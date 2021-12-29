Безпеку у новорічну ніч забезпечуватимуть 10 тис. правоохоронців, - Нацполіція

У новорічну ніч публічну безпеку в Україні забезпечуватимуть близько 10 тисяч правоохоронців. Їх робота буде спрямована на запобігання порушень правил дорожнього руху, припинення хуліганських дій, травмування громадян під час використання салютних установок та петард.

Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Святкові заходи у новорічну річ заплановані, як мінімум, у 500 населених пунктах. Публічний порядок під час масових заходів забезпечуватимуть близько 10 тисяч правоохоронців, із них дві тисячі – військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, 1 січня 2022 року з нагоди 113-ї річниці з дня народження Степана Бандери наразі заплановано проведення 50 урочистих заходів, участь в яких, відповідно до заявок, візьмуть близько 10 тисяч громадян по всій державі.

"Наша робота буде спрямована на запобігання випадків порушень правил дорожнього руху, попередження хуліганських дій. Дуже багато автомобілів, багато людей сім’ями їдуть на відпочинок, до рідних. Маємо забезпечити безпеку та надавати допомогу, особливо враховуючи сьогоднішні погодні умови", – наголосив Клименко.

"Інше наше завдання – забезпечити належний контроль і реагування на використання піротехнічних засобів у місцях скупчення людей. Кожного року ми фіксуємо велику кількість надзвичайних подій, які пов’язані з травмуванням громадян. Особливо це стосується продажу таких товарів неповнолітнім, які не вміють користуватися ними і часто травмуються. Тож ми маємо провести всі профілактичні заходи для безпеки людей", - додав очільник Нацполіції