Україна має потенціал, щоб забезпечити себе власним енергоресурсом, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна має достатній потенціал, щоб забезпечити себе власним енергетичним ресурсом.
Про це він сказав під час виступу на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.
"За останній рік Україна уклала 11 угод про розподіл продукції для нарощення власного видобутку газу. Україна має достатній потенціал, щоб забезпечити себе власним енергетичним ресурсом", — відзначив очільник Уряду.
Як зауважив Прем’єр-міністр, угоди про розподіл продукції плануються й у сфері видобутку та переробки критичної сировини. За його словами, Україна має величезні інвестиційні переваги в цьому напрямку.
"Потрібно консолідувати зусилля для залучення іноземних інвесторів, які на умовах державно-приватного партнерства будуть створювати інфраструктуру в Україні, будуть продовжувати інвестувати у видобуток й переробку корисних копалин", — підкреслив очільник Уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все работало как часы.
Нафтогаз купался в бабле и закупал впрок газ - хранилища были переполнены.
Никаких перебоев.
Никаких отключений.
Не Газпрому платили, а ГАЗПРОМ ПЛАТИЛ УКРАИНЕ (!)
Но мудрому нариду это не понравилось.
Мудрый нарид захотел, чтоб его - мудрого - клоуны оттрахали в сраку.
Ну клоуны и оттрахали...
https://www.facebook.com/eduard.rubin?__cft__[0]=AZXlGc9Aoc4JThciM-CLxbQtfxeIOeUb5qdtx63BodHK4l9qu-rSNZv1ol6Wjii1dPRfkRY4C-itFeYpC0tT6iNdg_qwluLjzifFkiB_qZz1sJ17Fd5N-9Mv5oEWf7rn365ZAKnVian-oKPQOYabVDMM5WiB5k6euEltEWWPQY3FWA&__tn__=-UC%2CP-y-R Эдуард Рубин
https://www.facebook.com/eduard.rubin/posts/10227700839448482?__cft__[0]=AZXlGc9Aoc4JThciM-CLxbQtfxeIOeUb5qdtx63BodHK4l9qu-rSNZv1ol6Wjii1dPRfkRY4C-itFeYpC0tT6iNdg_qwluLjzifFkiB_qZz1sJ17Fd5N-9Mv5oEWf7rn365ZAKnVian-oKPQOYabVDMM5WiB5k6euEltEWWPQY3FWA&__tn__=%2CO%2CP-y-R 14 ч. ·
Помимо того, что в Украине можно вставить палку в землю и вырастит дерево, ещё:
Украина занимает...1-е место в Европе по разведанным извлекаемым запасам урановых руд;
2-е место в Европе, 10-е место в мире по запасам титановых руд;
2-е место в мире по разведанным запасам марганцевых руд (2,3 млрд тонн или 12% от мировых запасов);
2-е место в мире по запасам железных руд (30 млрд. т);
2-е место в Европе по запасам ртутных руд;
3-е место в Европе (13-е в мире) по запасам сланцевого газа (22 трлн м.куб)
!!!
4-е место в мире !!! по совокупной стоимости природных ресурсов;
7-е место в мире по запасам угля (33,9 млрд. т)
Украина - аграрная страна:
1-е место в Европе по площади пахотных земель;
3-е место в мире по площади чернозема (25 % мирового объема);
1-е место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла;
2-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту ячменя;
3-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту кукурузы;
4-е место в мире по объему выращиваемого картофеля;
5-е место в мире по производству ржи;
5-е место в мире по производству пчеловодства (75 тыс тонн);
8-е место в мире по экспорту пшеницы;
9-е место в мире по производству куриных яиц;
16-е место в мире по экспорту сыра
Украина может обеспечить потребности в продовольствии для 600 млн человек.
Украина - индустриальная страна:
1-е место в Европе по производству аммиака;
2-е
место в Европе и 4-е в мире по мощности газотранспортная система
(исходящая пропускная мощность газотранспортной со странами ЕС - 142.5 млрд. куб.м газа);
3-е место в Европе и 8-е в мире по установленной мощности атомных электростанций;
3-е место в Европе и 11-е в мире по длине сети железных дорог (21,7 тыс. километров);
3-е место в мире (после США и Франции) по производству локаторов и локационной техники;
3-е место в мире по экспорту чугуна
4-е место в мире по экспорту турбин для атомных электростанций;
4-е место в мире на рынке строительства ракет-носителей и их коммерческого
использования для выведения на орбиту полезных грузов;
4-е место в мире по экспорту глин
4-е место в мире по экспорту титана
8-е место в мире по экспорту руд и концентратов;
9-е место в мире по экспорту продукции ВПК;
10-е место в мире по объемам производства стали (32,4 млн. т).
Карта извлекаемых запасов природных ресурсов.
.....
Чего же нам не хватает, чтобы занять по совокупности, ну хотя бы, 3 место в Европе?
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1502506603454973?__cft__[0]=AZVhGG9keHHiMkD5y09O2eFE0GK3c9dAfKZw5zI75PAE584P8I5t2XRq-ch7FZTnwTccSjH05iuZEbC4E0M_mmnXJJRVOTyrzOtPEJotxigJzK4anOD1k0_2PGeJiPSXKoI&__tn__=%2CO%2CP-R 13 мин. ·
Завтра загальні збори акціонерів Укрнафти.
Це дуже важливе питання. На 20 мільярдів баксів($20 000 000 000) по цінам на сьогодні. І ці гроші отримає від нас Коломойський. Рішення буде напряму впливти на підтримку нашої країни міжнародною спільнотою.
Поясню дуже просто.
