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Жириновський закликає бомбити Україну в новорічну ніч. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський твердить, що сам віддав би такий наказ, якби був президентом.

Про це він заявив в ефірі російського державного "Першого каналу", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Газета.ру".

"Треба просто шарахнути в ніч з 31 грудня на 1 січня. Годині о 4 ранку, о 5 ранку. Вже всі підшофе. Не обов’язково їх усіх бомбити! Але вибірково - покарати їх треба когось, налякати їх треба когось", - сказав Жириновський.

Він додав, що якби був президентом РФ, особисто віддав би цей наказ.

Раніше Жириновський пропонував повністю "приєднати" Україну до Росії. На його думку, владі РФ було би легко отримати на це "дозвіл Вашингтона".

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+90
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27.12.2021 23:09
+72
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27.12.2021 23:16
+63
Вчора дегенерат кадирка "приєднував" Україну, сьогодні цей моральний виродок бомбити закликає ...

Передноворічний конкурс фриків розпочався.
Хто наступний "побєдун" ?
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27.12.2021 23:15
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это выродок из окна как кусок говна, голый, тоже вывалится!
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28.12.2021 08:09 Відповісти
гебельс тоже плохо кончил ..... рашка - профашистское террористическое недогосударство .... вся история рашизма : подраться на кулаках деревня на деревню или захватить ,ограбить , превратить в руины иное УСПЕШНОЕ государство
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28.12.2021 08:22 Відповісти
эти все твари против Геббельса как Путин противв Муссолини - ну да, похожи - две руки и ноги, но сами то говно ведь тупое.
под стать "качеству народа" - если быдлу похрен на то что его в совке десятками миллионов морили и убивали, но подавай им вяличие - то и такие как есть пропагордоны сойдут.
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31.12.2021 14:07 Відповісти
Ви гляньте на нього він вже на канцлера Палпатіна стає схожий
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28.12.2021 08:55 Відповісти
100%
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28.12.2021 12:20 Відповісти
Одним словом - придурок!
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28.12.2021 08:59 Відповісти
Меня заява Жирика успокоила. Он же политический флюгер и контекст кремлевский считывает предельно точно. А они сейчас запугивают и блефуют, Жирик просто ярче всех. Значит таки прав Р.Бессмертнвй , что Хутин уже проиграл эту игру вокруг Украины, Байден не повелся и остался равнодушен к чекистким понтам. Теперь им надо как то выкручиваться , химичиь, гиборидничать..Жирик чует ситуацию и кликушиствует до абсурда. Правы кто пишет, что надо заводить дело на Ж. Дело надо заводить..но потешные заявы для царя наоборот успокаивают, пусть тявкает - это демонстрация слабости.
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28.12.2021 09:03 Відповісти
Просто Гнида !
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28.12.2021 09:06 Відповісти
Так как Кадыр успел " лизнуть" у патрона раньше, до Жирику приходится быть более "радикальным" (* лизнуть поглубже) чтобы его старания заметили и оценили.
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28.12.2021 09:07 Відповісти
После таких выступлений депутата параши, наш МИД ОБЯЗАН звонить в колокола по всему миру, делать заявления в ООН, вызывать парашенского посла для разъяснений. Если они это проглотят и не отреагируют, то грош цена МИДУ!!!
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28.12.2021 09:13 Відповісти
Кто будет реагироаать?
Дежурный по шапито?
Не смешно, а печально
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28.12.2021 09:42 Відповісти
треба вимагати негайної реакції від офісу Генерального прокурора , бо Венедіктова у таких випадках за звичай глуха...бо це не палець Леросу)) Вони ******* різні фейсбукти та інстаграми то треба Венедіктовій на її сторінці писати щоб негайно вносили вЄРДР та оголошували підозру по ст.ст. 436 та 437 КК України...викликати на допит та оголошувати в розшук . Бо це не лише патякання старого блазня Ейдельштейна, а позиція керівника фракції ЛДПР у Держдумі країни агресора!
Стаття 436. Пропаганда війни . Публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів - Стаття 437. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. Ч.2. Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій -карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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28.12.2021 11:32 Відповісти
