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Львівський бронетанковий завод капітально відремонтував партію БМП-1 для ЗСУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" успішно завершило капітальний ремонт і модернізацію партії бойових машин піхоти БМП-1.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Львівський бронетанковий завод капітально відремонтував партію БМП-1 для ЗСУ 01

Працівники заводу оновили техніку та внесли істотні конструктивні зміни. На модернізованих бронемашинах встановлено сучасні приціли, прилади нічного бачення з покращеними характеристиками, нові цифрові радіостанції, системи супутникові навігації та прилади освітлення, накладено піксельне покриття тощо.

Дивіться: В Харкові модернізовано командирський танк Т-64БВК, - Укроборонпром. ВIДЕО

Львівський бронетанковий завод капітально відремонтував партію БМП-1 для ЗСУ 02

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
Потому, что надо деньги на "велике крадивництво" и телеканал "Рада", а не какие-то "Оплоты"....
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16.12.2021 16:40
+13
А почему не так:
ЗТМ им. Малышева передал в ВСУ 50 новых танков "Оплот"?
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16.12.2021 16:38
+8
Не надо так сразу критиковать. Заказ на бронетехнику шел от Минобороны. Скорее всего им виднее что нужно. БМП 1 с 73 мм пушкой не так уж плоха. В зависимости от задач которые ей поставят. Надеюсь им еще и движки нормальные поставили. Ну не забывайте о стоимости Оплотов.
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16.12.2021 16:46
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Така реально наша могутність. До Кремля дострелять?
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16.12.2021 16:31 Відповісти
ну скока можна прокляту савецьку технику чинить, дэ наши абрамсы?
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16.12.2021 16:34 Відповісти
*********. В нищей стране с уровнем тенизации экономики за 50%. Через 10-15 лет даже формально не останется металлолома в большом количестве родов войск.
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16.12.2021 17:25 Відповісти
Я видел их десятками когда сдавали ДОСААФы на металлолом.Не все переплавили это дерьмо редкостное.Нашли чем гордится. Просто отмывание бабла и очковтерательство.
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16.12.2021 18:47 Відповісти
А почему не так:
ЗТМ им. Малышева передал в ВСУ 50 новых танков "Оплот"?
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16.12.2021 16:38 Відповісти
Потому, что надо деньги на "велике крадивництво" и телеканал "Рада", а не какие-то "Оплоты"....
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16.12.2021 16:40 Відповісти
У Зели хоть на будивныцтво идет,а у Питроликсеича ни Оплотов,ни будивныцтва)В Таиланд,правда,продавал-бо дужэ нэ любыв гроши)
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16.12.2021 17:38 Відповісти
Зачем же Вы так? Петя Кентавров наклепал на своем заводе, правда они оказались непригодны для заявленных целей и проектные ТТХ не выдали.
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16.12.2021 17:54 Відповісти
Хорошее достижение)))) огромный минус ему поставим еще один!
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16.12.2021 18:39 Відповісти
Як же вам нэ соромно отак на Гэтьмана Усиёй Метагалактики?
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16.12.2021 18:44 Відповісти
Весь секрет в названии)Кентавр-ни конь,ни человек.Ото и пэтины шкарабанки:ни судно,ни корабль.
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16.12.2021 18:46 Відповісти
Це ті які після ваших дбрівців стали "нєпрігоднимі"?
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16.12.2021 19:09 Відповісти
Не надо так сразу критиковать. Заказ на бронетехнику шел от Минобороны. Скорее всего им виднее что нужно. БМП 1 с 73 мм пушкой не так уж плоха. В зависимости от задач которые ей поставят. Надеюсь им еще и движки нормальные поставили. Ну не забывайте о стоимости Оплотов.
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16.12.2021 16:46 Відповісти
