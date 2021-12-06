ЗСУ посіли 25 місце у рейтингу найсильніших армій світу
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Збройні Сили України посіли 25 місце у рейтингу Global Firepower Index із 140 армій світу.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Армія Інформ.
Як зазначено у звіті, найпотужнішою є армія США. У першу пятирку такох входять армії Росії, Китаю, Індії та Японії.
Найслабшими визнвно збройні сили у Бутану, Ліберії та частково визнаної Республіки Косово.
Минулого року Збройні Сили України займали 27 місце в рейтингу Global Firepower Index, а в позаминулому — 29.
Індекс Global Firepower — це рейтинг, який складається з 2006 року та охоплює 140 країн світу. Він ґрунтується на базі понад 50 індивідуальних факторів, які формують рейтинг країни.
Топ коментарі
+32 Маркиз
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+26 irenka ko
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+23 Senator S 01a656ec
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Там же ж бубочка мамин синачка у куточку в бронепамперсі.
убийство пошло ей на пользу. да.
Ви єдина армія у світі, яка залишились наодинці та воює з самим підступним ворогом у світі.
Зі святом! Слава Україні!
"Свою каденцию он не добудет. Он сам уйдет. Он не злой человек, но то, что он должен выполнять, что обещал… Это все, что он пообещал, ничего не выполняет. Жаль его, но на нем зло есть от других", - сказала мольфарка.
Женщина добавила, что когда будут выборы и перевыборы - команда Зеленского проиграет: "Некому ему сказать, чтобы внимательным был, потому что могут где-то избить его и что-то уничтожить".
"Кто-то за Зеленским следит, и нет никого, кто бы мог его предупредить, чтобы он был внимателен. Кто-то может его побить, что-то из его имущества уничтожить. Он в опасности", - заметила мольфарка.
Мольфарка "предвидела", что Зеленский не сможет завершить срок своей каденции. По ее информации, на место "Зе-команды" придут "старые" с женщиной-президентом.
"Старые придут. Когда будет женщина президентом, вспомните мое слово, Украина должна очень процветать. Только не очень это будет долго, может, 4-5 лет. А потом снова будет немного плохо", - отметила женщина.
Обряд на будущее Украины и президента знаменитая в Карпатах знахарка сделала по просьбе ведущего цикла передач "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова.
Также воск "предсказал", что где-то через три-четыре года в Украине настанут времена, когда люди будут жить в достатке.
завели кацапский спецназ в ДАП ,
-ДАП стоил миллиард долларов на момент реконструкции
-предательство стоило жизни тысячи наших ребят и 242 дней героической борьбы
Никто не забыт ! Слава Героям ДАПа !!!
1 - США
7 - Франція
8 - Великобританія
11 - Туреччина
12 - Італія
15 - Німеччина
18 - Іспанія
21 - Канада
23 - Польща
25 - Україна - не член НАТО.
Якщо Україна на 25 місці серед найсильніших армій світу, але яка не відповідає критеріям НАТО, то яким критеріям відповідають всі ті решта 21 країни члени НАТО? Угорщина, яка блокує навіть саміти Україна-НАТО, на 55 місці. 30-й член НАТО (з березня 2020 р.) Північна Македонія займає 133 місце у рейтингу серед 140 країн світу.
До слова Азербайджан на 63 місці, Вірменія на 100 місці.
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
Франція, яка за останні сто років не виграла жодної війни, вище за Британію, а Південна корея вища й за Францію, й за Британію...
Італія вища за ізраїль - це взагалі звіздець.
вначале хаос в Киеве, свержение Зеленского, к власти рвутся как прозападные, так и пророссийские группировки
российские войска вдоль границ призваны связать ВСУ и добровольцев и не дать им навести порядок в столице
тут же в Харькове, к примеру, объявляется Янукович со своей претензией на пост президента и едет в Киев на белом коне в сопровождении "вежливых людей"
Байдену нечем возразить
и к 24 году Украина ( кроме западных областей) вступает в Союзное государство
Цей рейтинг - ЛИПА!
Наша армія має справжній бойовий досвід у реальних боях з москалями, які не є сильними воїнами (терористи вони), але підступними уродами - так.
І у наших людей розвинена кмітливість, хлопці придумували і придумують різні штучки, розказували ж про навчання з натівцями, які діють за шаблоном.