і реагувати так саме і на патякання Кадирова.
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28.12.2021 11:42 Відповісти
Это опасно!!!
Что у жирика на языке то пуйла на уме.
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28.12.2021 09:55 Відповісти
Тут тот случай когда - "собака лает, караван идет" НО КОНКРЕТНО В ДАННОМ СЛУЧАЕ, ПУТИН ПРОВЕРЯЕТ КАК НАРОД ОТРЕАГИРУЮТ НА "ЗАКИДОНЫ ЖИРИКА"!!!?? Он понятное дело придурок, до мозга кости, но на нем смотрят реакцию потенциального большинства... И это печально до жути..
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29.12.2021 12:49 Відповісти
Цей придурочний , вже чоботи мив в Індійському океані .Екземпляр для досліджень в дурці .
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28.12.2021 09:16 Відповісти
И таких психопатов у них 130 миллионов.
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28.12.2021 10:46 Відповісти
Пора би здохнути цьому пархатому юродивому, а воно все гавкає і гавкає. ****, тебе вже Кобзон заждався, а ти все ходиш і паскудиш повітря своім смородом.
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28.12.2021 09:17 Відповісти
зелені проковтнуть. звикли ковтати....після відсмоктування....
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28.12.2021 09:23 Відповісти
Медицина в даному випадку безсильна...
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28.12.2021 09:23 Відповісти
жирик всегда транслирует провалившиеся планы кремля. в случае чего фашики просто скажут, что он дурачок.
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28.12.2021 09:26 Відповісти
Вот же тварь, уже бы пора остепенится, а он хайпует. дебил.
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28.12.2021 09:32 Відповісти
Жириновский так легко готов убивать людей... Бомбить, смерти, горе, так просто идти и убивать, и только за то что с ним не согласны, уже за это в новогоднюю ночь нужно убивать?
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28.12.2021 09:33 Відповісти
Они всегда готовы убивать...Вся история об этом кричит!
Но вам надо в из зеницах увидеть мир?
Мда..история ничему не учит...
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28.12.2021 09:44 Відповісти
Депутат гослумы! Офигеть "россия ведет миролюбивую политику*******).
Это не страна, а стадо ипанутых шизофренов.
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28.12.2021 09:40 Відповісти
Росія - суцільні маніяки
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28.12.2021 09:43 Відповісти
Ти падло вже давно здохнути повинен ,а ти до цих пір смердиш ,а твою рашиську ідеологію як і тебе на звалище історіі,здохни наволоч.
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28.12.2021 09:50 Відповісти
Потвора.
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28.12.2021 09:59 Відповісти
Цей клоун може собі в лапті хіба що бомбонути ))))) мені от цікаво- ця істота сама піде в окоп? ))))
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28.12.2021 10:01 Відповісти
Чому його батьки знехтували засобами контрацепції??? На одного рашистського ублюдка було б менше.
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28.12.2021 10:03 Відповісти
Животное
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28.12.2021 10:10 Відповісти
Рятують свою агентуру в ОПі від майдану як можуть.
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28.12.2021 10:17 Відповісти
ДАЙТЕ ЕМУ СЕЛЕДКИ!!!
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28.12.2021 10:22 Відповісти
какой то не мыролюбный мордыхай эдельштейн.
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28.12.2021 10:35 Відповісти
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28.12.2021 10:41 Відповісти
Цей старий кровожерливий гомік - це лице і суть рашки
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28.12.2021 10:48 Відповісти
Да они такие - Наши братья !!!! Хорошо ,что мы знаем!!!!!А жириновский болен, и скоро он просто растворится и станет тишиной!!!
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28.12.2021 11:09 Відповісти
Нормальний руский, а чо.
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28.12.2021 11:11 Відповісти
Це відео треба транслювати щодня замість заставки новин усім телеканалам. Дякую Вольфовичу за відвертість і щирість.
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28.12.2021 11:17 Відповісти
ну-у, мир и дальше будет содрогаться от воспоминаний о германских концлагерях или обратит свой инфантильный взор на подобных недожаренных , кошерных, под шофе 31 декабря петухов, получивших чудовищно несправедливый акт милосердия, избежав тех застенков?! не упускайте возможности завернуть это с павлиньим хвостом в фольгу и не сомневайтесь, что с запуском северного потока в германии будут какие либо проблемы с розжигом духовки.
