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Міноборони провалило будівництво нових арсеналів за мільярд гривен, - Bihus.info. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Будівництво нових сучасних складів боєприпасів для української армії розпочалося 4 роки тому й мало завершитися до кінця 2021-го, але провалилося.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нові військові арсенали Міністерство оборони замовило у 2018-му – після низки пожеж і вибухів у військових частинах, які спричинили серйозні втрати боєприпасів. Загалом у трьох військових частинах до кінця 2021 року мали збудувати 136 сховищ", - повідомляють автори розслідування.

Міноборони провалило будівництво нових арсеналів за мільярд гривен, - Bihus.info 01

Один підряд на 1,95 млрд грн отримало ТОВ "БК "Укрбудмонтаж", ще два – на 2,3 млрд грн – ТОВ "Північно-український будівельний альянс" (далі – "ПУБА"). Перша компанія на той час була записана на дружину нардепа Максима Микитася, друга – на його парламентського помічника Андрія Якусевича. Обидві фірми входили до корпорації "Укрбуд".

Міноборони провалило будівництво нових арсеналів за мільярд гривен, - Bihus.info 02

Близько 100 млн грн авансів на закупівлю будівельних матеріалів підрядники отримали одразу, ще орієнтовно по 300 млн грн на кожен об’єкт було перераховано наприкінці 2018-го. Сума співмірна 80% вартості першої черги будівництва, яка передбачала зведення 35 сховищ. Роботи по першій черзі мали б завершитися до кінця 2019-го, а до цього – восени – підрядники повинні були відзвітувати за аванси.

Але вже на початку 2019-го замовник - Міноборони - подав до суду на обох підрядників. Міністерство звинувачувало будівельників у зриві календарного плана роботи. Підрядники твердили, що будівництво зірвали саме військові - буцімто довго не могли підготувати під нього майданчики.

Міністерство програло суди. Будівництво 2х із 3х арсеналів припинилося. Це збіглося у часі з крахом корпорації "Укрбуд" і активною фазою кримінального провадження проти його топ-менеджменту.

"Навесні 2020-го в процес включився Генштаб, на арсеналах влаштували перевірку. Виявилося, що найгірша ситуація в Калинівці, де мав будувати "микитасевий" "Укрбудмонтаж": з 10 запланованих сховищ – одна неповна "коробка" без даху і три фундаменти, один з яких – з половиною стін, в другому від стін – тільки арматура, в третьому – навіть цього немає", – йдеться в сюжеті.

Міноборони провалило будівництво нових арсеналів за мільярд гривен, - Bihus.info 03

У Богданівці, яку мала будувати "ПУБА" Якусевича, з 10 сховищ готова тільки одна "коробка" (залізобетонний кокон без внутрішніх мереж), ще кілька фундаментів із "зачатками" стін, але армування виконане з браком і вже деформоване, подекуди фундамент або гідроізоляція втоплені у воді, із 20 км протипожежних водопроводів викопали лише 500 м.

Міноборони провалило будівництво нових арсеналів за мільярд гривен, - Bihus.info 04

"Найбільше надій вселяла Цвітоха (теж "ПУБА"), адже саме сюди, за словами військових, підрядники нібито перекинули всі авансовані гроші. Однак замість 15 готових сховищ тут знайшли 12 "коробок", тобто жодне сховище так і не було закінчене. Усі три об’єкти і будівельні матеріали на майданчиках не були законсервовані, метал іржавіє і подекуди деформується", - додають автори Bihus.info.

Міноборони провалило будівництво нових арсеналів за мільярд гривен, - Bihus.info 05

У кожної сторони конфлікту - своя версія. Міноборони твердить, що будівельники самовільно покинули об’єкти, тому з ними розірвали контракти і перестали пускати на арсенали. Якусевич переконує, що військові їх вигнали у розпал будівництва, анулювавши допуски. Тепер Міноборони вимагає в судах повернути аванси, Якусевич доводить, що все й так пішло в будівництво.

Наразі у справах по об’єктах "ПУБА" проводять експертизи. Судова тяганина триває вже два роки, і весь цей час будівництво першої черги заморожене.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Забуло, брехливе падло, як випустило свій фільмєц за добу до виборів?

