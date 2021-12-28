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санкції (6873) Північний потік (1366) Кулеба Дмитро (3205)

Санкції проти "Північного потоку-2" майже підготовлені. Їхньому запровадженню заважають дві причини, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Санкції проти

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ключові рішення щодо санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" майже підготовлені. Однак просувати їх далі заважає декілька причин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Наші партнери на наш заклик дуже жваво включилися в розробку цього санкційного пакета, і я протягом декількох тижнів був дуже задоволений тим, як іде дипломатія між Вашингтоном, Лондоном і столицями країн ЄС з цього приводу. Зараз у нас цей процес дійшов до стадії, коли ключові конкретні рішення вже майже підготовлені, але як просуватися з ними вперед - поки ще не вирішили", - підкреслив міністр.

За його словами, причин щодо відсутності рішення наразі дві.

"Перша - розбіжність серед суб'єктів щодо того, чи треба фіналізувати цей пакет зараз і зробити його очевидним для Росії...або ж через дипломатичні канали погрожувати їм "невимовними стражданнями", стимулюючи їх піти назустріч. Ось ця дискусія загальмувала процес", - уточнив Кулеба.

Він зазначив, що ніхто не заперечує того факту, що пакет санкцій потрібен, але питання в тому, "як тактично цю карту розігрувати".

"І друга причина - об'єктивна реальність, наближення католицького Різдва і згортання всіх активностей на дипломатичному треку, це теж має свій вплив", - резюмував Кулеба.

Автор: Ірина Дашківська
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евреям становится тесно в этом мире
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28.12.2021 10:54 Відповісти
А также неистребимое желанье у Бубы и Боба завести стадо овец на мясокомбинат в рейх.
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28.12.2021 12:52 Відповісти
 
 