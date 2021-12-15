Міноборони затвердило Політику у сфері військової освіти

15 грудня затверджено Політику Міністерства оборони України у сфері військової освіти. Документ формує єдине бачення подальшого розвитку системи військової освіти у контексті реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію у європейський та євроатлантичний простір.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За словами директора Департаменту військової науки і освіти МО Володимира Мірненка, Політика дасть змогу досягти стратегічної мети — належного рівня розвитку системи військової освіти та підготовки Збройних Сил України, яка забезпечує набуття військовими фахівцями нових компетентностей, оперативної сумісності на основі принципів і стандартів НАТО.

"Документ ілюструє візію розбудови багаторівневої системи військової освіти, новою складовою якої має стати професійна військова освіта (L-курси) на кшталт тієї, яка функціонує у державах-членах НАТО. Крім того, у документі визначено основні завдання, пріоритетні напрями та очікувані результати на шляху реалізації трансформаційних процесів у царині військової освіти та підготовки", — додав Мірненко.

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