісти
Антиваксы фсеех стран рвите пуканы.
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02.12.2021 06:49 Відповісти
Jeff ™


@_RealJeff45

· 6h

Breaking! Fully vaccinated traveller brings Omicron into Alberta. 1 case confirmed. What a shitty vaccine.
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02.12.2021 00:55 Відповісти
Так швидко розповсюджується? - Ну треба ж чимось пояснити марність вакцин.
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02.12.2021 02:27 Відповісти
Марнисть серого вещества в твоей голове уже давным давно пояснили.
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02.12.2021 06:51 Відповісти
Смотрел вчера матчи премьер-лиги с участием украинских спортсменов. На стадионах в Лондоне и Бирмингеме, вмещающих 80 и 42 тыс. болельщиков! И ни одна бл..., пардон, болельщик не имел маски! Ага, сбрехал - промелькнул один малььчишка лет 12 в зеленой маске - и более никого! А вы учите греческий алфавит!
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02.12.2021 05:40 Відповісти
Сейчас вам подкинут теорию что мол они все проколотые и с тестами
А вообще если исходить из теории ваксеров (1 заражает 100, вирус живет на поверхности неделю) - после этих матчей минимум страны должны слечь полность, максимум планета через месяц вымереть .
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02.12.2021 09:05 Відповісти
Ну да! Они же все провакцинированы и с Кью Ар кодами на стадион прошли! Но меняется вирус, перескакивает с буковки на буковку греческого алфавита, люди стоят, или сидят на расстоянии меньше метра рот от рта, кричат и визжат, разбрызгивая слюну, "болеют" одним словом.И ничего, футбольные матчи с болельщиками идут сравнительно давно. Можно и на другие страны обратить внимание, как там проводятся футбольные матчи. И не только футбольные!
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02.12.2021 11:09 Відповісти
цікаві теперішні віруси і їх штами, виникають у всіх країнах майже одночасно, не дивлячись на жорсткі карантинні заходи, і тут же виготовляють нову вакцину від них
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02.12.2021 09:35 Відповісти
Так отож.
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02.12.2021 10:49 Відповісти
Учитывая то, что в нас и вокруг нас сотни короновирусов, любой из них можно обьявить или новым, или мутировавшим,а человека зараженным, то окучивать лохов можно бесконечно,главное тесты новые чаще производить.
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02.12.2021 11:22 Відповісти
 
 