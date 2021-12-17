На акції біля ВР унаслідок вибуху петарди постраждала жінка, - поліція

Під час акції представників руху "SaveФОП" біля Верховної Ради була травмована жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у фейсбуці.

Зазначається, що поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України забезпечують публічну безпеку і правопорядок, аби не допустити порушень громадського порядку під час масових заходів біля Парламенту.

"Сьогодні в урядовому кварталі проходять акція за масової участі громадян. З метою забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу несуть службу у посиленому режимі.

Під час заходу окремі його учасники вдалися до протиправних дій та почали блокувати підходити до Верховної Ради України і кидати піротехнічні засоби. Внаслідок вибуху петарди травмувалася жінка - учасниця акції. Зараз лікарі надають потерпілій необхідну медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські проводять превентивну роботу з учасниками заходу та закликають мітингарів дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції.

"Наголошуємо, поліцейські негайно реагуватимуть на будь-які правопорушення та притягуватимуть винних до відповідальності. Відтак, звертаємося до організаторів та учасників акції не вдаватися до провокацій, не порушувати громадський порядок та проводити заплановані заходи у відповідності до вимог чинного законодавства", - зазначили в поліції.





