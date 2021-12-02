Найближчими місяцями падіння цін на метал триватиме, - Укрпромзовнішекспертиза

Ціни на метал на світових ринках продовжать падіння впродовж найближчих кількох місяців.



Про це повідомив у коментарі бізнес-порталу UAprom аналітик "Укрпромзовнішекспертизи" Олег Гнітецький.

Зміна тривалого тренду, що зростає, пов'язана з низкою факторів, головний з яких - ситуація в металургійній галузі Китаю. Зокрема, введені владою КНР обмеження на виплавку сталі не призвели до зростання попиту на імпортну заготівлю, як очікувалося раніше, "бо обіцянки підтримки кредитної політики є недостатніми".

Слабкий попит на метал підтримується проблемами із постачанням напівпровідників для автомобільної промисловості. На цьому фоні багато заводів знижують виробництво. З іншого боку, взимку традиційно спостерігається сезонне зниження споживання металу.

Водночас сталеливарні підприємства зазнають тиску з боку високих цін на сировину та енергоносії. Попит на сталь є недостатнім, щоб покрити високу собівартість металопродукції. "Тому всі намагаються просто не працювати на збиток, трошки скорочувати виробництво, наздоганяти попит", - наголосив Гнітецький.

Ще одним фактором невизначеності, який не дозволяє говорити про стабілізацію ситуації на світових ринках, він називає ризики нової хвилі коронавірусу та можливого посилення карантинних заходів, таких, як обмеження заходів у порти, запровадження карантинів на підприємствах тощо. Поки що компанії займають вичікувальну позицію, каже експерт.