Звичайно що міноборони видніше ((( саме тому вони не полишають надій у чехів бу гармати придбати до яких снарядів немає , замість закупівлі ракет ручки із золотими перами гребуть пачками .... будуть , видно, ними мирні договори з кацапами підписувати бо дуже далекоглядні (((
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16.12.2021 16:52 Відповісти
До того ж (не дай боже) в разі серйозних бойових дій першою від ворога піде не піхота, а авіація, рекети та артилерія.
Чогось ніхто з можновладців не пише, а як там справи у нашої ППО? Може вже "Петріот" стоять по кордону, або "Залізний Купол" над Україною напнули. Наші не в міру язикаті держателі держтаємниці навіть нічого на цю тему не говорять, а це дуже підозріло, бо якби було що, то вони б роздзвонили про це на весь світ.
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16.12.2021 17:16 Відповісти
Вяло зеленой шобле подмахнул, без огонька. Да, заказ от минобороны, от зеленой минобороны и это все поясняет. Подлатали старый металлолом, что принят был еще в далеком 1966г., т.е. 55 лет назад!! Это лишь легкие мишени при наступлении русни. Их пожгут на раз-два, вместе с бойцами...
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16.12.2021 16:53 Відповісти
Нет никаких вопросов. Оплатите и подарите ЗСУ новую бронетехнику - все вам спасибо скажут - вперед. Ждем...
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16.12.2021 16:55 Відповісти
Сомов, несешь совдеповскуб ахинею в стиле " я тебя туда не посылал" Офицер небось на пенсии или идиот, совесть есть? Граждане Украины ворам в МО налоги платят, а они разворовывают большую часть. Там такие морды сидят, что некоторых, а то и половину можно без суда и следствия к стенке ставить и точно не ошибешься в вора попадешь. Может даже в негодяя в погонах, внешне гапоминающего Сомова. И поделом!
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16.12.2021 19:00 Відповісти
Ты похоже не служил, а берешься рассуждать на военные технические темы. С твоими познаниями тебе пока надо быть не писателем и критиком, а читателем. Удачи в понимании материала)
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16.12.2021 19:29 Відповісти
Поговоришь с офицером который воспитан на советском уставе, они свято уверены что эту систему не поменять, что МО будет воровать еще бесконечно. Не будет этого! Попрут кацапы рано или поздно и безусые мальчишки с черно красными нашивками реально растреляют ворье все это, и будет ветерок гуляить по Воздухофлотской и теребить седеющие локоны предателей в погонах. В вопросах истории вы даже еще не читатель, иначе не транслирлироали бы тут ненавистную воинам и волонтерам коммуникацию в сиьле "я тебя туда не посылал"
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16.12.2021 19:41 Відповісти
Тебе не надо как обезьяне повторять за мной про "читателя и писателя" - попробуй пожить своей головой) Как вырастешь - отслужи потом с тобой поговорим...
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16.12.2021 19:52 Відповісти
Хамишь ибо нечего возразить на правду. Ворье военное покрывать здесь безнаказанно у тебя не получится Сомов. Я щас прробью сайты МО, может найду тебя
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16.12.2021 20:00 Відповісти
Рекомендацию данную тебе пойти отслужить в украинской армии ты воспринимаешь как хамство?) Ты настоящий гражданин... Я думаю тебе не место в этой теме.
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16.12.2021 20:04 Відповісти
Из-за таких паникеров как ты ВСУ имеют у кацапов репутацию трусов сдающихся в плен по любому поводу. Ненавижу вас маловеров ! Зубами рвать противника !
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16.12.2021 17:49 Відповісти
о стоимости "Оплотов"?
37 млрд.$ Украина ежегодно теряет из-за коррупционных схем. Хватит на Оплоты?
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16.12.2021 17:14 Відповісти
У Минобороны к сожалению этих миллиардов нет. Давайте Вы заявленные миллиарды вернете в бюджет и закупим на них Оплоты.
Кроме того зачем использовать для решения задачи Оплот если можно обойтись более удобной БМП?
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16.12.2021 17:19 Відповісти
Удобненько вы съехали с коррупционного днища в стране: "...к сожалению .." Это все, что вы можете сказать о разворовывании Украины и снабжению ВСУ отреставрированным металлоломом?

