На Прикарпатті стався землетрус магнітудою 2,9 бала

Увечері 15 грудня в Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 2,9 бала за шкалою Ріхтера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного центрі спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на південь від міста Надвірна, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Протягом 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 7 землетрусів, останній 19 листопада з магнітудою 2,6.

"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення про ваші відчуття за посиланнямhttps://gcsk.gov.ua/ya-vidchuv-zemletrus/це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", - йдеться у повідомленні.