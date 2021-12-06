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ЗСУ посіли 25 місце у рейтингу найсильніших армій світу

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ЗСУ посіли 25 місце у рейтингу найсильніших армій світу

Збройні Сили України посіли 25 місце у рейтингу Global Firepower Index із 140 армій світу.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Армія Інформ.

Як зазначено у звіті, найпотужнішою є армія США. У першу пятирку такох входять армії Росії, Китаю, Індії та Японії.

Найслабшими визнвно збройні сили у Бутану, Ліберії та частково визнаної Республіки Косово.

Минулого року Збройні Сили України займали 27 місце в рейтингу Global Firepower Index, а в позаминулому — 29.

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Індекс Global Firepower — це рейтинг, який складається з 2006 року та охоплює 140 країн світу. Він ґрунтується на базі понад 50 індивідуальних факторів, які формують рейтинг країни.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+32
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06.12.2021 17:23
+26
Низький уклін нашим військовим захисникам!!!

Ви єдина армія у світі, яка залишились наодинці та воює з самим підступним ворогом у світі.

Зі святом! Слава Україні!
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06.12.2021 18:17
+23
Слава Киборгам
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06.12.2021 18:34
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Ойц! Я бальдєю від цих старікашек.
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06.12.2021 18:18 Відповісти
Ойц! Ще раз!

Там же ж бубочка мамин синачка у куточку в бронепамперсі.
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06.12.2021 18:19 Відповісти
знані старікашкі і какашка ( у куточку)))))
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06.12.2021 18:54 Відповісти
Все это весьма относительное дело...,место в рейтинге...или конкурсе...украинская армия созданная по факту в 2014 году приобрела опыт за 5 лет..
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06.12.2021 18:00 Відповісти
ну ты хотя бы почитай ее биографию.
убийство пошло ей на пользу. да.
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06.12.2021 18:14 Відповісти
сомнительный рейтинг. если учесть численность армии и резервистов и главное боевой опыт, уверен реальное место украинской армии в рейтинге сильнейших армий будет выше
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06.12.2021 18:07 Відповісти
Это РАБссию поставили на 2 место за штурм школы в Беслане и штурм театра на Дубровке... в Москве... за врывы домов в Москве Волгодонске и Буйнакске в зачет не пошли...прокололись в Рязани с сахаром...
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06.12.2021 18:10 Відповісти
Этот рейтинх апосраный ссарь мардвы аплатил. Китай на 3 месте, шкапы в палатенцах и макаронники, просравшие все войны выше.
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06.12.2021 18:46 Відповісти
це все муйня. Тільки воюючі армії можуть бути у цьому рейтингу і тільки на основі реальних бойових показників. Наприклад німецьку армію у 36 році ніхно у Європі навіть не сприймав серйозно.
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06.12.2021 18:12 Відповісти
сильная армия нужна не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы не воевать.
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06.12.2021 18:16 Відповісти
Французи так думали у 1940 році, а потім за два місяці здали Париж та значну частину франції. У лягушатників завжди була сильна армія на папері, а по факту за останні сто років не виграли жодної війни.
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06.12.2021 20:20 Відповісти
Учи историю, французы одна из самвх воинственных стран Европы.
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11.12.2021 10:42 Відповісти
В этом году на РАБссии упало 31 самолет вертолет безо всякой войны... до нового года еще есть время увеличить сию статистику...
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06.12.2021 18:15 Відповісти
Низький уклін нашим військовим захисникам!!!

Ви єдина армія у світі, яка залишились наодинці та воює з самим підступним ворогом у світі.

Зі святом! Слава Україні!
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06.12.2021 18:17 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский не добудет свою каденцию до конца. Такое предсказание высказала гуцульская мольфарка в передаче "Мир наизнанку", которую транслируют на канале "1+1", принадлежащем Игорю Коломойскому.

"Свою каденцию он не добудет. Он сам уйдет. Он не злой человек, но то, что он должен выполнять, что обещал… Это все, что он пообещал, ничего не выполняет. Жаль его, но на нем зло есть от других", - сказала мольфарка.

Женщина добавила, что когда будут выборы и перевыборы - команда Зеленского проиграет: "Некому ему сказать, чтобы внимательным был, потому что могут где-то избить его и что-то уничтожить".

"Кто-то за Зеленским следит, и нет никого, кто бы мог его предупредить, чтобы он был внимателен. Кто-то может его побить, что-то из его имущества уничтожить. Он в опасности", - заметила мольфарка.

Мольфарка "предвидела", что Зеленский не сможет завершить срок своей каденции. По ее информации, на место "Зе-команды" придут "старые" с женщиной-президентом.

"Старые придут. Когда будет женщина президентом, вспомните мое слово, Украина должна очень процветать. Только не очень это будет долго, может, 4-5 лет. А потом снова будет немного плохо", - отметила женщина.

Обряд на будущее Украины и президента знаменитая в Карпатах знахарка сделала по просьбе ведущего цикла передач "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова.

