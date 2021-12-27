Коронавірус може жити у тілі людини понад сім місяців, - дослідження

Вірус SARS-COV-2 може за лічені дні розповсюдитись від повітроносних шляхів до серця, мозку та майже кожної системи органів у тілі людини, а також залишатися там упродовж 230 днів із моменту появи першого симптому зараження.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані вчених із Національного інституту охорони здоров’я США (National Institutes Оf Health), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що це дослідження, проведене в американському штаті Меріленд на основі розтинів та вивчення тканин 44 людей, які померли в перший рік пандемії, вважають найповнішим аналізом шляхів розповсюдження та присутності в тілі людини вірусу SARS-COV-2.

Як розповіли вчені, їм вдалося виявити докази того, що цей патоген здатен відтворюватися у клітинах людського організму далеко за межами дихальної системи людини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: "Червоними" залишаються дві області, решта - "жовті", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Наразі вчені піддають сумніву здатність коронавірусу інфікувати клітини поза межами повітроносних шляхів та легень на основі багатьох досліджень, що як підтверджують, так і заперечують таку можливість.

Натомість учені з NIH виявили присутність РНК вірусу SARS-CoV-2 у різних частинах тіла досліджуваних пацієнтів, включаючи мозок, протягом 230 днів із моменту появи перших симптомів захворювання на коронавірус у цих людей.

Дослідники також порівняли таку поширюваність коронавірусу з вірусом кору.

"Наші результати в цілому показують, що, хоча найбільший тягар від SARS-CoV-2 лягає на дихальні шляхи та легені, вірус може розповсюджуватися на ранніх етапах інфікування по всьому тілу, в тому числі по всьому мозку", - резюмували вчені.