Це твоя заслуга, що ми маємо зараз при владі ось все це. Добре ж тобі Бєня заплатив, щоб ти Пороха потопив. Дрібна ти журнашльондра.
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07.12.2021 02:02
+24
О, вилізла продажна мерзота бігус. Повісити б його на майдані разом зі всіма, хто привів зелену напасть до влади.
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07.12.2021 01:53
+24
Колись медіашльондра Лещенко підробляв медіакіллером, зараз нарцис Бігус підробляє. Обом до розслідувань команди Bellingcat як до неба рачки.
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07.12.2021 02:05
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О, вилізла продажна мерзота бігус. Повісити б його на майдані разом зі всіма, хто привів зелену напасть до влади.
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07.12.2021 01:53 Відповісти
ОП, ВР, КМ, МВС,СБУ, ДБР, ГПУ, контррозвідка, де ви і навіщо такі вИ...?Війна ж у нас! Кажуть ворог ось, ось нападе, знає куди бити і що знищувати...?! Це ж диверсія?! Без зброї і захисту будемо, знову рабами бо "строітєлі" заробити дуже хочуть ,тут в убогих і продажних вкрадуть,а ФСБ ще й доплатить,...?Є там патріоти щоб цих ворогів знищити, які суди...?Де ж влада...??? ВІЙНА....!
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07.12.2021 07:20 Відповісти
Яка влада? Та що 'надо валіть із етой страни'?
Бронює чартери, що їм ще робити? Це не їхня країна.
Швагро Бігуса з ФСБ, до речі.
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07.12.2021 08:54 Відповісти
Давай вгадаю, Бігус продажний бо розказав про Свинарчуків?
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07.12.2021 09:49 Відповісти
напе*дів про Свинарчуків.
Суд це визнав, попри велике бажання блазня хоч когось посадити.
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07.12.2021 09:53 Відповісти
Не сміши людей. Окей? ВИЗНАВ. Ти уважно дивись, що і як за хрпонологією відбувалось. НЕ ліпи з свинарчуків святих. Це тупо бізнес.
Чи може не було такого, що зброя яка "пропала" знову перепродалась? Чи не був гешефт з сотнями % ? Чи не було, що в ручному режимі з фірм свинарчука знімали санкції?
В кінці кінців ДЕ ті сховища? (ще була каденція свиночолого)
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08.12.2021 10:36 Відповісти
Бігус.гівно вже давно засвітилось своїми заказухами по дискредитації Порошенка. Працює на клоуна і на кремль одночасно. Супруга Бігуса - родичка ФСБ-шніка. Совпаденіє ?
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07.12.2021 09:03 Відповісти
Клоун 2 роки блокує оборонне замовлення а Бігус-г**но "мочить" Порошенка !
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07.12.2021 09:17 Відповісти
Ну да...и виноватым за то,что склады не строят третий год угадайте кого назвал???Правильно:Порошенко)))
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10.12.2021 11:48 Відповісти
Ніякої відповідальності у наших журнашлюх немає, це жахливо. Воно далі в ефірі, навтіь після проплаченої брехні і лайна, яке воно метало.
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07.12.2021 01:57 Відповісти
цікаво що в наших політиків теж немає ніякої відповідальності - все по чесному.
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07.12.2021 05:25 Відповісти
2.5 роки, як Клоун при владі а це г**но валить на Порошенка !.
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07.12.2021 09:04 Відповісти
Забуло, брехливе падло, як випустило свій фільмєц за добу до виборів?

