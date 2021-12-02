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Рада продовжила на рік дію закону про особливий статус Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рада продовжила на рік дію закону про особливий статус Донбасу

Верховна Рада продовжила до 31 грудня 2022 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Як інформує Цензор.НЕТ за відповідний законопроєкт №6342 "Про внесення змін до ст. 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" в цілому проголосували 317 парламентарів.

Верховна Рада неодноразово продовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, якою особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде запроваджено з дня набуття чинності відповідного закону на термін до 31 грудня 2019 року.

Законопроєкт продовжує на рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, встановленого статтею 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО був ухвалений Верховною Радою у вересні 2014 року і набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".

Зокрема, стаття 10 цього закону (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, в тому числі представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
А як всі критикували ту владу за цей закон, горлали і вчили, як потрібно. Чому немає чогось новенького? А тому, що 5 президент і Верховна Рада тоді робили все правильно по тих можливостях. Ці тільки переписують, як в школі двійочники.
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02.12.2021 13:43
+2
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02.12.2021 13:26
+2
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02.12.2021 13:30
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02.12.2021 13:26 Відповісти
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02.12.2021 13:27 Відповісти
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02.12.2021 13:30 Відповісти
Знову продовжили це непорозуміння?
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02.12.2021 13:26 Відповісти
іншого прийнятного виходу не існує. Це - найменше зло в ситуації, що склалася після провалу реформування України в цивілізовану країну на протязі з 1991-го по 2013-тий роки.
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02.12.2021 16:14 Відповісти
"...прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами..."

Зеля, поэтому твои попытки взглянуть в очко }{уйла "в поисках там мира" противоречат Закону, за продление действия которого на год зебилы (в т.ч.) сегодня проголосовали.
Так что ты или крестик, или трусы...
В общем, ты понял, а если нет- с Майдана подскажут.
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02.12.2021 13:37 Відповісти
А як всі критикували ту владу за цей закон, горлали і вчили, як потрібно. Чому немає чогось новенького? А тому, що 5 президент і Верховна Рада тоді робили все правильно по тих можливостях. Ці тільки переписують, як в школі двійочники.
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02.12.2021 13:43 Відповісти
А скільки ж тут (після виборів) було в мою адресу прокльонів і погроз коли я написав що "Хоче чи не хоче Зеленський але змушений буде продовжувать політику Порошенка стосовно Донбасу! Іншого шляху у нього немає - щоб йому не "відірвали голову"!"
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02.12.2021 16:44 Відповісти
Не о чем! Так российские паспорта, там уже в школу пошли те, кто и слышать об Украине не будет. Что вы принимаете?Либо на украинских законах, что практически невозможно, либо не всаживайте этот геморой себе в задницу, получите рак. Ибо потом начнется отдельный порядок , но уже в пределах полных границ Луганской и Донецкой области, а потом и в пределах Новосрании. Не тешьте себя не будет там Украины, а если и будет то лет через 50.
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02.12.2021 13:45 Відповісти
в кого буде касапський паспорт - не будуть ні голосувати, не будуть обраними і не будуть працювати в державних структурах (вчителями, в т.ч.)
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02.12.2021 16:16 Відповісти
Интересно, хоть ОДИН из комментаторов читал тот закон?
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02.12.2021 16:37 Відповісти
 
 