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Жириновський закликає бомбити Україну в новорічну ніч. ВIДЕО
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Лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський твердить, що сам віддав би такий наказ, якби був президентом.
Про це він заявив в ефірі російського державного "Першого каналу", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Газета.ру".
"Треба просто шарахнути в ніч з 31 грудня на 1 січня. Годині о 4 ранку, о 5 ранку. Вже всі підшофе. Не обов’язково їх усіх бомбити! Але вибірково - покарати їх треба когось, налякати їх треба когось", - сказав Жириновський.
Він додав, що якби був президентом РФ, особисто віддав би цей наказ.
Раніше Жириновський пропонував повністю "приєднати" Україну до Росії. На його думку, владі РФ було би легко отримати на це "дозвіл Вашингтона".
Топ коментарі
+90 Павло ШОвте
показати весь коментар27.12.2021 23:09
+72 piligrim
показати весь коментар27.12.2021 23:16
+63 Zlata Dara
показати весь коментар27.12.2021 23:15
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под стать "качеству народа" - если быдлу похрен на то что его в совке десятками миллионов морили и убивали, но подавай им вяличие - то и такие как есть пропагордоны сойдут.
Дежурный по шапито?
Не смешно, а печально
Стаття 436. Пропаганда війни . Публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів - Стаття 437. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. Ч.2. Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій -карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Что у жирика на языке то пуйла на уме.
Но вам надо в из зеницах увидеть мир?
Мда..история ничему не учит...
Это не страна, а стадо ипанутых шизофренов.
Награди пожалуйста этого ******** старого, СпиДа Раком и пусть он живёт ещё лет так 30 с этим.
Заранее спс.
https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y
- тупой, наглый, хамовитый
и патологический трус
Старого маразматика вже ковбасить