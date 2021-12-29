Ми більше не плануємо запроваджувати тотальні локдауни в Україні, - Шмигаль

Кабмін не планує запроваджувати тотальні локдауни в Україні через спалахи коронавірусу.

Про це заявив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес в Україні може працювати навіть у "червоній" зоні за умови вакцинації всіх працівників", - зазначив Шмигаль.

Загалом, говорячи про підсумки 2021 року у медичній сфері, Шмигаль відзначив наступне:



- Підвищено зарплату лікарям у середньому на 30%.

- Розширено майже на 50% програму "Доступні ліки", якою користуються сьогодні три мільйони пацієнтів.

- Закуплено більш як 700 нових автомобілів швидкої допомоги.

- Оновлено сотні приймальних відділень опорних лікарень та закуплено сотні одиниць медичного обладнання.

- Збільшено фінансування профілактики та лікування онкозахворювань, інфарктів, інсультів та інших хвороб.

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