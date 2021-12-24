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НКРЕКП послабила цінові обмеження на електроенергію у західних областях України

НКРЕКП послабила цінові обмеження на електроенергію у західних областях України

НКРЕКП на 10-20% послабила цінові обмеження (прайс-кепи) у зоні Бурштинського енергоострова, наблизивши їх до рівня решти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рішення регулятора, ухвалене на засіданні 24 грудня.

Причина - рекордне зростання цін на вугілля та газ, через що виробники у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях змушені працювати нижче за реальну собівартість.

Цінові обмеження в нічний час ослаблені на 10% - з 1,5 тис. до 1,65 тис.грн/МВт.годину, в денні - на 20% з 2,5 тис. до 3 тис.грн/МВт.годину.

Цінові обмеження в західних регіонах, як і раніше, залишаються нижчими, ніж решта України. В ОЕС України вони становлять 2 тис. грн/МВт.годину вночі та 4 тис. грн/МВт.годину вдень.

Своє рішення НКРЕКП обґрунтувала рекордними цінами на вугілля, які сягнули 169 доларів/тонн, а на газ - 36 тис. грн/тис. куб. м.

Як повідомлялось, цінові обмеження (так звані price-cap), що були встановлені раніше в Бурштинському енергоострові (Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області) не покривали собівартість виробництва електроенергії.

Автор: 

енергетика (2577) НКРЕКП (1813)


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а у них разве дтек не по 1.68 продает за киловатт?
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24.12.2021 15:06 Відповісти
1,44.
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24.12.2021 15:08 Відповісти
а, ну да. что то там снижали недавно. 1.44 в Днепре тоже. и половина ночью. но только до 250 вроде квт. у меня столько выходит только с кондиционером летом
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24.12.2021 15:17 Відповісти
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24.12.2021 15:06 Відповісти
цю контору (НКРЕКП) треба розігнати,бо відстоює інтереси власників енергетичних компаній, а не споживачів, до речі створена сивочолим
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24.12.2021 17:56 Відповісти
 
 