Україна має потенціал, щоб забезпечити себе власним енергоресурсом, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна має достатній потенціал, щоб забезпечити себе власним енергетичним ресурсом.

Про це він сказав під час виступу на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

"За останній рік Україна уклала 11 угод про розподіл продукції для нарощення власного видобутку газу. Україна має достатній потенціал, щоб забезпечити себе власним енергетичним ресурсом", — відзначив очільник Уряду.

Як зауважив Прем’єр-міністр, угоди про розподіл продукції плануються й у сфері видобутку та переробки критичної сировини. За його словами, Україна має величезні інвестиційні переваги в цьому напрямку.

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"Потрібно консолідувати зусилля для залучення іноземних інвесторів, які на умовах державно-приватного партнерства будуть створювати інфраструктуру в Україні, будуть продовжувати інвестувати у видобуток й переробку корисних копалин", — підкреслив очільник Уряду.