Также воск "предсказал", что где-то через три-четыре года в Украине настанут времена, когда люди будут жить в достатке.
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06.12.2021 19:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=y3uJcr1RqK4
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06.12.2021 20:16 Відповісти
Аэробус А-320 в Сибири вчера чуть было не разбился...корпус аэробуса обледенел и был вынужден запросить срочную посадку...,пилоты смогли посадить на пузо айробус...повезло...
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06.12.2021 18:19 Відповісти
гадаю, якби у нашій армії не було таких головкомів, як парашенко-мужеложенко, то наш рейтинг піднявся б одразу на 3-4 пункти, а якби не зу-лупа - то на всі 10 одразу... нажаль, це лише мрії - мудрий нарід обов'язково вибере на цю посаду якогось йолопа...
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06.12.2021 18:21 Відповісти
Ты наверно оборонял Новороссию от Харькова до Одессы...
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06.12.2021 18:25 Відповісти
Исчё раз карышнивую гуану.
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06.12.2021 18:48 Відповісти
Штурм Донецкого айропорта спецназом "Вымпел" сраной РАБссии длился 242 дня и ночи... вояки блин...
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06.12.2021 18:27 Відповісти
Филькина грамота.
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06.12.2021 18:32 Відповісти
Слава Киборгам
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06.12.2021 18:34 Відповісти
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06.12.2021 18:37 Відповісти
две гниды даунецкие продажные головура с ходаковским
завели кацапский спецназ в ДАП ,
-ДАП стоил миллиард долларов на момент реконструкции
-предательство стоило жизни тысячи наших ребят и 242 дней героической борьбы
Никто не забыт ! Слава Героям ДАПа !!!
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06.12.2021 20:06 Відповісти
Із 30 країн НАТО тільки 9 країн в рейтингу вище України.

1 - США

7 - Франція

8 - Великобританія

11 - Туреччина

12 - Італія

15 - Німеччина

18 - Іспанія

21 - Канада

23 - Польща

25 - Україна - не член НАТО.

Якщо Україна на 25 місці серед найсильніших армій світу, але яка не відповідає критеріям НАТО, то яким критеріям відповідають всі ті решта 21 країни члени НАТО? Угорщина, яка блокує навіть саміти Україна-НАТО, на 55 місці. 30-й член НАТО (з березня 2020 р.) Північна Македонія займає 133 місце у рейтингу серед 140 країн світу.

До слова Азербайджан на 63 місці, Вірменія на 100 місці.

https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
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06.12.2021 19:50 Відповісти
Україна не входить до НАТО зовсім не через армію. Якби питання було б в збройних силах - ми були б одними з лідерів НАТО.
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06.12.2021 23:08 Відповісти
Рейтинг это вещь относительная. Например Франция по рейтингу на 7-м месте и ядерное оружие у них есть, а по факту жабоеды ссыкуны.
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06.12.2021 20:00 Відповісти
Повна муйня, армія на 25 місці, боронила 1(один) аеропорт 242 дні від війська, що входить у першу п'ятірку. Щось в тій п'ятірці протухло...
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06.12.2021 20:04 Відповісти
С нашим рейтингом экономики, 25 место, как быть в тройке призёров . Респект армии! Воинов - с праздником!
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06.12.2021 20:30 Відповісти
Рейтинг - повна туфта.
Франція, яка за останні сто років не виграла жодної війни, вище за Британію, а Південна корея вища й за Францію, й за Британію...
Італія вища за ізраїль - це взагалі звіздець.
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06.12.2021 20:31 Відповісти
план кремля совсем другой
вначале хаос в Киеве, свержение Зеленского, к власти рвутся как прозападные, так и пророссийские группировки
российские войска вдоль границ призваны связать ВСУ и добровольцев и не дать им навести порядок в столице
тут же в Харькове, к примеру, объявляется Янукович со своей претензией на пост президента и едет в Киев на белом коне в сопровождении "вежливых людей"
Байдену нечем возразить
и к 24 году Украина ( кроме западных областей) вступает в Союзное государство
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06.12.2021 20:32 Відповісти
все эти рейтинги годятся тогда, когда пятьсот кацапских танков утюжат голую и босую Чечню, а к реальной боеспособности они отношения не имеют от слова вообще.
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06.12.2021 20:54 Відповісти
Очень смешно про рейтинг.Где эти все армии Италии Испании Польши и других вели боевые реальные действия или танковые бои против армад путинскых выродков?Есть реалии боёв и подготовки армии к их отражению.А не эта тупая статистика ниочём.
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06.12.2021 21:52 Відповісти
Только правильно - "ни о чем"
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07.12.2021 00:39 Відповісти
У Японії така сильна армія? Оце несподіванка.
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06.12.2021 23:06 Відповісти
К сожалению или счастью воюют не рейтинги.
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07.12.2021 00:11 Відповісти
Українська армія сьогодні НАЙСИЛЬНІША У СВІТІ! Українська армія сьогодні єдина армія, яка воює проти зони з найбільшим ядерним потенціалом!
Цей рейтинг - ЛИПА!
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07.12.2021 03:19 Відповісти
Рейтинги - то все відносно, кожен розуміє.

Наша армія має справжній бойовий досвід у реальних боях з москалями, які не є сильними воїнами (терористи вони), але підступними уродами - так.

І у наших людей розвинена кмітливість, хлопці придумували і придумують різні штучки, розказували ж про навчання з натівцями, які діють за шаблоном.
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07.12.2021 05:45 Відповісти
Кращої армії ніж наша- НЕМАЄ!
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07.12.2021 06:17 Відповісти
Попри розвал в армії, що його під керівництвом янека вчинили зрадники-міністри Лєбєдєв та Саламатін, наша армія відновлюється та додає з кожним роком. Еволюція ЗС - на обличчя. Впродовж останніх років багато чого зроблено. Переконаний, буде зроблено ще більше.
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07.12.2021 11:23 Відповісти
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