К вопросу"давайте вы..." Готов. После того как вы сделаете меня президентом Украины.

Согласен с вами, что у танка и БМП задачи разные. Ок. Давайте купим Stryker. Не подходит колесная? Ок. Давайте купим Warrior. Не продадут? Ок. Давайте разработаем свое новое и современное. 8 лет достаточный для этого срок? Денег нет? См. мой предыдущий пост.
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16.12.2021 18:17 Відповісти
А оно это днище только сейчас наступило?) или как там исторически складывалось?
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16.12.2021 18:41 Відповісти
Нет. Практически со дня объявления независимости.
Был шанс все быстро исправить 2005 г. Просрали
Был шанс все быстро исправить в 2014 г. Просрали.
Теперь, даже если президентом станет настоящий государственник-реформатор, будет намного сложнее, чем тогда.
А к чему вопрос-то был?
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16.12.2021 20:07 Відповісти
ты прав на 100%... мои мысли такие же... но все сделано специально, руками олигархата... я просто не понимаю, как люди в 2014 могли голосовать за олигарха? на что надеялись???
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16.12.2021 20:30 Відповісти
Не согласен с вами. На то время, Порошенко представлялся лучшим выбором. Олигархат тогда был четко очерчен Коломойским, Ахметовым (ну возможно Пинчуком). Порошенко на то время не ассоцировался с "олигархатом".
А вы бы тогда за кого проголосовали?
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17.12.2021 08:52 Відповісти
голосовал за Гриценко. Мне из всех тогда бывших кандидатов он был наиболее реален, и в плане набора проходного %, и в плане компромата на него
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17.12.2021 09:04 Відповісти
Будете смеяться, но на прошлых выборах я так же голосовал за него.
У меня друг возглавлял один из его предвыборных штабов и рассказывал про Гриценко много интересного и неожиданного для меня.
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17.12.2021 09:10 Відповісти
порошенко не просто олигарх, он был во власти, причем не мало времени! он просто коррупционер, вот и все. мое мнение, олигарх никогда не будет делать людям добро - у них с простым народом разные интересы!
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17.12.2021 09:05 Відповісти
Это все верно. Но это все мы узнали уже в процессе его президентства. К сожалению.
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17.12.2021 09:11 Відповісти
Я за него не голосовал еще в 2014 году. Было прогнозируемо, что он сделает для страны
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18.12.2021 16:33 Відповісти
Сей пост был изначально не про коррупцию, а про боевую технику. Хотите говорить о коррупции пож-та в соответствующий пост.
А про хотелку насчет ненужных Страйкеров и пр. это в отдел фантастики. Я так понял вы не служили, так вот пойдите послужите, получите звание, а потом будете рассказывать мне про необходимость той или иной техники и разработки новой)
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16.12.2021 19:48 Відповісти
Так я и говорил про технику (а не про металлолом). Это же вы начали "дорого, денег нет ..."
"Ненужные Страйкеры" - это ярко! А БМП 1 значит "нужные"? Ню, ню ... Так обычно в московских методичках пишут.
С пониманием у вас плохо. Служил.
А что касается "получите звание", то вы уже начинаете утомлять: То мне президентом надо стать, то звание получить ... Что еще мне надо сделать?
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16.12.2021 20:13 Відповісти
Повзрослеть)
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16.12.2021 20:18 Відповісти
Не удивлен. Когда оппонент не вывозит спора, он начинает морализаторствовать.
Кстати, не худший вариант. Упоротые "урапатриоты" в таких случаях переходят на личные оскрбления, а потом бегут жаловаться мамочке администратору форума.
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17.12.2021 08:55 Відповісти
Она абсолютно плоха. Лучше уже на бронированный крузак СПГ поставить, хоть дешевле в обслуживании обойдется.
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16.12.2021 18:02 Відповісти
косая пуха, годная под фугасы что усугубляет ее косоту, жрущая зимой на прогрев сотни тонн горючки, гарантированно жмурящая механа в случае поражения и выводящая из строя наводчика, прованивающая солярой обмундирование до степени навсегда, я до сих пор люблю понхать китель для флешбеков, а я даже не экипаж, в условиях современной войны крайне нужная вещь
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16.12.2021 19:23 Відповісти
Забыл вспомнить про берцы в масле)
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16.12.2021 19:28 Відповісти
меня сейчас заплюют но завод тут как раз не при чем
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16.12.2021 17:18 Відповісти
💋💘😻
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16.12.2021 17:53 Відповісти
Речь вовсе не о заводе. Речь о ситуации в стране. Когда на яхты, виллы на островах и новые мерседесы деньги есть, а в ВСУ поставляется отреставрированный хлам, разработки 60-х годов прошлого века.
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16.12.2021 18:20 Відповісти
Это же техника 50-ти летней давности. Дадим армии -- тачанки Батьки Махно -!
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16.12.2021 16:40 Відповісти
Перша пеха плавуча, на ній 73-мм гармата (хоча могли установити інший баштовий модуль, але вирішили залишити гармату), аналог СПГ-9.
Ця гармата вирішує ті питання, які не вирішує 30-мм автоматична.
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16.12.2021 17:02 Відповісти
Тоже пытаюсь объяснить что воевать надо не только Оплотами и ядерными бомбами, но похоже народ не понимает специфику вооружений и различие решаемых задач...
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16.12.2021 17:44 Відповісти
БМП-2, плюсы: стабилизатор, 4 ракеты ПТУР, 30 мм автоматическая пушка (можно косить снайперов в зеленке, или даже вертолет сбить).

