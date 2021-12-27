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Коронавірус може жити у тілі людини понад сім місяців, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вірус SARS-COV-2 може за лічені дні розповсюдитись від повітроносних шляхів до серця, мозку та майже кожної системи органів у тілі людини, а також залишатися там упродовж 230 днів із моменту появи першого симптому зараження.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані вчених із Національного інституту охорони здоров’я США (National Institutes Оf Health), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що це дослідження, проведене в американському штаті Меріленд на основі розтинів та вивчення тканин 44 людей, які померли в перший рік пандемії, вважають найповнішим аналізом шляхів розповсюдження та присутності в тілі людини вірусу SARS-COV-2.

Як розповіли вчені, їм вдалося виявити докази того, що цей патоген здатен відтворюватися у клітинах людського організму далеко за межами дихальної системи людини.

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Наразі вчені піддають сумніву здатність коронавірусу інфікувати клітини поза межами повітроносних шляхів та легень на основі багатьох досліджень, що як підтверджують, так і заперечують таку можливість.

Натомість учені з NIH виявили присутність РНК вірусу SARS-CoV-2 у різних частинах тіла досліджуваних пацієнтів, включаючи мозок, протягом 230 днів із моменту появи перших симптомів захворювання на коронавірус у цих людей.

Дослідники також порівняли таку поширюваність коронавірусу з вірусом кору.

"Наші результати в цілому показують, що, хоча найбільший тягар від SARS-CoV-2 лягає на дихальні шляхи та легені, вірус може розповсюджуватися на ранніх етапах інфікування по всьому тілу, в тому числі по всьому мозку", - резюмували вчені.
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Така собі ЗЕлена пліснява, що має абсолютну резистентність до всього і зараз мутує серед довб@**#в.
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27.12.2021 10:37 Відповісти
Іншими словами, щеплення через 3 місяці після хвороби, вкрай небезпечне.
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27.12.2021 11:00 Відповісти
Главное всех ширнуть .а там пофигу, ни каких гарантий.ни кто не отвечает за последствия прививки. Ты же добровольно укололся...а то что к этому принуждают то мелочи...
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27.12.2021 11:04 Відповісти
еще скоро выявится что коронавирусы всегда существовали и всегда были с нами.
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27.12.2021 11:25 Відповісти
А це так ї є... Чому дивуватися???
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27.12.2021 11:55 Відповісти
Його скоро знайдуть в муміях фараонів
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27.12.2021 12:02 Відповісти
Да вы что))). А палочка Коха, гепатиты живут годами. А вирус непредсказуемого герпеса вообще на всю жизнь. Так что теперь?))
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27.12.2021 13:35 Відповісти
За-ли своїми залякуваннями вже.
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27.12.2021 17:33 Відповісти
 
 