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Безпеку у новорічну ніч забезпечуватимуть 10 тис. правоохоронців, - Нацполіція

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Безпеку у новорічну ніч забезпечуватимуть 10 тис. правоохоронців, - Нацполіція

У новорічну ніч публічну безпеку в Україні забезпечуватимуть близько 10 тисяч правоохоронців. Їх робота буде спрямована на запобігання порушень правил дорожнього руху, припинення хуліганських дій, травмування громадян під час використання салютних установок та петард.

Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Святкові заходи у новорічну річ заплановані, як мінімум, у 500 населених пунктах. Публічний порядок під час масових заходів забезпечуватимуть близько 10 тисяч правоохоронців, із них дві тисячі – військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, 1 січня 2022 року з нагоди 113-ї річниці з дня народження Степана Бандери наразі заплановано проведення 50 урочистих заходів, участь в яких, відповідно до заявок, візьмуть близько 10 тисяч громадян по всій державі.

"Наша робота буде спрямована на запобігання випадків порушень правил дорожнього руху, попередження хуліганських дій. Дуже багато автомобілів, багато людей сім’ями їдуть на відпочинок, до рідних. Маємо забезпечити безпеку та надавати допомогу, особливо враховуючи сьогоднішні погодні умови", – наголосив Клименко.

"Інше наше завдання – забезпечити належний контроль і реагування на використання піротехнічних засобів у місцях скупчення людей. Кожного року ми фіксуємо велику кількість надзвичайних подій, які пов’язані з травмуванням громадян. Особливо це стосується продажу таких товарів неповнолітнім, які не вміють користуватися ними і часто травмуються. Тож ми маємо провести всі профілактичні заходи для безпеки людей", - додав очільник Нацполіції

Автор: Володимир Янченко
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НП, а у вас стільки є?
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29.12.2021 19:50 Відповісти
Посмотрит народ Сватов, послушает ваву и пойдёт всю ночь салюты херячить, в которые месячные зарплаты ввалили. И все бы ничего, но ты, падла пьяная хоть убери после себя отстреляный салют... н
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29.12.2021 19:51 Відповісти
сон бубы охранять...
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29.12.2021 20:18 Відповісти
Ну вот зачем хрень писать? Для властей есть управление госохраны, а простой полицейский будет стоять на улице, а не бухать за столом дома, чтоб обычные люди могли отпраздновать.
Мой кум, всего лишь год проработав в Израиле, когда приехал в отпуск и праздновал Новый Год на елке - подошел к нашим полицейским и сказал "спасибо". Потому что так учать в Израиле - благодарить того, кто вместо праздника на службе. Потому Израиль, хоть и маленький, но сильный. А у нас - как обычно.
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29.12.2021 21:05 Відповісти
та да,буба кругом на велосипеде и без охраны...
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29.12.2021 21:09 Відповісти
Еще раз: президента, премьера и спикера охраняет Управление госохраны - отборные лбы, получающие нормальное бабло. А полицейский на улице охраняет тебя.
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29.12.2021 21:11 Відповісти
ты бы на собеседование к бубе в офис заглянул на досуге...
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29.12.2021 21:15 Відповісти
 
 