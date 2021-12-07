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Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах 8 грудня
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про значну сніголавинну небезпеку, яка очікується у Карпатах у середу, 8 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"8 грудня, у зв'язку зі снігопадами та завірюхами, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3-го рівня)", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що помірна сніголавинна небезпека (2-го рівня) 7 грудня утримується у високогір'ї Івано-Франківської області, а 7-8 грудня - на високогір'ї Закарпатської області та в середньогір'ї Львівської області.
У зв'язку з цим рятувальники закликають українців утриматися від походів на високогір'я.
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