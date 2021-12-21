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Новини Війна
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Окупанти не допускали патруль ОБСЄ до системи відеоспостереження біля Золотого

Окупанти не допускали патруль ОБСЄ до системи відеоспостереження біля Золотого

Незаконні збройні формування 20 грудня не пропустили патруль ОБСЄ до системи відеоспостереження СММ на ділянці розведення сил і засобів у районі Золотого.

Про це йдеться в оперативному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"Уранці 20 грудня збройні формування в Луганській області не пропустили патруль Місії до електрошафи, елемента електропостачання системи відеоспостереження СММ у межах ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого. Ця електрошафа розміщена за 100 м на південь від південного краю ділянки розведення", − йдеться у звіті.

Уточнюється, що патруль, у складі якого були двоє технічних фахівців, рухався з боку н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).

"Відмова сталася о 09:44 на блокпості збройних формувань біля південного краю ділянки розведення, коли член збройних формувань не пропустив патруль Місії, мотивувавши це "відсутністю попереднього сповіщення", − йдеться в оперативному звіті.

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О 10:12 інший патруль СММ, який проїхав на ділянку розведення з підконтрольних урядові районів, прибув до місця розміщення системи відеоспостереження Місії приблизно за 350 м на північ від південного краю ділянки та провів технічне обслуговування.

Автор: 

ОБСЄ (3502) Донбас (22354) найманці рф (2050) операція Об’єднаних сил (6725) Золоте (206)


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Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

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Шойгу только что: американцы устанавливают на Украине огневые точки в жилых домах. Перевод с кремлевского: мы приняли решение о ракетных ударах по Украине. В неизбежной массовой гибели мирных жителей виновны американцы.
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21.12.2021 16:41 Відповісти
 
 