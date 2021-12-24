УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4950 відвідувачів онлайн
Новини
1 925 5

Джекпот Powerball сягнув $400 мільйонів. Дізнайтесь, як зіграти з України (реклама)

Джекпот Powerball сягнув $400 мільйонів. Дізнайтесь, як зіграти з України (реклама)

Наступний тираж пройде найближчої суботи, 25 грудня, і хто знає, можливо, наступним переможцем стане хтось із України!

Топ приз США Powerball в черговий раз перейшов у наступний тираж, досягнувши позначки $400 мільйонів доларів (це понад 10,8 мільярда гривень). 

Оскільки в ході тиражу, що відбувся минулої ночі, нікому з учасників не вдалося вгадати всю виграшну комбінацію цілком, головний приз лотереї Powerball все ще на кону, і тепер хтось може виграти ще більшу суму – сьогодні лотерея розігрує $400 мільйонів.

Грандіозний грошовий приз дістанеться тому, хто зможе вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Не варто забувати про приз другої категорії – тому, хто вгадає тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі), дістанеться приголомшливий втішний приз у розмірі $1 мільйона.

  • Джекпот Powerball досяг 400 млн доларів, це понад 10,8 мільярда гривень. Найближчий тираж пройде у ніч із суботи, 25 грудня.
  • Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

Чи можна грати у Powerball з України?

Відповідь однозначна: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter.

  • Зареєструйтесь на сайті.
  • Виберіть лотерею Powerball із більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.
  • Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.
  • Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.

Прес-секретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшами не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок і ви зможете вивести його в будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто.) Ви отримаєте всю суму призу, за вирахуванням федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті!

Джекпот Powerball сягнув $400 мільйонів. Дізнайтесь, як зіграти з України (реклама) 01

У 2015 р. мешканець Іраку, який проживає в Багдаді, виграв 6,4 мільйона доларів у лотереї Орегон Мегабакс США, купивши білет на сайті TheLotter. Історія набула широкого висвітлення в американських ЗМІ.За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн. доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів. 400 млн доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Він може зростати нескінченно, але, з іншого боку, хтось може виграти його в цю суботу. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!

Lotto Direct Limited управляє thelotter.net. Lotto Direct Limited ліцензована Управлінням з азартних ігор Мальти; Посилання на ліцензію MGA/CRP/402/2017. Лише 18+. Азартні ігри можуть бути шкідливими, якщо їх не контролювати. Будь ласка, грайте відповідально.

Новина публікується на правах реклами

Автор: 

джекпот (76) лотерея (228)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.12.2021 10:02 Відповісти
Хватит рекламировать отток денег из Украины.
показати весь коментар
24.12.2021 10:05 Відповісти
это вам не мелочь по карманам тыреть ...пошью пинджак ...і на моря
https://www.youtube.com/watch?v=1VrMwX1saS8
показати весь коментар
24.12.2021 10:06 Відповісти
Зеля уже купил билетик, надееться дыру в бюджете закрыть
показати весь коментар
24.12.2021 10:44 Відповісти
Олеже в теме
показати весь коментар
24.12.2021 11:22 Відповісти
 
 