Це твоя заслуга, що ми маємо зараз при владі ось все це. Добре ж тобі Бєня заплатив, щоб ти Пороха потопив. Дрібна ти журнашльондра.
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07.12.2021 02:02 Відповісти
Бігус не МАВ вирішального впливу на вибір людей.
Що ж зробили порошенці за 5 років хорошо? НІЧОГО.
З поганого - ПРОВАЛЕНА реформа правоохоронних органів (качанівка яркий приклад). Ті хто переслідував майдан пішли на підвищення.
З поганого далі. юрка алкоголік разом з "порохом", всією партією 5 років кришували гральні свинарники.
З поганого вивід грошей (в тому числі і рефінансових, підприємців, вкладників) приветбанком.
Курс 28+
Навіть гівноканали не змогли закрити.
Ну і вишенкою на торті ПЕРЕД виборами стала партія шарія. Красиво правда?
Що ж зробив гецьман за 5 років, разом з цілою командою, які отримували величезні зарплати? Заколбасив астрономічний газ, енергію. Той же ротердам+. Ппц.
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08.12.2021 11:30 Відповісти
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08.12.2021 12:03 Відповісти
Колись медіашльондра Лещенко підробляв медіакіллером, зараз нарцис Бігус підробляє. Обом до розслідувань команди Bellingcat як до неба рачки.
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07.12.2021 02:05 Відповісти
шо то *уйня, шо то *уйня (хоть и иностранная)
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07.12.2021 12:48 Відповісти
Саме цікаве, що Бігус не говорить, що фірми Микитася виграли підряди на будівництво арсеналів на тендері; і на підставі цього з ними було укладено договори.
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07.12.2021 02:21 Відповісти
Ждемо якнайшвидшої відповіді від Зеленського.
ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ????
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07.12.2021 03:15 Відповісти
Саботаж и вредительство во время войны. Расстрел.
Если не будет реакции власти. То это измена.
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07.12.2021 06:56 Відповісти
Барига підірвав 6 складів з ************, а зеля нічого не збудував , робота ж2 в Україні.
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07.12.2021 07:49 Відповісти
Ось ми бачимо приклад ******** людини.
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07.12.2021 08:55 Відповісти
Цьому "рупору" вже віри немає ще з 2019 року, лишнє підтвердження - прокол з Ківою.
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07.12.2021 07:08 Відповісти
ОП, ВР, КМ, МВС,СБУ, ДБР, ГПУ, контррозвідка, де ви і навіщо такі вИ...?Війна ж у нас! Кажуть ворог ось, ось нападе, знає куди бити і що знищувати...?! Це ж диверсія?! Без зброї і захисту будемо, знову рабами бо "строітєлі" заробити дуже хочуть ,тут в убогих і продажних вкрадуть,а ФСБ ще й доплатить,...?Є там патріоти щоб цих ворогів знищити, які суди...?Де ж влада...??? ВІЙНА....!
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07.12.2021 07:21 Відповісти
Яка влада!!! Одна назва!
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07.12.2021 08:53 Відповісти
Одни ждали отката , другие в это время деньги тырили, а рашка руки потирала, так пойдет на нары, прокурорка тебе вопрос , или ты в доле?
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07.12.2021 07:29 Відповісти
сейчас экс-министр обороны Таран пропивает полученный от ФСБ гонорар за подрыв обороноспособности Украины, и довольно ухмыляется, читая эту статью..
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07.12.2021 08:32 Відповісти
А нахрена нам склады,зеля о складах на выборах ничего не обещал,да и коломойскому это не выгодно,да и какая разница.
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07.12.2021 08:34 Відповісти
Бигус такое же дерьмо что и Лещенко с Гнапом и прочими консервами РАБссии типа Мараев...
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07.12.2021 08:34 Відповісти
Христо Грозев и его Биллингкэт расследуют все взрывы военных складов в Украине с 2014 года...Найдут всех....
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07.12.2021 08:41 Відповісти
*****, всех в одну камеру и пусть выясняють кто должен сидеть на параше после кого...
И мы еще собираемся с кем-то воевать с Тараном на воле?
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07.12.2021 09:09 Відповісти
Мне вот интересно, а на чьей даче хранятся Джэвелины, у кого охрана крепче - у Ермака или Зеленского?
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07.12.2021 09:11 Відповісти
Интересно во время второй Мировой эти
нувориши - расхитители социалистической собственности дожили бы до первой проверки
использования Активов во время боевых действий ?
По решению Военного трибунала -
комендантский взвод выполнил бы приказ !
Этим бы двоим и сотоварищам !
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07.12.2021 09:29 Відповісти
А де свідки свинорилого гецьмана? Ау уродці. Це ВАША "*******" знайшла таких аферистів.
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07.12.2021 09:29 Відповісти
А я вот помню с какой помпой при Порохе про эти чудо склады рассказывали... А кончилось все а ля "Бирюков стайл", брошенные недострои и нет ни виновных ни денег.
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07.12.2021 09:31 Відповісти
"""", взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Источник: https://censor.net/ru/n436184 ХА !

В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов
на миллиард $ 1 000 000 000 млд USA
долларов.
Источник: https://censor.net/ru/n436184

https://censor.net/ua/news/436133/****************************************************************************************************

Целенаправленное уничтожение обороноспособности Украины .
За 15 лет лампасники по вооружениям ничего не предприняли для исправления ситуации по охране складов и повышении уровня квалификации персонала работников баз..
Значит этот г е ше ф т для ГШ был выгоден . (Зри в корень).

