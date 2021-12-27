В Раді обговорюють можливість онлайн-голосування нардепів, - Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів про можливість впровадження онлайн-голосування у парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Корнієнко заявив в інтерв'ю "Главкому".

"Зараз обговорюємо все-таки можливість для його (онлайн голосування. - Ред.) застосування у Раді. Я не бачу тут якихось конституційних перепон. Будемо над цим працювати і в рамках змін до регламенту, і, можливо, інтенсивніше. Найближчим часом будуть новини з цього приводу", - пояснив парламентар.

Також, за його словами, апарат Верховної Ради не діджиталізований в плані внутрішньої роботи.

"Те, що є в усіх великих компаніях, – наприклад, система внутрішнього обліку співробітників, постановки завдань, тобто якісь банальні речі – в апараті нема. Все відбувається на дорученнях. Звичайно, обговорюємо і давню ідею закону про парламентську службу, аби працівники нашого апарату отримували більше гарантій, можливостей просуватися по службі", - додав Корнієнко.

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