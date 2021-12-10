Коломойський облаштував криптоферму в Запоріжжі, отримуючи дешеву електроенергію, - "Схеми". ВIДЕО
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Запорізький завод феросплавів, який відносять до сфери впливу олігарха Ігоря Коломойського, в цьому році завіз із Грузії та Китаю обладнання для майнінгу криптовалюти. У цей же період, відповідно до інформації "Схем", завод отримував дешеву електроенергію від фірми "Юнайтед Енерджі". Цей трейдер з орбіти бізнес-імперії олігарха купив її у державної компанії "Енергоатом" зі знижкою. Законність цієї закупівлі є предметом офіційного розслідування правоохоронців. Видобуток криптовалюти передбачає споживання електроенергії у великих обсягах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший). Коломойський говорити із журналістами на цю тему відмовився.
За даними джерел "Схем" на митниці, з лютого цього року на Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) почали прибувати великі партії обладнання для майнінгу криптовалют.
Грузинська компанія Georgian Manganese, яка входить до орбіти олігарха Ігоря Коломойського, відвантажила понад 1200 блоків фірми Bitfury – на суму майже три мільйони доларів (на той час це – 75 мільйонів гривень). У березні – ще близько 1400 блоків.
У цей же період майже 12,5 тисяч блоків обробки інформації та стільки ж блоків живлення фірми Bitmain за понад 6 мільйонів доларів Запорізький завод придбав у двох гонконзьких фірм (на той час це понад 170 мільйонів гривень).
Такі, пристрої, зокрема, використовують для виробництва найпопулярнішої криптовалюти – біткоїнів. Загалом в 2021 році ЗЗФ імпортував з Грузії та Китаю обладнання для майнінгу та допоміжні конструкції на суму майже 750 мільйонів гривень.
Частина пристроїв імпортували в Україну через Чорноморський рибний порт, який також контролює так звана група "Приват", лідером якої вважається Ігор Коломойський.
Перед тим, як на завод почали завозити обладнання, у грудні 2020-го відбувся аукціон, на який відокремлений підрозділ НАЕК "Енергоатом" – "Енергоатом-трейдинг" – виставив великий обсяг електроенергії. Більшу його частину зі знижкою придбав трейдер з орбіти олігарха – "Юнайтед Енерджі". Замість початкової вартості у 1,4 гривні, одна кВт-година обійшлася приватній компанії у 1,15 гривні.
Таким чином державний "Енергоатом" міг недоотримати майже 3 мільярди гривень із запланованих, ідеться у розслідуванні.
За даними аналітиків енергоринку, які стежать за подібними аукціонами, правила аукціону були прописані таким чином, що унеможливлювали конкуренцію.
Відповідно до інформації, яку надали "Схемам" учасники енергоринку, придбану на грудневому аукціоні електроенергію компанія "Юнайтед Енерджі" протягом пів року (з січня по червень 2021) постачала на низку підприємств з орбіти Ігоря Коломойського. Серед них – згаданий Запорізький завод феросплавів.
Цей аукціон та ті, що були раніше, наразі вивчають детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Загалом, за версією слідства, під час продажу електроенергії державний "Енергоатом" міг недоотримати доходів на загальну суму понад 4,35 мільярда гривень – через поступки в ціні фірмі-трейдеру Коломойського.
Те, що "Юнайтед-Енерджі" купувала електроенергію задешево (зокрема, у вересні 2020-го), через що "Енергоатом" міг недоотримати прибуток – підтверджує також проміжний акт ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства, який провела Державна аудиторська служба в цьому році і який опинився у розпорядженні журналістів.
У коментарі "Схемам" т.в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зазначив: "Там нічого такого, про що ви зараз натякаєте, не було. Там все було зроблено так, як потрібно було зробити. Ми – найбільший постачальник в Україні. Звичайно, ми продаємо великими лотами. Там дуже багато факторів, насправді, було. Я не хочу ні захищати, ні… Будуть висновки відповідних органів".
За даними співрозмовників "Схем", представників неформальної бізнес-групи "Приват" також неодноразово бачили в "Енергоатомі" напередодні аукціонів з продажу електроенергії структурам з орбіти Ігоря Коломойського.
Журналісти підрахували: якщо взяти все завезене з Грузії та Китаю обладнання, ввімкнути його цілодобово на всю потужність, то це може принести запорізькому заводу близько 80 біткоїнів на місяць. Зараз це (станом на 8 грудня 2021 року) – понад 4 мільйони доларів.
