Окупанти не допускали патруль ОБСЄ до системи відеоспостереження біля Золотого

Незаконні збройні формування 20 грудня не пропустили патруль ОБСЄ до системи відеоспостереження СММ на ділянці розведення сил і засобів у районі Золотого.

Про це йдеться в оперативному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"Уранці 20 грудня збройні формування в Луганській області не пропустили патруль Місії до електрошафи, елемента електропостачання системи відеоспостереження СММ у межах ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого. Ця електрошафа розміщена за 100 м на південь від південного краю ділянки розведення", − йдеться у звіті.

Уточнюється, що патруль, у складі якого були двоє технічних фахівців, рухався з боку н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).

"Відмова сталася о 09:44 на блокпості збройних формувань біля південного краю ділянки розведення, коли член збройних формувань не пропустив патруль Місії, мотивувавши це "відсутністю попереднього сповіщення", − йдеться в оперативному звіті.

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О 10:12 інший патруль СММ, який проїхав на ділянку розведення з підконтрольних урядові районів, прибув до місця розміщення системи відеоспостереження Місії приблизно за 350 м на північ від південного краю ділянки та провів технічне обслуговування.