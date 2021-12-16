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Хочемо запросити Москву на зустріч НАТО-Росія, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність діалогу Росії та Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час спільного брифінгу з президентом Зеленським заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Члени Альянсу готові говорити з Росією. Хочемо запросити Москву на зустріч НАТО-Росія. Тому що діалог є найбільш важливим, коли дуже висока напруга", - зазначив генсек Альянсу.
За його словами, НАТО підтримує Україну.
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чудні вони якісь...пуйло погрожує фактично 3 світової, каже що всі здохнуть..а вони говорити будуть....тут навіть терапія вже не допоможе - тільки приспати як скажену псяру
Санкции "пока не накладываем, чтобы не усугублять ситуацию . . ." - а что, Крым и ОРДиЛО уже деоккупировали ? За них последовательно усиливать санкции не надо ? Или уже принцип "что взяли - то уже взяли, главное не берите больше" ?
путяра создаёт новые кризисы, чтобы требовать новых уступок. А почему Запад не создаст новый кризис, чтобы требовать от путяры откатиться на исходные линии ? Так он будет идти всё дальше и дальше.
Терпилы . . . (и мы, и Запад).