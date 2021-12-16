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Новини За кордоном
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Хочемо запросити Москву на зустріч НАТО-Росія, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Хочемо запросити Москву на зустріч НАТО-Росія, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність діалогу Росії та Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час спільного брифінгу з президентом Зеленським заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Члени Альянсу готові говорити з Росією. Хочемо запросити Москву на зустріч НАТО-Росія. Тому що діалог є найбільш важливим, коли дуже висока напруга", - зазначив генсек Альянсу.

За його словами, НАТО підтримує Україну.

Також дивіться: Спільна пресконференція Зеленського та Столтенберга. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: Богдан Гуньковський
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нас е....т а мы крепчаем(с)

чудні вони якісь...пуйло погрожує фактично 3 світової, каже що всі здохнуть..а вони говорити будуть....тут навіть терапія вже не допоможе - тільки приспати як скажену псяру
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16.12.2021 11:53 Відповісти
Дагаваряцца гдєта пасєрєдїнє
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16.05.2022 19:19 Відповісти
Лучше вы к нам в болото, неохотно ответил крокодил.
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16.12.2021 11:55 Відповісти
Грёбаные пдрсы!
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16.12.2021 12:20 Відповісти
можно организовать подобную встречу хоть завтра в Донецкой обл.
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16.12.2021 12:54 Відповісти
В 2014 году Совет россия - НАТО перестал функционировать, как санкция за оккупацию россией Крымского полуострова и ОРДиЛО. Теперь, под предлогом "надо поговорить, чтобы Вы не нападали на Украину" Совет россия - НАТО по сути будет восстановлен.

Санкции "пока не накладываем, чтобы не усугублять ситуацию . . ." - а что, Крым и ОРДиЛО уже деоккупировали ? За них последовательно усиливать санкции не надо ? Или уже принцип "что взяли - то уже взяли, главное не берите больше" ?

путяра создаёт новые кризисы, чтобы требовать новых уступок. А почему Запад не создаст новый кризис, чтобы требовать от путяры откатиться на исходные линии ? Так он будет идти всё дальше и дальше.

Терпилы . . . (и мы, и Запад).
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16.12.2021 14:29 Відповісти
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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16.12.2021 20:56 Відповісти
 
 