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28.12.2021 11:21 Відповісти
Дедушка МОРОЗ, если в новогоднюю ночь случаются чудеса.
Награди пожалуйста этого ******** старого, СпиДа Раком и пусть он живёт ещё лет так 30 с этим.
Заранее спс.
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28.12.2021 11:27 Відповісти
МИРОЛЮБИВІ НАЦИСТИ !!!
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28.12.2021 11:36 Відповісти
Когда на Западе подшофе, на россии уже все в дрова. И дело тут не в разнице во времени
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28.12.2021 11:38 Відповісти
Жирик конечно сученок,но подобные планы нравятся большинству жителей недоразвалившейся засрашкинской империи,поэтому все возможно.
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28.12.2021 11:48 Відповісти
У жирика вместо мозгов шкварки свинные.
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28.12.2021 11:51 Відповісти
Совсем дед плохой стал. мозги усохли
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28.12.2021 12:07 Відповісти
Раньше он был смешным клоуном, а сейчас стал Наполеоном, с шестой палаты.
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28.12.2021 12:20 Відповісти
Тю, шо бамбіть, шо бамбіть? Русскіє ж тоже в тіх містах проживають і хачу замєтіть , що дуже не погано.
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28.12.2021 12:21 Відповісти
Щоб в тебе, жирик, два чиряка вислочило. Один на ж..пі, щоб сидіти не міг, другий на язиці. І так до кінця твого мерзенного життя.
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28.12.2021 12:56 Відповісти
а давайте убьём Жириновского в Новогоднюю ночь?
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28.12.2021 13:13 Відповісти
смотрю на его рожу и кажется еще год-два и инсульт парализует ему половину туловища, будет ли он продолжать в том же духе или его запакуют в какой-то пансионат?
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28.12.2021 13:49 Відповісти
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28.12.2021 15:35 Відповісти
Надеюсь ДБР возбудится уголовным делом " за разжигание агрессивной войны " на эти слова Жириновского ? Или они способны возбуждатся иключительно против украинских журналистов ?
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28.12.2021 13:20 Відповісти
А чого нас має хвилювати що там пропонує ця мерзота?
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28.12.2021 13:29 Відповісти
а огребут в итоге все те, кто нам дерьма желает. Ничего и кадырку на бутылку посадим и ***** обезглавим, еще чуть чуть осталось.
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28.12.2021 14:02 Відповісти
Вже років 25, як українські політики помітили, що цей маньяк завжди озвучує те, про що думають у московському Кремлі. Люта, патологічнна й надзвіряча ненависть 70 відсотків московититів до 1) українців; 2)тувинців, чукчів і якутів, 3) прибалтів і поляків; 4) США; 5)всіх інших народів світу, без винятку - це майже візитна картка Московської імперії останніх 100 років. Цю прозору істину варто було б вже засвоїти ******** українцям -малоросам й недоросам, а також зеленим, що нині обсіли владу. А то вони аж стогнуть, так горнуться до "братньої РФ".
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28.12.2021 14:03 Відповісти
Мразь
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28.12.2021 14:58 Відповісти
Жириновський про плани росії на Зеленського

https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y

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28.12.2021 15:23 Відповісти
ЖИРИНОВСКИЙ НА НОВЫЙ ГОД ПОЙДЕТ В БАНЮ И БУДЕТ СОСАТЬ !)
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28.12.2021 15:33 Відповісти
зевова стремительно превращается в жирика:
- тупой, наглый, хамовитый
и патологический трус
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28.12.2021 16:07 Відповісти
прикольно будет смотреть на пьяных срусских пилотов .... главное что бы они не начали москву бомбить ....что бы это не сделали солдаты нато.
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28.12.2021 16:56 Відповісти
Жириновський закликає бомбити Україну в новорічну ніч. Джерело: https://censor.net/ua/n3307450

Старого маразматика вже ковбасить
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28.12.2021 19:47 Відповісти
Дайте ему селедки
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29.12.2021 04:13 Відповісти
чтоб ты здох в новогоднюю ночь до 5 утра я уже за это выпил и вся Украина тоже
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29.12.2021 17:11 Відповісти
Жидюра - повний старий дебіл.
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07.01.2022 22:10 Відповісти
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