БМП-1, плюсы по сравнению с БМП-2: их нет, от слова совсем. Башня с болванками и 76-мм противотанковая пушка с неуправляемыми, весьма сомнительными по эффективности боеприпасами.

БМП-1 по боевым возможностям даже близко не БМП-2.

(Имел дело и одной и другой во время службы в ВСУ)
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16.12.2021 18:00 Відповісти
в НАТО-вській країні Польщі цих древніх БМП-1 на озброєнні більше ніж в Україні - і вони їх також ремонтують і модернізують
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16.12.2021 17:41 Відповісти
Думаю у ВСУ, как и у "народных милиционеров", есть на вооружении "джихадмобили" - пикапы Тойота с пулеметной турелью в кузове
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16.12.2021 17:42 Відповісти
Для развоза пехоты другие и не нужны. Аналоги в других армиях мира тоже хорошо горят от РПГ.
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16.12.2021 17:52 Відповісти
Є пропозиція-ремонтувати старі зепери,робити з них типу VIP-тарантайки,та пересаджувати на них дупататів...
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16.12.2021 16:42 Відповісти
Чого ви скиглите ? Вже 1000500 разів пояснювали - багато зразків бронетехніки нормально можуть виконувати свої функції.
Їх переобладнали ********** засобами зв*язку тощо. Най катаються.
Ідеальної техніки не буває. Буває тільки супердорога.
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16.12.2021 16:48 Відповісти
Жалюгідне видовище... БМП 1 прийнята на озброєння у 1966р.!!! 55 років назад! Свинособаки хіба що від сміху помруть, коли будуть їх палити, як сірникові коробки.
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16.12.2021 16:48 Відповісти
МІ-8, МІ-24, АН-12, БМ-21, АКСи, АКМи, ПК, РПГ та усе стрілецьке тих само років.
Шасі вантажівок те саме - як йде колона по Житомирській трасі або техніка в ешелонах, то без сліз не можна дивитися..
Це автозаки по Києву їздять новенькі, у 2015 році закуплені.
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16.12.2021 17:07 Відповісти
Можно подумать, что против этих БМП-1 стоят БМП-100500 ...
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16.12.2021 17:47 Відповісти
БМП-2 стоят, с которой БМП-1 может справится только в случае если стоит в в окопе в кустах, а экипаж БМП-2 полные дебилы.
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16.12.2021 18:09 Відповісти
Боюсь БМП-3 будет стоять при серьёзной заварухе.
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16.12.2021 18:14 Відповісти
дальность пуска 500 - 3000 метров.
Эффективная дальность 30 мм пушки до 1500 м по легко бронированным целям.
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16.12.2021 18:24 Відповісти
А болванки крутить как в танке второй мировой очень класно, а еще её каждый раз стопорить нужно чтобы нормально хотя бы из пулемета стрелять. У меня вопросы ты работал с такого типа машиной, или в Википедии прочитал?

