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В'їзд вантажівок до Харкова тимчасово заборонено через негоду

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В'їзд вантажівок до Харкова тимчасово заборонено через негоду

Транзитний рух Харковом, а також рух вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 тонн, буде заборонено в Харкові. Рух відновлять після закінчення робіт з прибирання вулично-дорожньої мережі міста від снігу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харьківської міськради.

"Транзитний рух через територію міста Харкова, а також рух вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 тонн, буде заборонений з 16:00 28 грудня до закінчення робіт з прибирання вулично-дорожньої мережі міста від снігу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це пов'язано з погіршенням погодних умов та необхідністю негайної організації проведення робіт із прибирання снігу на вулично-дорожній мережі із залученням габаритної техніки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Че-то я не понял... У них температура за +30 и асфальт плывет? С какой радости фурам в мороз за городом ночевать?
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28.12.2021 15:11 Відповісти
Вы что читать не умеете? Написано же - пока снег почистят
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28.12.2021 15:16 Відповісти
Вот я ж и говорю - начинать у бирать улицы в 16-00, час пик - гениальная идея. Не дать грузовикам разъехаться по домам/стоянкам, а оставить их перед городом на морозе. И с каких это радостей у них выросли габариты снегоочистительной техники? От мороза распухла?
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28.12.2021 15:29 Відповісти
Потому что на лысой резине нехер ездить по гололёду. Цепи пусть обувают на крайняк, а то раскорячится такой водятел на подъёме, и усё. Все стоят.
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28.12.2021 15:18 Відповісти
Кайкав як завжди впєрді срани усєй! А влітку можна заборонити поки асфальт не висохне ,щоб слідів брудних не залишилося.
Часом не в цьому місці проф. Прєображенський оперує!?
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28.12.2021 15:17 Відповісти
Днепру тоже так надо сделать, а то будет транспортный коллапс.
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28.12.2021 16:53 Відповісти
Глобальноє потєплєніє.
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28.12.2021 17:46 Відповісти
 
 