На запитання "Схем", чому на заводі вирішили облаштувати криптоферму, керівник ЗЗФ Павло Кравченко пояснив: "Щоб мати можливість заробляти гроші. Мати прибуток тоді, коли в мене немає реалізації основної нашої продукції (Цей завод – один із найбільших у Європі виробників феросплавів (сплавів заліза з різними хімічними елементами), які використовуються в різних сферах металургії – прим.ред.). Це як запасний варіант, тому що той період, що ми пережили, коли то один цех не працює, то інший, то ми можемо продати, то ми не можемо продати..."
І додав: "Ми якось її (криптоферму – прим.ред.) встановили, але ми ще не маємо можливості її запустити, тому що обладнання треба підготувати, щоб воно працювало".
На уточнення щодо дешевої електроенергії, Кравченко відповів: "У нас її немає".
Водночас журналісти наводять дані від джерел у податковій службі – за якою ціною завод купував електроенергію цьогоріч, головно через трейдера з орбіти Коломойського. Наприклад, з січня по червень – трохи більше ніж за 1 гривню за одну кВт-годину. У жовтні – близько 2 гривень за 1 кВт-годину.
З проханням про коментар журналісти звернулися до Ігоря Коломойського. Говорити на цю тему він відмовився.
"Тобто державна компанія продає дешеву електроенергію приватному трейдеру з орбіти олігарха. Трейдер постачає цю енергію на завод олігарха. І завод, виходить, за рахунок майнінгу криптовалюти має можливість отримати прибуток. Але завод, який відносять до сфери впливу Коломойського, не платитиме з цього податків у казну – через неврегульовані законодавчі правила. Принаймні, поки що" – йдеться у розслідуванні.
Будь ласка, зачекайте...
Коломойський скупив в Україні електроенергію за пільговою ціною на підставному аукціоні і тепер майнить криптовалюту
1. Зеленський запрошує закордонних інвесторів обіцяючи чудові умови і його особистий захист інвестицій
2. Канадський інвестор будує сонячну електростанцію поблизу Нікополя
3. Коломойський рейдерськи захоплює бізнес і майнить крипту
Це офіційно, а наскільки у плюсі не офіційно?
Що кожна кухарка може керувати країною стверджував Члєнін, що країну можна запросто віддати в руки будь-яким блазням, нам підтвердив Коломойський.
І як так вийшло що олігархи Коломойський Ахметов Пінчук Фірташ Новінський не платять податки?
наступної влади!
До речі. На Ізраїлі на коломигу порушили кримінальну справу за шахрайство.
Що треба з ними зробити?
я так и не нашёл кто это.
Враг один на всех: взгляд из Молдовы
Вы че там толпой делите????
Хоча чого це я на нього, це така риса всіх паразитів, етнічна ОПГ.
1)Игорь Валерьевич -250 ярдов
2)Голобородька-249 ярдов
3)Данилыч Кучма 248 ярдов
Остальные всякие Билл Гейтсы и прочие Иланы Маски не насобирали за год и сотки мильярдов баксов...отакычкы Украина всех обула...
В книгу рекордів Галактики! В Ізраїлі можуть влаштувати день Бені та викладати в школах
методи та практики великого комбінатора Бені Коломойського. Заткнув всіх за пояс.
А государство больше не получается "доить", потому что государство то - банкрот?
С Привата больше нечего получить нельзя?
И кубышка в Омане обесценивается? Это настоящее горе.
Эх, Бенечка, ты ж такой не один с твоей ОПГ, вас в очереди на банкротство много.
Смотрю я и думаю, а кто раньше дефолт объявит, какие Слуги Народные?
То ли украинские слуги народные, то ли слуги народные в штате Виктория, Австралия?
Или, может, коммунистические народные слуги, из Китая?
P.S. Штат Виктория, Австралия, в 2025 году должен будет выплатить по облигациям 165(!) миллиардов(!) долларов. Таких денег штату Виктория взять неоткуда, сегодня штат Виктория не может свести бюджет, не хватает совсем "немного" всего лишь 22 миллиарда долларов.
Напомню, что когда Гредия объявила дефолт (технический), то долг всей Греции составлял 200 миллиардов долларов. Но в Греции была сильная индустрия (кораблястроение, например), кроме того Греция - это выход Германии в Средиземное море.
А Виктория - это просто помойка, обглоданная лейбористами и брошенная Китаем.
