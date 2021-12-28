В'їзд вантажівок до Харкова тимчасово заборонено через негоду

Транзитний рух Харковом, а також рух вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 тонн, буде заборонено в Харкові. Рух відновлять після закінчення робіт з прибирання вулично-дорожньої мережі міста від снігу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харьківської міськради.

"Транзитний рух через територію міста Харкова, а також рух вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 тонн, буде заборонений з 16:00 28 грудня до закінчення робіт з прибирання вулично-дорожньої мережі міста від снігу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це пов'язано з погіршенням погодних умов та необхідністю негайної організації проведення робіт із прибирання снігу на вулично-дорожній мережі із залученням габаритної техніки.

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