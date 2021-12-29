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Ми більше не плануємо запроваджувати тотальні локдауни в Україні, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ми більше не плануємо запроваджувати тотальні локдауни в Україні, - Шмигаль

Кабмін не планує запроваджувати тотальні локдауни в Україні через спалахи коронавірусу.

Про це заявив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес в Україні може працювати навіть у "червоній" зоні за умови вакцинації всіх працівників", - зазначив Шмигаль.

Загалом, говорячи про підсумки 2021 року у медичній сфері, Шмигаль відзначив наступне:

- Підвищено зарплату лікарям у середньому на 30%.
Розширено майже на 50% програму "Доступні ліки", якою користуються сьогодні три мільйони пацієнтів.
- Закуплено більш як 700 нових автомобілів швидкої допомоги.
- Оновлено сотні приймальних відділень опорних лікарень та закуплено сотні одиниць медичного обладнання.
- Збільшено фінансування профілактики та лікування онкозахворювань, інфарктів, інсультів та інших хвороб.

Читайте також: Найближчим часом буде щеплено від коронавірусу 50% дорослих українців. Ми забезпечені вакцинами на наступний рік, - Шмигаль

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Топ коментарі
+10
а я то думал вы их изза эпидобстановки вводите, а оказывается просто балуетесь)
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29.12.2021 14:00
+6
Ой ребята не говорите " Гоп".. вы уже были "чемпионами" по борьбе с Ковидом.. Бог весть как оно там еще будет.
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29.12.2021 14:05
+6
Чучело не тебе решать. В Европе , некоторые страны отменили, сейчас обратно будут вводить. Поживём увиди
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29.12.2021 14:13
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короче- дохніть, дєнєг нєт!
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29.12.2021 13:59 Відповісти
а я то думал вы их изза эпидобстановки вводите, а оказывается просто балуетесь)
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29.12.2021 14:00 Відповісти
дауны откажутся от локдаунов?????они что не родственники?))))))))))
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29.12.2021 14:02 Відповісти
Найкорисніше,було,б,аби застрелилися
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29.12.2021 14:03 Відповісти
Ой ребята не говорите " Гоп".. вы уже были "чемпионами" по борьбе с Ковидом.. Бог весть как оно там еще будет.
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29.12.2021 14:05 Відповісти
Чучело не тебе решать. В Европе , некоторые страны отменили, сейчас обратно будут вводить. Поживём увиди
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29.12.2021 14:13 Відповісти
В Європі не вміють лікувати насморк
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29.12.2021 15:08 Відповісти
Що означає слово "насморк" ?
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29.12.2021 18:10 Відповісти
Народна назва респіраторного захворювання
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29.12.2021 18:14 Відповісти
Це якого народу?
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29.12.2021 18:19 Відповісти
нежить, або, якщо Ви медик, то риніт. Тему, надіюсь, вичерпали?
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29.12.2021 18:35 Відповісти
Это потомушта кишка тонка.
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29.12.2021 14:16 Відповісти
Всі прекрасно бачать,що ніякого приросту ВВП в 2021 році не було і це звичайна маячня і локшина на вуха.
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29.12.2021 14:37 Відповісти
Повний лоХДаун настав у 2019 році,коли президентом обрали Лоха і Дауна.
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29.12.2021 15:08 Відповісти
Не кажіть гоп...
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29.12.2021 16:38 Відповісти
Шміґоль ...
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29.12.2021 18:08 Відповісти
 
 