П.С. у ПТУРа что стоит на БМП-2 (обычно Фагот) дальность 4 км, и калибр почти в два раза больше.
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16.12.2021 18:52 Відповісти
Нет, не работал, я наводчик Т-62
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16.12.2021 18:58 Відповісти
Я думаю вы догадываетесь насколько все плохо без "Чебурашки" в руках
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16.12.2021 19:04 Відповісти
Ну времени прошло уже ого-го! Может уже и у них как-то стабилизируют?
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16.12.2021 19:09 Відповісти
Я уволился в запас весной. Не стабилизируют(
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16.12.2021 19:10 Відповісти
Ну если заруба всё-таки будет, но будет без открытого российского участия, то будет примерно на равных
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16.12.2021 19:24 Відповісти
Отремонтировали БМП-1?
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16.12.2021 16:48 Відповісти
думаю, что небольшие передвижные пусковые установки с ракетами , дальность стрельбы которых до 1000 км, - были бы лучше для нашей страны всех самых больших партий и танков и БМП...
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16.12.2021 17:00 Відповісти
Кстати начинали на них ставить немецкие двигатели,интересно как сейчас ситуация.
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16.12.2021 17:01 Відповісти
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16.12.2021 17:04 Відповісти
Гарно, але прохання плішину повернути мерзотнику. Без плішини він не такий мерзотний...
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16.12.2021 19:45 Відповісти
воює не техніка - воюють люди
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16.12.2021 17:09 Відповісти
взагалі то БМП створювався для доставки піхоти до поля бою, на свій час це була перша така машина. Потім інші країни почали створюти. Американський Бредлі до цього часу на озброєнні. А новий мотор, коробка і протимінний захист - це те,що треба. БМП - це не танк. Тільки ЦАХАЛ продукує важкі БМП да і ті на базі трофейних СРСРовських танків.
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16.12.2021 17:28 Відповісти
Тільки старе гівно яким являється БМП-1 не може навіть близько конкурувати по можливостям з тою же БМП-2, я вже не говорю про модернізовані Бредлі. Краще би бронеавтомобілів всяких закупили, шансів згоріти в них менше і в користуванні в рази дешевше.
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16.12.2021 18:06 Відповісти
Та ты шо бабки прям вот они и техника пулей выпускается .Где вас таких диванных долб@**** набирают
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16.12.2021 19:09 Відповісти
Додик, я о чем говорю знаю, а с какого дивана ты вещаеш мне мало интересно. Бронированный крузак типа кугуар намного дешевле. Ты будешь в ах** сколько стоит хотя бы прицел БПК-2-42, и насколько дорого обходятся все эти ремонты.
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16.12.2021 19:15 Відповісти
Перхоть ты с одного места ты даже в реалиях не знаешь какие цены на новые Кугуары и т.д.Открой хотя бы поинтересуйся спец хренов.Что проще купить новый Кугуар или восстановить 10 единиц техники на готовом корпусе с оборудованием.Ты маля даже не понимаешь что такое оборонный заказ сроки его выполнения не говоря об накрутках и другой кухни на один Кугуар !А сидишь ляпаешь своим языком.Пока создадут и купят один Кугуар уже в строй поставять 10 единиц техники это реалии нашей страны.
а сидишь фантазии дурачка включаешь может тебе ещё танки оплот подогнать?Ты и такие же бараны как ты не понимают всю логистику время заказы изготовление кучу схем и прочего шлака пока техника дойдёт в войска .В этом году на 30% только выполнен оборонный заказ.Так вот умник єти остальные 70% год 5 ещё в войска не попадут не говоря про следующий оборонный заказ и волокиту !Вам баран это доносить что против урагана сцать.А на восстановление деньги идут на много быстрее и закупку на любіе бабки.Таковы наши реалии.Вы сидите военные на горшках понятия не имеете как всё делается .И вякаете как лучше и что лучше купить.Болт вам на воротник купят !И сидит мне тут рассказывает что и сколько стоит.Если сидеть и ждать пока купят Кугураы и прочую технику с голым задом войска будут !
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16.12.2021 19:30 Відповісти
Успокойся, не тебе с ней работать в случае мобилизации.
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16.12.2021 19:40 Відповісти
Говорить это тупых малолетках и диванным воякам бесполезно.У них понятие небо бороздят крейсеры вот вот с завода.
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16.12.2021 19:11 Відповісти
БМП-1 на озброєннні СрСр з 1966 року. Навіщо цей металолом? Краще купити 2 Абрамси.
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16.12.2021 18:16 Відповісти
Мозги себе купи чмо малолетнее путинское
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16.12.2021 19:08 Відповісти
Надо брать в аренду Меркавы или Абрамсы которые раскатают и перемелят путинскую орду в пыль.
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16.12.2021 18:19 Відповісти
брєд ...
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16.12.2021 19:52 Відповісти
Путинцы и остальные долб@*** которые армию только по тв видели.
Любая техника с реконструкцией в корпусе и добавления современных систем и вооружения плюс в умелых руках ничем не хуже новых.Плюс Металл тех лет на много круче и крепче чем новое.Абрамсы продвинутые америкосов вообще 80 х годов и что?Делают своё дело,Также каждая техника для своего вида боя и доставки солдат.
Так что идите лесом презервативы штопаные !
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16.12.2021 19:07 Відповісти
Каким добавлением систем? Те что на фото выглядят как в руководстве службы. Если бы туда новую башню поставили. А так это танк второй мировой, без стабилизатора и подобием стрельбы управляемыми боеприпасами.
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16.12.2021 19:19 Відповісти
А что ты хотел пушки в три ряда и локаторы?Кто тебе сказал что там нет стабилизаторов ты по картинке увидел?Новую башню?Маля закрой сайт иди лупись в танки.
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16.12.2021 19:34 Відповісти
Дурень, там нет стабилизатора. И в родную башню его негде присобачить, только болванки и стопор.
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16.12.2021 19:38 Відповісти
Да вы посмотрите на те цеха, что за техникой. Слезы из глаз.
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16.12.2021 21:04 Відповісти
 
 