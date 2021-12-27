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Новини Політика України
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В Раді обговорюють можливість онлайн-голосування нардепів, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Раді обговорюють можливість онлайн-голосування нардепів, - Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів про можливість впровадження онлайн-голосування у парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Корнієнко заявив в інтерв'ю "Главкому".

"Зараз обговорюємо все-таки можливість для його (онлайн голосування. - Ред.) застосування у Раді. Я не бачу тут якихось конституційних перепон. Будемо над цим працювати і в рамках змін до регламенту, і, можливо, інтенсивніше. Найближчим часом будуть новини з цього приводу", - пояснив парламентар.

Також, за його словами, апарат Верховної Ради не діджиталізований в плані внутрішньої роботи.

"Те, що є в усіх великих компаніях, – наприклад, система внутрішнього обліку співробітників, постановки завдань, тобто якісь банальні речі – в апараті нема. Все відбувається на дорученнях. Звичайно, обговорюємо і давню ідею закону про парламентську службу, аби працівники нашого апарату отримували більше гарантій, можливостей просуватися по службі", - додав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді будуть змінювати формат "Години запитань до уряду": наразі вона має дуже поганий вигляд, - Корнієнко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Про нарід краще думати лежачи на пляжі, десь, в Еміратах чи на Багамах.
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27.12.2021 12:35
+3
в следующем шаге, на смену хоум офис придут - хоум рада, хоум през, хоум депутан и ещё куча карманных вещей.
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27.12.2021 12:27
+3
тогда нужно распустить весь аппарат ВР, отменить все зарплаты и доплаты народным депутатам, как в местных советах.
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27.12.2021 12:46
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Результаты голосований будут известны ДО внесения вопроса в Раду
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27.12.2021 12:27 Відповісти
в следующем шаге, на смену хоум офис придут - хоум рада, хоум през, хоум депутан и ещё куча карманных вещей.
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27.12.2021 12:27 Відповісти
Про нарід краще думати лежачи на пляжі, десь, в Еміратах чи на Багамах.
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27.12.2021 12:35 Відповісти
Так.Лежиш,відпочиваєш,тикаєш на "пімпочку" в телефоні,працюєш.*********......
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27.12.2021 12:41 Відповісти
Хочу послухати вашу думку про це.
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ШТРАФ ЗА РАЗДАВЛЕННОГО ЖУЧКА | ЧЕРДАК СЪЕХАЛ ПОЛНОСТЬЮ
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27.12.2021 12:36 Відповісти
Зачем им онлайн-голосования? НарДепУки не верят в силу волшебных прививок, или они их просто не делают, в отличие от простых украинцев, которым сами же их впаривают ?
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27.12.2021 12:39 Відповісти
Щоб народ не бачив (СМС нателефонах депутатів) брехні й обману, ми будемо голосувати з Монако, Куршавелю і Оману
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27.12.2021 12:44 Відповісти
тогда нужно распустить весь аппарат ВР, отменить все зарплаты и доплаты народным депутатам, как в местных советах.
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27.12.2021 12:46 Відповісти
все ясно как белый день.
живых голосов не хватает.
зеленая шобла уже подсыкает за свое существование как большинство.
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27.12.2021 12:50 Відповісти
******.....Будут "голыми совать" прямо из Куршавеля.
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27.12.2021 12:52 Відповісти
Нарушение Конституции о персональном голосовании в сессионном зале
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27.12.2021 13:26 Відповісти
Это шо, ЗЕшобла уже и в Раду приходить не будет? А может им уже пора на выход? А то они вобще уже о...ели
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27.12.2021 15:03 Відповісти
поднимание рук уже было в Раде...где после этого оказался петухович с прежним составом ВР все знают...) любят у нас некоторые танцы на граблях
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27.12.2021 16:55 Відповісти
Ага, в виртуальной раде и зарплату выдавать виртуальными гривнами для виртуальных магазинов с виртуальными продуктами.
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27.12.2021 17:47 Відповісти
 
 