У Київському СІЗО поранили бізнесмена Кириченка. Це замовний злочин, - адвокат

На колишнього директора з фінансів агротрейдингової компанії MIMIER TRADE UKRAINE Максима Кириченка було вчинено замах на вбивство.

Про це повідомила адвокат підприємця Дар'я Шевченко. Вона наголосила, що про напад на Кириченка у камері Київського слідчого ізолятора стало відомо зі слів її підзахисного – під час особистого спілкування, повідомляє Гордон.

"20 грудня приблизно о 18:30 невстановленим працівником ГУ "Київський слідчий ізолятор" було нарешті прийнято рішення перевести Максима Кириченка до платної камери № 226 з камери № 239, що начебто мало гарантувати безпеку та адекватні умови утримання. Відразу ж раніше невідомий Кириченко співкамерник Юрій Алтухов заявив, що Кириченко, будучи на волі, нібито образив якогось чоловіка східної національності. І за завдання цієї образи Кириченко повинен понести покарання. На підтвердження своїх слів Юрій Алтухов завдав ударів ножом. Внаслідок поранення у постраждалого зафіксовано різані та колоті рани лівої руки. Одна рана дуже серйозна. Пошкоджено життєво важливі кровоносні судини, розрізано зв'язування", – зазначила адвокат Кириченко. Вона стверджує, що її підзахисний втратив багато крові, оскільки отримав рани, які реально загрожували та загрожують його здоров'ю та життю.

Подальші дії представників ГУ "Київський слідчий ізолятор" залишаються невстановленими, оскільки сам Максим Кириченко не може згадати перебіг подій після завдання йому поранень. В даний час він потребує невідкладної медичної допомоги та лікування.

Адвокати підприємця зазначають, їхньому підзахисному не надається необхідна медична допомога. На думку адвокатів, за постраждалим з пораненнями такого ступеню тяжкості потрібен постійний нагляд лікарів. Як мінімум для того, щоб уникнути розвитку сепсису.

Після нападу, незважаючи на прохання Кириченка, ніхто із співробітників СІЗО не зв'язався ні з його батьками, ні з адвокатами.

"Максим Кириченко був взятий під варту 13 грудня, 17 грудня було продовжено запобіжний захід на 60 днів, а вже за кілька днів його намагалися зарізати в камері. Схоже, що замовникам справи проти Кириченка-Гордієнка вигідне усунення саме першого", – припускає Дар'я Шевченко.

Особливо кричущим є той факт, що Кириченка змусили написати заяву про те, що він сам упав і порізався. Ніяких відповідей або пояснень від Міністерства юстиції України, чи Департаменту з питань виконання кримінальних покарань отримати не вдалося: телефони відомств не працюють.

"Це жахливо, що в країні, яка декларує європейські норми захисту прав людини, насправді неможливо домогтися реакції від органів, які повинні стежити за виконанням цих самих норм. Максима Кириченка звинувачують не у вбивстві, насильстві чи корупції. Підозра абсолютно бездоказна, а сама справа сфабрикованою заради амбіцій кінцевого бенефіціара MIMIER TRADE UKRAINE. За відсутністю доказів єдиною надією слідства є визнання Кириченком своєї провини", – наголосила адвокат.

Вона також додала, що ДБР проводить досудове розслідування фактів створення замовного кримінального переслідування власником MIMIER TRADE UKRAINE щодо своїх підлеглих і Максим Кириченко є одним з ключових свідків у цій справі.

Як зазначила Дар'я Шевченко, що такі події не можуть відбуватися без сприяння співробітників СІЗО. "Інакше як пояснити наявність ножа в іншого підозрюваного в камері? Це виглядає спланованою акцією, мета якої, шляхом застосування насильства та погроз, змусити Максима Кириченка змінити дані їм показання раніше", – зазначає адвокат.

"Система не змінюється, і на місці Кириченка може виявитися будь-який менеджер, який з невідомих причин перестає подобатися своєму роботодавцю. Головне, щоб у роботодавця були гроші та зв'язки у правоохоронних органах та судах", – резюмувала вона.