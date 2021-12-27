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Перед вакцинацією не потрібно робити тест на антитіла, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Перед вакцинацією не потрібно робити тест на антитіла, - МОЗ

У МОЗ України заявили, що громадянам, які перехворіли на COVID-19, все одно потрібно зробити щеплення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

В міністерстві зазначили, що надійних даних про те, скільки триває імунітет після перенесеного СOVID-19, поки що немає. Вакцини зменшують ризик госпіталізації та смерті, вони здатні полегшити перебіг і наслідки хвороби.

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Перед вакцинацією не потрібно робити тест на антитіла, - МОЗ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Идите на вакцинацию ничего не делая - не посещайте врача, не сдавайте анализы, не обследуйтесь. Не делайте ничего.
А потом ни на что не жалуйтесь, если что-то пойдет не так. Аминь...
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27.12.2021 14:12
+12
В міністерстві зазначили, що надійних даних про те, скільки триває імунітет після перенесеного СOVID-19, поки що немає.

А чи є імунітет після вакцини взагалі дуже велике питання...
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27.12.2021 14:35
+8
оце сподобалось - " що надійних даних про те.... " немае - але вони наполягають ...- жесть ...)))
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27.12.2021 15:06
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Які ж ідіоти працюють у керівництві МОЗ...

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27.12.2021 13:49 Відповісти
Все вірно МОЗ каже. Так робиться у всьому світі, тому що 1) не існує чіткого зв'язку між антитілами та захистом та 2) вакцина не зробить нічого поганого незалежно від рівня антитіл. Але у українців "свой путь", як завжди. Своя альтернативна медицина (антибіотикі яко вітамінкі, фуфломіцини, гомєопатія), свої альтернативні методи (антибіотикі при ковіді, обов'язкове КТ), свої спеціальні олімпіади ("відсоток ураження легень" - шо це так взагалі?) і так далі. Тому не гоніть на Бубочку - який нарід, така й влада.
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27.12.2021 15:48 Відповісти
Швидше злодії, а не ідіоти
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27.12.2021 17:07 Відповісти
******, по моей статистике если меньше 300 антител то есть шанс заболеть, правда я имею ввиду возрастную группу 25-40, если больше 300 то можно в принципе не колоться
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27.12.2021 13:50 Відповісти
При заболевании уровень антител подымится,это не показатель
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27.12.2021 17:22 Відповісти
Гарна картинка,тІльки там все навпаки.
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27.12.2021 13:54 Відповісти
Пора запасаться продуктами, паковаться и уходить в горы подальше отзаботливых врачей. Буду раз в год спукаться, чтобы осмотреться на местности.
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27.12.2021 14:00 Відповісти
І закупитися ще на рік.
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28.12.2021 03:17 Відповісти
Идите на вакцинацию ничего не делая - не посещайте врача, не сдавайте анализы, не обследуйтесь. Не делайте ничего.
А потом ни на что не жалуйтесь, если что-то пойдет не так. Аминь...
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27.12.2021 14:12 Відповісти
У нашому місті є алергоцентр, гадаю, що у багатьох інших крупних містах теж є подібний.
Я хотів зробити перед вакцинацією тест на алергію, щоб пересвідчитись, що не матиму проблем.
Алергія в мене виникає не тільки на якісь речовини, а навіть на холод, тому вважав такий тест не зайвим.
І що мені сказали в алергоцентрі? А сказали, що зразків вакцин в них немає, що це державна програма (вакцинація) і вони нікому зразків не надають. Коліться на свій страх та ризик!
Ось тому я фактично став анти-ваською, хоча якби мав аналіз без протипоказань, то вколовся би.
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27.12.2021 14:41 Відповісти
я за вакцинацію. але якщо є на то причини, наприклад як ця - то тут краще не ризикувати. тим паче, якщо алергія може бути на будь що.
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27.12.2021 15:36 Відповісти
Никто нигде ни перед какой вакцинацией, что рядовой детской, что взрослой, не делает никаких обследований и анализов. Ни в ЕС, ни в США, ни в Израиле, нигде. И (о, чудо!) та же детская во всех этих странах чуть ли не на порядок меньше, чем в Украине. Как там говорят ваши браться по разуму - "думай(те)".
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27.12.2021 15:52 Відповісти
Логично,ведь те вакцины делались не за пару месяцев,исследования проводились годами,но есть противопоказания,нечего лапшу здесь вешать
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27.12.2021 17:28 Відповісти
Какие ещё "те" вакцины? Ни для старых, ни для новых никто никаких обследований и анализов не проводит. Лапша это рассказы про "пару месяцев" и про сроки разработки. Впрочем, это уже 100500 раз обсуждали.
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03.01.2022 19:44 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хвороб

Про захист населення від інфекційних хвороб

Розділ III
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

Стаття 12. Профілактичні щеплення

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення
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27.12.2021 20:36 Відповісти
> "Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань."

Перелік медичних протипоказань існує, але там виключно дуже важкі випадки/розлади. Для переважної більшості людей ніяких протипоказань нема.

