Рятувальники ДСНС перейшли на посилений режим несення служби

У період святкування новорічних та різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій забезпечує захист населення і територій держави від надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій у посиленому режимі.

Так, з 09:00 25 грудня до 09:00 28 грудня 2021 року здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"З органами влади на всіх рівнях організовано взаємодію щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і небезпечних подій. Відпрацьовано оперативні документи на об’єкти проведення святкових заходів та культові споруди, здійснено перевірку джерел протипожежного водопостачання у районах їх розташування", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що інспекторським складом ДСНС проведено близько 4 тис. 800 інструктажів щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки, до яких залучено близько 20 тис. керівників релігійних громад та організаторів святкових заходів.

"Всього на території України на цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки, у тому числі: близько 300 чоловік та 50 одиниць техніки на об’єктах задіяних до святкування новорічних та різдвяних свят з масовим перебуванням людей; 26 піротехнічних розрахунків, загальною чисельністю понад 130 осіб і 50 од. техніки; 9 повітряних суден, у тому числі 4 літаки та 5 вертольотів", - додали в ДСНС.

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