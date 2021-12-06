ЗСУ посіли 25 місце у рейтингу найсильніших армій світу

Збройні Сили України посіли 25 місце у рейтингу Global Firepower Index із 140 армій світу.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Армія Інформ.

Як зазначено у звіті, найпотужнішою є армія США. У першу пятирку такох входять армії Росії, Китаю, Індії та Японії.

Найслабшими визнвно збройні сили у Бутану, Ліберії та частково визнаної Республіки Косово.

Минулого року Збройні Сили України займали 27 місце в рейтингу Global Firepower Index, а в позаминулому — 29.

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Індекс Global Firepower — це рейтинг, який складається з 2006 року та охоплює 140 країн світу. Він ґрунтується на базі понад 50 індивідуальних факторів, які формують рейтинг країни.