Самые крупные взрывы на складах боеприпасов в Украине.
Бахмут (тогда еще Артемовск), Донецкая область. 10 октября 2003
Новобогдановка, Запорожская область. 2004-2007 годы
Лозовая, Харьковская область. 2008
Грузевица, Хмельницкая область. 13 марта 2010
Кривой Рог, Днепропетровская область. 20 марта 2014
Черкасское, Днепропетровская область. 3 октября 2015
Сватово, Луганская область. 29 октября 2015
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07.12.2021 09:39 Відповісти
Зато пиар на "великому крадівництві" не провалили,а это важней для Организма.
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07.12.2021 09:46 Відповісти
Ось коли будете мати автiвку , тодi i зрозумiiте що таке файнi дороги.
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07.12.2021 10:08 Відповісти
Про файні дороги я не писав,а писав про піар на "великому крадівництві і кожен рік на своєму автомобілі проїзджаю не менше 40-42 000 км
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07.12.2021 10:13 Відповісти
Вiдкрию вам таемницю , на будiвлi автодорiг крали завжди. Але на тих "дорогах" що будували ранiше сорому хватало вже не пiаритись. Не було сенсу.
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07.12.2021 10:22 Відповісти
Бигус вещал про велику зраду при проведении ДКР Дзвин, типа не то и не стандарты НАТО, ну ну. А по факту, это чуть ли не единственное АСУ которое физически есть , но его из-за дятлов типа бигуса не ставят на вооружение. В результате ни денег, ни АСУ, и все вроде бы правы, да только воевать будем как в 2014, а может и еще хуже. Армяне круче Украины укомплектованы по ходу...
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07.12.2021 10:03 Відповісти
Цілком очевидно, що виконавець робіт не виконав обіцяне в угоді замовнику. І тому рано чи пізно суд має прийняти рішення на бік міноборони. Поки у країні оці мікітасі будуть рулити, не буде нам успіху.
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07.12.2021 10:05 Відповісти
Це все квіточки.Війна всім виправить мізки і зробить "енштейнами". І от тоді українці проклянуть всіх,кого вони вибирали у владу. ВСІХ ДО ОДНОГО!!! Бо ні один з них не будував країну,а будував "власні хатинки" собі і своїм пра-пра-пра....онукам,нічого не хотів робити з олігархами,нічого не хотів робити з 5 колоною,агентами кдб,нічого не хотів робити з корупцією,нічого не хотів робити з судами,тіньовими схемами,оффшорами,розвалом армії і т.д. і т.п....І що тепер?До кого питання? Україна у нас одна,це правда.Так навіщо ж з неї і з самих себе так знущатись,вибираючи злодійкувате лайно у владу?Здавалося б вже після Майдану можна було б порозумніти навіки. Та ні не сталося.Захотілось ще пару разів наступити на граблі. Про наслідки зараз не хочу і думати.
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07.12.2021 10:22 Відповісти
На момент заморожування "будівництва" (осінь 2018 р.) залишалось до завершення будіництва 2 роки. На осінь 2021 р. до завершення будівництва залишається 2 роки... А що робилось протягом 2-х років під керівництвом ВаЗеліна - ховали гроші по офшорах та замітали сліди?
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07.12.2021 10:36 Відповісти
Перепрошую! Очепятка...(осінь 2019 р.)
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07.12.2021 10:37 Відповісти
Вам же написали - розбиралися. Будівництво встало ...
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07.12.2021 12:26 Відповісти
Топливо для армии тоже не закупили.

Зато дороги для расеянских танков делаются
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07.12.2021 10:37 Відповісти
Кива со кацапской братвой видать крепко на яйца наступил этому чучалу. Даже извинения записал.
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07.12.2021 10:48 Відповісти
Так закінчились усі реформи порошенка, для будівництва військових складів найняли криміналітет.
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07.12.2021 11:09 Відповісти
Цензор престаньте публиковать ввысеры этой жирнушлюхи бигуса
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07.12.2021 12:22 Відповісти
Бигус? Сразу на х.. на помойку.. "расследователь" мамкин..
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07.12.2021 14:55 Відповісти
коррупция, и саботаж! За такое садят лет на 12 в каталашку. Это саботаж, вредительство и подрыв обороноспособности Украины.

К ответу всех бывшего министра Тарана, его замов, Ермака это он его назначил. И подрядчеков фирмы Укрбудмонтаж" и "Північно-український будівельний альянс" к ответу.
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07.12.2021 15:39 Відповісти
 
 