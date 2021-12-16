Хочемо запросити Москву на зустріч НАТО-Росія, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність діалогу Росії та Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час спільного брифінгу з президентом Зеленським заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Члени Альянсу готові говорити з Росією. Хочемо запросити Москву на зустріч НАТО-Росія. Тому що діалог є найбільш важливим, коли дуже висока напруга", - зазначив генсек Альянсу.

За його словами, НАТО підтримує Україну.

Також дивіться: Спільна пресконференція Зеленського та Столтенберга. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