> "Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення"

Вам надали всю інформацію відповідно вакцин та їх можливих ускладнень. Ніхто не буде бігати за кожним та доводити це все персонально, тому що для цього спочатку доведеться кожного прогнати через усі курси фізмат/хімічних/біологічних/медичних спеціальностей. Нагадаю, що будь-яка вакцинація їде формально за згодою, але реально відсутність вакцинації створює масу проблем у житті.
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03.01.2022 19:49 Відповісти
Та кому те антитела нафиг? Главное ВОЗцинация...
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27.12.2021 14:22 Відповісти
Не, нуможно ещё вМОЗгцинация... Тоже помогает!
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27.12.2021 14:24 Відповісти
В міністерстві зазначили, що надійних даних про те, скільки триває імунітет після перенесеного СOVID-19, поки що немає.

А чи є імунітет після вакцини взагалі дуже велике питання...
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27.12.2021 14:35 Відповісти
і я про це
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27.12.2021 15:06 Відповісти
є. я після вакцинації(через трохи більше чим місяць) здавав тест на антитіла
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27.12.2021 15:37 Відповісти
Антитела исчезают со временем,как и от остальных прививок.При повторном заболевании появятся снова.Так работает иммунная система
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27.12.2021 17:32 Відповісти
"Дослідження" клепають, аж гай шумить. На 12-ти особах, на 26-ти. Але "дослідження" з "висновками" і "рекомендаціями".
Щодня голову виносять новими мантрами і "відкритями" і про те, і про се.

А от цим питанням (про імунітет після хвороби) займатися і не думають: не знають вони, бач.
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28.12.2021 03:20 Відповісти
оце сподобалось - " що надійних даних про те.... " немае - але вони наполягають ...- жесть ...)))
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27.12.2021 15:06 Відповісти
Я їм надам дані.
В кінці квітня,ще не було вакцин ,перехворіли(вище середньої тяжкості)я, дружина її ст.сестра,через 6міс.в усіх високий рівень антитіл,жінкам пояснюю що ми вже вакциновані найкращою вакциною- живим вірусом,ні, телевізор і три лікаря(сімейна,лікуючий і старша від вакцин)їх переконували,і вони вакцинувались китайцем,моя 4ри дні лежала пластом,старша чуть не окачурилась,тепер про другу дозу чути не хочуть,я глузую,а як же 1000,хай засунуть її в ж...
Висновок,якщо є гарна імунна відповідь,не треба її(імунку) *кидати під поїзд*на 2гу,3тю і т.д.війну з вірусом,чим по суті і є вакцинація для перехворівших.
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27.12.2021 15:41 Відповісти
"Перед вакцинацією не потрібно робити тест на антитіла, - МОЗ "-і на голову тест теж зайвий , якщо вирішив повірити ляжку.
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27.12.2021 15:54 Відповісти
Ну ок, нешановні пані та панове антивакси. А які тести ви хочете робити перед вакцинацією? Аналіз крові на АЛТ, АСТ? Рівень тестостерону чи естрогену? Вітаміну D? Спермограму чи секрет з простати? Мазок з шийки матки на цитологію? Кал на мікрофлору? Колоноскопію? Нє, ну а чьо, а раптом в ободовій кишці є поліп?
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27.12.2021 16:48 Відповісти
А какие тесты?Если бы не болел год назад,может бы и думал уколоться,а так-ДА НУ НАХ......Больше вакцины нуждающимся будет))
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27.12.2021 17:37 Відповісти
нормальным людям не нужна ваша овцинация, ни с тестами, ни без. Колитесь сами, хоть по 10 раз в день
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27.12.2021 17:55 Відповісти
Тест переболевшим,тем более в легкой форме ни к чему,так же,как и прививка.При повторном заболевании антитела появятся снова.Не надо ездить по ушам,я свою вакцину оставлю ваксобесам)))Год после болезни,самочуствие отличное,повторно не болел,а может без симптомов
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27.12.2021 17:21 Відповісти
Ні в якому разі !!! От жеж, бляха, гіпократи...

Лиш швидкі трибунали врятують людство.
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27.12.2021 18:42 Відповісти
Вакцини зменшують ризик госпіталізації та смерті, вони здатні полегшити перебіг і наслідки хвороби. - ЦИТАТА З КОМЕНТОВАНОЇ СТАТТІ.

???
Як це ? А "борці" кажуть і ГАРАНТУЮТЬ інше:
https://moz.gov.ua/article/news/vakcina-vid-covid-19---ne-na-vse-zhittja-ce-vakcina-dlja-zhittja---viktor-ljashko

Вакцина від COVID-19 - не на все життя, але це вакцина, щоб жити! Про це зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до Уряду у Верховній Раді України.

https://suspilne.media/171981-*******-ta-obovazkova-vakcinacia-golovnij-sanlikar-kuzin-rozpoviv-pro-covid-situaciu-v-ukraini/

Вакцинація запобігає важкому перебігу коронавірусної хвороби і запобігає госпіталізації.
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28.12.2021 03:15 Відповісти
 
 