Перед вакцинацією не потрібно робити тест на антитіла, - МОЗ
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У МОЗ України заявили, що громадянам, які перехворіли на COVID-19, все одно потрібно зробити щеплення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
В міністерстві зазначили, що надійних даних про те, скільки триває імунітет після перенесеного СOVID-19, поки що немає. Вакцини зменшують ризик госпіталізації та смерті, вони здатні полегшити перебіг і наслідки хвороби.
Топ коментарі
+15 Дід Трохим
показати весь коментар27.12.2021 14:12
+12 Gannibal Barka
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+8 я гражданин Украины
показати весь коментар27.12.2021 15:06
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Будь ласка, зачекайте...
А потом ни на что не жалуйтесь, если что-то пойдет не так. Аминь...
Я хотів зробити перед вакцинацією тест на алергію, щоб пересвідчитись, що не матиму проблем.
Алергія в мене виникає не тільки на якісь речовини, а навіть на холод, тому вважав такий тест не зайвим.
І що мені сказали в алергоцентрі? А сказали, що зразків вакцин в них немає, що це державна програма (вакцинація) і вони нікому зразків не надають. Коліться на свій страх та ризик!
Ось тому я фактично став анти-ваською, хоча якби мав аналіз без протипоказань, то вколовся би.
Про захист населення від інфекційних хвороб
Розділ III
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
Стаття 12. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення
Перелік медичних протипоказань існує, але там виключно дуже важкі випадки/розлади. Для переважної більшості людей ніяких протипоказань нема.
> "Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення"
Вам надали всю інформацію відповідно вакцин та їх можливих ускладнень. Ніхто не буде бігати за кожним та доводити це все персонально, тому що для цього спочатку доведеться кожного прогнати через усі курси фізмат/хімічних/біологічних/медичних спеціальностей. Нагадаю, що будь-яка вакцинація їде формально за згодою, але реально відсутність вакцинації створює масу проблем у житті.
А чи є імунітет після вакцини взагалі дуже велике питання...
Щодня голову виносять новими мантрами і "відкритями" і про те, і про се.
А от цим питанням (про імунітет після хвороби) займатися і не думають: не знають вони, бач.
В кінці квітня,ще не було вакцин ,перехворіли(вище середньої тяжкості)я, дружина її ст.сестра,через 6міс.в усіх високий рівень антитіл,жінкам пояснюю що ми вже вакциновані найкращою вакциною- живим вірусом,ні, телевізор і три лікаря(сімейна,лікуючий і старша від вакцин)їх переконували,і вони вакцинувались китайцем,моя 4ри дні лежала пластом,старша чуть не окачурилась,тепер про другу дозу чути не хочуть,я глузую,а як же 1000,хай засунуть її в ж...
Висновок,якщо є гарна імунна відповідь,не треба її(імунку) *кидати під поїзд*на 2гу,3тю і т.д.війну з вірусом,чим по суті і є вакцинація для перехворівших.
Лиш швидкі трибунали врятують людство.
???
Як це ? А "борці" кажуть і ГАРАНТУЮТЬ інше:
https://moz.gov.ua/article/news/vakcina-vid-covid-19---ne-na-vse-zhittja-ce-vakcina-dlja-zhittja---viktor-ljashko
Вакцина від COVID-19 - не на все життя, але це вакцина, щоб жити! Про це зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до Уряду у Верховній Раді України.
https://suspilne.media/171981-*******-ta-obovazkova-vakcinacia-golovnij-sanlikar-kuzin-rozpoviv-pro-covid-situaciu-v-ukraini/
Вакцинація запобігає важкому перебігу коронавірусної хвороби і запобігає госпіталізації.