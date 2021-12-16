Львівський бронетанковий завод капітально відремонтував партію БМП-1 для ЗСУ. ФОТО

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" успішно завершило капітальний ремонт і модернізацію партії бойових машин піхоти БМП-1.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Працівники заводу оновили техніку та внесли істотні конструктивні зміни. На модернізованих бронемашинах встановлено сучасні приціли, прилади нічного бачення з покращеними характеристиками, нові цифрові радіостанції, системи супутникові навігації та прилади освітлення, накладено піксельне покриття тощо.

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