Источник: https://censor.net/ru/v3304390
Отключение электричества: кто завтра останется без света в Запорожье
Завтра, 9-го ноября в Запорожье сотни домов останутся без электричества. На линиях будут проводить плановые ремонтные работы.
Об этом сообщает "Запорожоблэнерго".
Адреса, где не будет электричества:
09:00 - 17:00
ул. Синельниковская 1-69 (неп), 2-70 (парн);
ул. Софиевская 2-70 (парн), 71;
ул. Электрическая 31 1-29, 33-69 (неп), 2-70 (парн);
ул. Литературная 1-29 (неп), 2-12, 14, 16, 20-28, 30 (парн), 31-69 (неп), 32-70 (парн), 14а, 18, 30а (парн)
ул. Славгородская 1 (неп), 2, 2а, 4а (парн), 55-75 (неп), 68-94 (парн), 3-53 (неп), 6-12, 16, 18, 22, 24, 28-66 (парн);
ул. Машинная 37-55 (неп), 38-56 (парн), 1-33 (неп), 2-34 (парн);
ул. Прияружная 1-21 (неп)"
https://www.inform.zp.ua/en/2021/11/08/130993_otklyuchenie-elektrichestva-kto-zavtra-ostanetsya-bez-sveta-v-zaporozhe/
Это далеко неполный список, по ссылке он длинный.
Главное, что Бенечке электричество не "ремонтируют".
Добывай, Бенечка, добывай криптовалюту.
Зачем ему майнинг, да еще по 2 грн./квт.?
Проще использовать "плановые потери" э/э, которые в некоторых облэнерго достигают 40%.
Вариант взлома Приватбанка или Нацбанка не рассматривается?
Таким пулом можно заняться расшифровкой, подбором паролей ...
Он наверняка занимается ВСЕМ к чему дотянется, чтобы побольше из бюджета и другого перевести в свой карман. Маньяк.
А электричество легче воровать из "потерь" электроэнергии в облэнерго.
Мощный криптографический пул в логове Ахметова, больше всего, совсем для других целей.
До речі, коли вони перейшли до нього на зарплату ще треба розібратись.
Коє хто з них на зарплаті в нього напевно були з самого початку своєї активності.
10 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Банковая ведет борьбу с олигархами в пользу Игоря Коломойского…
Президент Украины Владимир Зеленский объявил деолигархизацию. Правда, борьба с олигархами у нас получилась какая-то странная. Взять, к примеру, Игоря Коломойского. Несмотря на объявленную олигархам войну, он чувствует себя как «сыр в масле».
Бизнес Игоря Коломойского процветает, даже после того, как в отношении него Госдеп США ввел санкции, открыв несколько уголовных дел по коррупции и незаконном выводе денег из Приватбанка. Украинская власть так «борется« с олигархом, что, судя по всему, ему вскоре достанутся самые прибыльные в Украине месторождения нефти и газа. Еще один сильный «удар« по Коломойскому нанесли нардепы, сохранив его монополию на добычу марганцевой руды.
Об этом пишет «Апостроф».
Ничего личного
«Да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И да, этого больше не будет. Берегите себя и своих близких. Слава Украине», - так закончил свое обращение к народу президент Украины Владимир Зеленский 4 июня 2021 года.
За несколько дней до этой знаменательной речи глава государства подал в Верховную Раду проект закона об олигархах, который, по мнению Зеленского, должен стать «началом конца кланово-олигархической системы украинской экономики».
Справедливости ради отметим, что этот посыл Зеленского тогда полностью коррелировал с ожиданиями украинцев. В марте 2021 года КМИС провел социологический опрос, который показал, что 92% граждан считали, что олигархи обладают большим влиянием на украинское общество.
В темк - Правительство против олигархов: пострадают все, кроме Коломойского
Согласно этому документу, лицо, получившее статус олигарха, должно соответствовать четырем критериям:
- принимать участие в политической жизни страны;
- иметь значительное влияние на СМИ;
- владеть компанией, которая является субъектом природной монополии или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке;
- обладать активами с подтвержденной стоимостью, как минимум, в миллион прожиточных минимумов (примерно 83 млн долларов).
Далее, лица, соответствующие «олигархическим» критериям, вносятся в специальный реестр. А потом для них предусматриваются всякие ограничения.
После того, как антиолигархический законопроект был внесен в парламент, потенциальные обладатели статуса олигарха высказали свое мнение относительно этой инициативы президента.