Укрнафта вважає, що Нафтогаз винен Укрнафті 9,7 мільярдів кубів газу. Це більше половини того газу які є в наших сховищах на цю зиму. У державного Нафтогазу більше половини акцій Укрнафти. У Коломойського більше 40 відсотків.
На зборах Укрнафти може бути прийняте рішення зарахувати ці обсяги газу та визнати їх як борг в межах мирової угоди з Коломойським. Після цього Нафтогаз може розпочати розподіл Укрнафти між Нафтогазом та Коломойським. Коломойський може отримати просто газ і це зробить всю країну заручником Коломойського, бо в нас газу тупо не вистачить на зиму. Коломойський може отримати за цей газ гроші. Це астрономічна сума, якої в нас немає, вона майже дорівнює всім нашим золотовалютним резервам. По стану на зараз це щось типу 20 мільярдів баксів, це майже дефолт. Коломойський може отримати цю гроші активами у Укрнафті при розподілу Укрнафти, і фактично це означає, що ми віддаємо йому все саме прибуткове в Укрнафті, а собі залишимо лише збитки.
Тому розподіл Укрнафти зараз робити НЕ ПОТРІБНО. І підписувати мирову з Коломойським зараз не потрібно.
Є ще причини не робити цього зараз.
По перше, все ще йдуть суди по цим обсягам газу. Вони не закінчені. На останнє засідання не пустили журналістів і рішення досі не опубліковано, тому ми лише з чуток знаємо, що наступне засідання призначено на 18 січня. Немає ніякого сенсу підписувати мирову угоду до завершення цих судів. А загалом і до розгляду справи у Верховному навесні чи літом 2022 року. Як воно там буде невідомо, але навіщо поспішати незрозуміло. Літом і газ буде дешевший.
По-друге. Ціна на газ за останній рік зросла у 10 разів. Ціна на нафту лише у півтори рази. Бідь який аудит активів вам скаже, що зараз вартість газового бізнесу Укрнафти, який бажає отримати Нафтогаз буде космічною, бо ціна на газ 2000 баксів за 1000 кубів. А вартість нафтого бізнесу. Який бажає отримати Коломоський буде значно нижчою. За таких цін розподіл буде дуже на користь Коломойського. Навіщо це робити зараз?
По-трете. В США триває розслідування ФБР стосовно Коломойського. Навіщо щось робити до його результатів? Коломський під санкціями на всю групу Приват і з запитом на екстрадицію це один Коломойський, без цього інший. Але це ще не все. Літом розпочинаються слухання у Високому суді Лондона, де у Коломойського можуть відсудити активи на три мільярди баксів. Він вже їх показав лондонському суду, та вони заморожені. Відібрати їх - справа одного тижня після рішення Високого суда. Коломойський не любить розгляд у Високому суді Лондона, бо там треба давати покази особисто і казати правду. Минулого разу він відмовився від розгляду і віддав Пінчуку все, аби тільки не стояти на трибуні та не відповідати на складні питання. Навесні і літом позиції Коломойського будуть значно слабші. А ми пройдемо енергетичну кризу.
Навіщо домовлятися з Коломойським зараз?
Немає ніяких причин. Але позачергове засідання було призначено і це дуже поганий симптом.
Є підозра, що зараз під свята можна домовитися з Коломойським, підтримка якого для Зеленського є важливою. І ніхто цього не помітить, а якщо і помітять то великого двіжу не буде. Давайте вже після свят. А потім нові скандали і енергетична криза і всі забудуть. Це визиває дуже великий подив серед наших міжнародних союзників, бо єдина причина допомогти Коломойському зараз це корупція та відкат від Коломойського за отримані активи чи тупо гроші чи газ.
Це рішення буде мати трагічні наслідки для нашої країни та всіх нас, на фоні скандалу навколо обрання голови САП та ситуації в енергетиці. І на фоні «війни з олігархами», яка виявляється війною за одного олігарха, за Коломойського. З нами просто перестануть розмовляти, бо з Коломойським ніхто розмовляти у світі не бажає. Бажають посадити.
Рішення загальних зборів Укрнафти на користь Коломойського це фатальний злочин, це астрономічна корупція та це остаточний хрест на міжнародній репутації нашою країни. Це втрата підтримки Сполучених Штатів, яка нам зараз так потрібна у протидії РФ. Міжнародники вже задають питання Зеленському і нічого не чують у відповідь. Вони в шоці.
І вони в шоці, що це питання не є проблемою в Україні. І що збори призначені.
Ми будемо вас інформувати про стан зборів зсередини.
Наша зброя це розголос. Кожен з вас може зробити свій вклад репостом та розповсюдженням цієї інфи. Минулі загальні збори не відбулися бо влада злякалася. Нафтогаз та Коломойський тупо не прийшли на збори. Бо вони були 30 листопада, а попереду було 1 грудня, де був великий двіж. Розголос допоміг.
Так може статися і цього разу і результат залежить від вас.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6543095575764465?__cft__[0]=AZW9Cfz3sMQTY36t_i_WrxjXYZDNJgE6P6W-R5h9LN5_TBTLCrgByW-tA9AbTQQq2xPY8Y7yxckYl9_f_aUq-I7kgYuTFJNAvZQfMMbMnDYkIic16d5QM6e28ou1-7dIkzg&__tn__=%2CO%2CP-R 44 мин. ·
Шмыгаль заявил, что Украина имеет достаточный потенциал, дабы обеспечить себя газом.
Ну да. И поэтому именно при Шмыгале добыча украинского газа самая низкая за все годы независимости. И поэтому придётся ползти с протянутой рукой к Путину.
Похоже, агенты Кремля у нас плотно засели во власти…
Все, як завжди, у майбутньому часі і хтось. А самі і зараз працювати не пробували? Вас же наймали працювати, а не сценарії-фентазі писати.