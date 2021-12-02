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Кабмін дає старт роботі Українського центру розбудови миру, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кабмін дає старт роботі Українського центру розбудови миру, - Шмигаль

Кабмін має намір затвердити проєкт, який дозволить запустити в роботу Український національний центр розбудови миру.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на сьогоднішньому засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.

За його словами, уряд затвердив порядок використання коштів щодо створення реєстрів та систем моніторингу. Це дозволить установі розпочати діяльність та збирати докази порушення прав українських громадян на тимчасово окупованих територіях.

"Такі дії не залишатимуться поза нашою увагою. Ми домагатимемося справедливості всіма способами, передбаченими міжнародним правом", - зазначив Шмигаль.

"Там є випадки порушення прав людей. Такі дії будуть зафіксовані, будуть доказовою базою щодо російської агресії. Сьогодні пропоную затвердити проект, який дозволить запустити в роботу Український національний центр розбудови миру. Який буде збирати докази порушення прав людини", - звернувся прем'єр до міністрів українського Кабміну. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморандум з НАТО та Національна програма інформатизації на 2022-2024 рр., - порядок денний Кабміну

"Безпека України - це безпека Європи. Це наше спільне завдання, виклик, який необхідно долати консолідовано", - додав він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергове загострення параноїдної шизофренії !!!)))
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02.12.2021 15:50
+7
Сколько же вы наплодили контор "Рога и копыта"...
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02.12.2021 15:51
+5
"збирати докази порушення прав українських громадян на тимчасово окупованих територіях" - для этого у нас есть правоохранительные органы.
Что-то опять врут. Наверное, директором этого центра будет Сивохо, любимец сепаров и РФ.
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02.12.2021 15:53
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Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергове загострення параноїдної шизофренії !!!)))
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02.12.2021 15:50 Відповісти
да яка имитация...там кремлёвский поводок без бинокля видно...
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02.12.2021 16:28 Відповісти
Лялькова імітація кремлівського лялькового балагана !!!Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!))
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02.12.2021 16:33 Відповісти
пародия цэ колы смешно...у криворогих к смешно ничего...
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02.12.2021 16:40 Відповісти
Булоб смішно ,якби не було так сумно !! Смішно ,це не завжди весело !!!!)))
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02.12.2021 16:45 Відповісти
Сколько же вы наплодили контор "Рога и копыта"...
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02.12.2021 15:51 Відповісти
Всі державні контори і конторки ,це розплідники корумпованої гидоти !!!))
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02.12.2021 16:34 Відповісти
ключевое слово "кошти".
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02.12.2021 15:52 Відповісти
"збирати докази порушення прав українських громадян на тимчасово окупованих територіях" - для этого у нас есть правоохранительные органы.
Что-то опять врут. Наверное, директором этого центра будет Сивохо, любимец сепаров и РФ.
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02.12.2021 15:53 Відповісти
А шо не так?
Лучший кандидат для работы с кацапами. Если он еще не стирал зассанные штаны, от него крепко должно нести рюзьге духом. Они быстро поймут друг друга на почве похмельного синдрома.
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02.12.2021 16:09 Відповісти
Трактор в полі ні "дир-дир" - Ми за мир!!
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02.12.2021 16:07 Відповісти
Печатают "фантики" и пилят, печатают и пилят...
Не понимают, что потом будут с кровью отрыгивать наворованное...
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02.12.2021 16:13 Відповісти
Что-то премьер разошелся на политические темы. С экономикой уже все в порядке?
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02.12.2021 16:14 Відповісти
Черговий "порохотяг" для грошей з бюджету.
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02.12.2021 16:14 Відповісти
Пилорама ,бюджетні гроши пиляти !!!)))
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02.12.2021 16:46 Відповісти
Шмигаль, це не ваш родич? Чи може ваш генератор ідей?
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02.12.2021 16:59 Відповісти
 
 