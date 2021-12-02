Кабмін дає старт роботі Українського центру розбудови миру, - Шмигаль

Кабмін має намір затвердити проєкт, який дозволить запустити в роботу Український національний центр розбудови миру.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на сьогоднішньому засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.

За його словами, уряд затвердив порядок використання коштів щодо створення реєстрів та систем моніторингу. Це дозволить установі розпочати діяльність та збирати докази порушення прав українських громадян на тимчасово окупованих територіях.

"Такі дії не залишатимуться поза нашою увагою. Ми домагатимемося справедливості всіма способами, передбаченими міжнародним правом", - зазначив Шмигаль.

"Там є випадки порушення прав людей. Такі дії будуть зафіксовані, будуть доказовою базою щодо російської агресії. Сьогодні пропоную затвердити проект, який дозволить запустити в роботу Український національний центр розбудови миру. Який буде збирати докази порушення прав людини", - звернувся прем'єр до міністрів українського Кабміну.

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"Безпека України - це безпека Європи. Це наше спільне завдання, виклик, який необхідно долати консолідовано", - додав він.