Перед вакцинацією не потрібно робити тест на антитіла, - МОЗ

У МОЗ України заявили, що громадянам, які перехворіли на COVID-19, все одно потрібно зробити щеплення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

В міністерстві зазначили, що надійних даних про те, скільки триває імунітет після перенесеного СOVID-19, поки що немає. Вакцини зменшують ризик госпіталізації та смерті, вони здатні полегшити перебіг і наслідки хвороби.

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