Игорь Коломойский, в интервью «Радио Свобода» заявил, что «морально готов» попасть в реестр.
«Я по большому счету уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью, и нашью на него звезду «Олигарх», - с присущим ему юмором сказал Коломойский.
За еще одного кандидата в реестр - Рината Ахметова сдержанно ответила пресс-служба его корпорации SCM: «Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его сочли таким. Ринат Ахметов - крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком».
За Петра Порошенко, который также не считает себя олигархом, ответ дала пресс-служба партии «Европейская солидарность». Заявление получилось довольно резким: «Очевидно, с точки зрения Зеленского олигархами являются те, кто не нравится ему лично - и, безусловно, Порошенко в этом списке находится на первой позиции».
Такими же резкими были и действия пятого президента. Порошенко, который, дабы не попасть в реестр олигархов, поспешил избавиться от своих медиаактивов. Он продал 100% корпоративных прав на телеканалах «5 канал» и «Прямой» новому медиахолдингу «Свободные медиа», в который вошли его ближайшие соратники и некоторые журналисты упомянутых каналов.
Правда, случилось это после того, как шестой президент Владимир Зеленский, 5 ноября, заверил своей подписью «антиолигархический» закон, одобренный ранее Верховной Радой.
Тут стоит отметить одно интересное обстоятельство. Голоса за «антиолигархический» закон в Раде дали, связанные с олигархом Игорем Коломойским, депутатские группы «Довіра» и «За майбутнє».
Подписание закона прокомментировал и сам Зеленский в Твиттере: «Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии».
У украинцев, кстати, «антиолигархический» закон в редакции Зеленского оптимизма не вызвал. По опросам того же КМИС, большинство жителей Украины - 56,4% высказали мнение, что закон о деолигархизации не является угрозой для олигархов.
Однако, на пресс-марафоне 26 ноября президент заявил, что в вопросе деолигархизации для него «нет ничего личного».
Госпереворотчик
После принятия «антиолигархического» закона резко обострились отношения между президентом Владимиром Зеленским и самым богатым человеком Украины Ринатом Ахметовым. Донецкий бизнесмен, в отличие от Петра ПорошенкоЮ от своих медиаактивов избавляться не стал, а наоборот на подконтрольных телеканалах развернул жесткую критику президентского курса.
Зеленский нанес ответный удар. На уже упомянутом пресс-марафоне он заявил, что на 1 декабря готовится государственный переворот с участием Рината Ахметова.
После этого заявления Зеленского евробонды, принадлежащего Ахметову «ДТЭК Энерго», обвалились на 13,3 %. Акции компании «Метинвест» упали на 1,4%.
А накануне общения Зеленского с журналистами Верховная Рада приняла закон № 5600, которым внесены поправки в Налоговый кодекс. В соответствии с этим законом была повышена рента на добычу железной руды. На Банковой посчитали, что благодаря этому Ахметов будет терять в год на полтора миллиарда гривен больше.
Для принятия этого закона «слугам народа» не хватало голосов. И тут, (внимание!!!), как и в случае с «антиолигархическим законом», партии Зеленского помогли своими голосами депутатские группы «Довіра» и «За майбутнє», связанные с олигархом Игорем Коломойским.
К этому закону мы еще вернемся.
В войну с Ахметовым вступила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова. На днях она намекнула, что в ее ведомстве лежит более 200 уголовных производств против компаний и предприятий, связанных с Ринатом Ахметовым.
Угроза для Украины
5 марта 2021 года Госдепартамент США дал Зеленскому сигнал о том, что надо начинать борьбу с олигархами, введя санкции против Игоря Коломойского. Его обвинили в коррупционных преступлениях. По мнению США, во время того, как Коломойский с 2014 по 2015 год возглавлял Днепропетровскую область, он «был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды».
В Госдепе заявили, что действи
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@_rage4oK
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13 ч
В ********* всйо стабильно. Коломойский на заводе ферросплавов оборудовал огромную ферму шЫткоинов. Пока ФОПеры платят по 6 гривен за кило, Коломою электричество обходится в гривну. Гнида продолжает грабить Энергоатом, ну и нас с вами, терпил обоссанных.
В январе-марте 2021 года "Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости
Джерело: https://biz.censor.net/n3239890
За це бенін презЕдент призначає германа галущенка-
Министр энергетики Украины с 29 апреля 2021, Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года.