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Львівський бронетанковий завод капітально відремонтував партію БМП-1 для ЗСУ. ФОТО
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Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" успішно завершило капітальний ремонт і модернізацію партії бойових машин піхоти БМП-1.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
Працівники заводу оновили техніку та внесли істотні конструктивні зміни. На модернізованих бронемашинах встановлено сучасні приціли, прилади нічного бачення з покращеними характеристиками, нові цифрові радіостанції, системи супутникові навігації та прилади освітлення, накладено піксельне покриття тощо.
Топ коментарі
+18 Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.12.2021 16:40
+13 Vladimir T fd7dc273
показати весь коментар16.12.2021 16:38
+8 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар16.12.2021 16:46
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ЗТМ им. Малышева передал в ВСУ 50 новых танков "Оплот"?
Чогось ніхто з можновладців не пише, а як там справи у нашої ППО? Може вже "Петріот" стоять по кордону, або "Залізний Купол" над Україною напнули. Наші не в міру язикаті держателі держтаємниці навіть нічого на цю тему не говорять, а це дуже підозріло, бо якби було що, то вони б роздзвонили про це на весь світ.
37 млрд.$ Украина ежегодно теряет из-за коррупционных схем. Хватит на Оплоты?
Кроме того зачем использовать для решения задачи Оплот если можно обойтись более удобной БМП?
К вопросу"давайте вы..." Готов. После того как вы сделаете меня президентом Украины.
Согласен с вами, что у танка и БМП задачи разные. Ок. Давайте купим Stryker. Не подходит колесная? Ок. Давайте купим Warrior. Не продадут? Ок. Давайте разработаем свое новое и современное. 8 лет достаточный для этого срок? Денег нет? См. мой предыдущий пост.
Был шанс все быстро исправить 2005 г. Просрали
Был шанс все быстро исправить в 2014 г. Просрали.
Теперь, даже если президентом станет настоящий государственник-реформатор, будет намного сложнее, чем тогда.
А к чему вопрос-то был?
А вы бы тогда за кого проголосовали?
У меня друг возглавлял один из его предвыборных штабов и рассказывал про Гриценко много интересного и неожиданного для меня.
А про хотелку насчет ненужных Страйкеров и пр. это в отдел фантастики. Я так понял вы не служили, так вот пойдите послужите, получите звание, а потом будете рассказывать мне про необходимость той или иной техники и разработки новой)
"Ненужные Страйкеры" - это ярко! А БМП 1 значит "нужные"? Ню, ню ... Так обычно в московских методичках пишут.
С пониманием у вас плохо. Служил.
А что касается "получите звание", то вы уже начинаете утомлять: То мне президентом надо стать, то звание получить ... Что еще мне надо сделать?
Кстати, не худший вариант. Упоротые "урапатриоты" в таких случаях переходят на личные оскрбления, а потом бегут жаловаться
мамочкеадминистратору форума.
Ця гармата вирішує ті питання, які не вирішує 30-мм автоматична.
БМП-1, плюсы по сравнению с БМП-2: их нет, от слова совсем. Башня с болванками и 76-мм противотанковая пушка с неуправляемыми, весьма сомнительными по эффективности боеприпасами.
БМП-1 по боевым возможностям даже близко не БМП-2.
(Имел дело и одной и другой во время службы в ВСУ)
Їх переобладнали ********** засобами зв*язку тощо. Най катаються.
Ідеальної техніки не буває. Буває тільки супердорога.
Шасі вантажівок те саме - як йде колона по Житомирській трасі або техніка в ешелонах, то без сліз не можна дивитися..
Це автозаки по Києву їздять новенькі, у 2015 році закуплені.
Эффективная дальность 30 мм пушки до 1500 м по легко бронированным целям.
П.С. у ПТУРа что стоит на БМП-2 (обычно Фагот) дальность 4 км, и калибр почти в два раза больше.
а сидишь фантазии дурачка включаешь может тебе ещё танки оплот подогнать?Ты и такие же бараны как ты не понимают всю логистику время заказы изготовление кучу схем и прочего шлака пока техника дойдёт в войска .В этом году на 30% только выполнен оборонный заказ.Так вот умник єти остальные 70% год 5 ещё в войска не попадут не говоря про следующий оборонный заказ и волокиту !Вам баран это доносить что против урагана сцать.А на восстановление деньги идут на много быстрее и закупку на любіе бабки.Таковы наши реалии.Вы сидите военные на горшках понятия не имеете как всё делается .И вякаете как лучше и что лучше купить.Болт вам на воротник купят !И сидит мне тут рассказывает что и сколько стоит.Если сидеть и ждать пока купят Кугураы и прочую технику с голым задом войска будут !
Любая техника с реконструкцией в корпусе и добавления современных систем и вооружения плюс в умелых руках ничем не хуже новых.Плюс Металл тех лет на много круче и крепче чем новое.Абрамсы продвинутые америкосов вообще 80 х годов и что?Делают своё дело,Также каждая техника для своего вида боя и доставки солдат.
Так что идите лесом презервативы штопаные !