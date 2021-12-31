"Святкуйте, ми прикриємо!", - військовослужбовці ООС привітали українців із прийдешнім Новим роком. ВIДЕО
Українські військові, які несуть службу у районі операції Об'єднаних сил, привітали українців із прийдешніми новорічними святами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
"Святкуйте, ми прикриємо!" - йдеться у дописі, що супроводжує відео.
Українські захисники побажали співвітчизникам здоров’я, щастя, злагоди у родинах, успіхів у всіх починаннях і найголовніше — миру.
"Хочу побажати миру, тепла, сімейної злагоди, наснаги і найголовніше - віри у нашу перемогу!" — сказав один із бійців.
"Ми переможемо в цій війні, ми поборемо ту заразу, яка зараз ходить крім війни. Я думаю, що наступного року ми станемо ще сильніші, ще витриваліші і все у нас буде добре", - сказав інший військовослужбовець.
Топ коментарі
+86 Alex Dev #442192
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31 декабря 1994 года. Разгром русских войск в битве за столицу Чечни.
27 лет назад, 31 декабря 1994 года, российские бронированные армады начали штурм чеченской столицы. 90 тысячная группировка агрессоров, поддержанная 6 тысячами единиц тяжелой и легкой бронетехники, артиллерийских установок, реактивных ракетных систем и вспомогательной техники, под постоянным воздушным прикрытием и массированных авиационных атак, вошли в Грозный (Джохар) с трех сторон.
По приказу чеченского командования колонны российской бронетехники, как и 26 октября во время штурма Грозного (ныне Джохара) промосковской оппозицией, были пропущены в центр города. Затем началась знаменитая чеченская контратака. В течение дня передовые части и бронетехника российских войск, вошедшие в город, были уничтожены https://www.youtube.com/watch?v=ExupzsM-v8I ВИДЕО .
Молниеносный штурм чеченской столицы не удался, и бои в городе растянулись на 54 дня. Чеченские муджахиды не просто оказали достойное сопротивление, но и в течение первых же дней штурма превратили улицы Грозного в кладбище российской бронетехники.
Это привело к полному замешательству и расстройству в рядах российских войск. Чеченских бойцы истребляли российскую бронетехнику с азартом охотников. Описаны казусные ситуации, когда российский танк убегал от автомобиля «Жигули», из которого, высунувшись в окно чеченский гранатометчик, старался поразить убегающую цель.
В то время в Грозном находилось большое количество журналистов, военных корреспондентов ведущих западных информационных агентств, в том числе и представители основных российских СМИ. Были также представители правозащитных и гуманитарных организаций. Весь мир стал свидетелем того, как планы российских генералов потерпели крах.
И как следовало ожидать, в российском обществе поднялся ураган критики. Выступали все кому не лень: военные специалисты, парламентарии, правозащитники и простые прохожие. Многие издевательски цитировали слова министра обороны России Павла Грачева, который накануне заявлял, что Грозный можно взять силами 1 парашютно-десантного полка за 2 часа.
Из всех озвученных причин, которые привели к неудачному штурму, наиболее привлекательными и удобными для российской публики было две:
Первое, что больше всего повторяли - грубейшей ошибкой было продвигать танковые колоны в город без должной поддержки пехоты.
Второе, что комфортно ложилось на уши русского обывателя - это миф о том, на штурм Грозного бросили «неопытных 18-летних мальчиков» против «опытных, хорошо обученных дудаевских боевиков».
Скажем сразу о втором утверждении, чтобы не возвращаться к нему. На штурм были брошены не только солдаты ударных частей регулярной российской армии, но в штурме участвовали также матерые убийцы из внутренних войск и спецназа, которые топили в крови народные выступления в Оше, Фергане, Тбилиси, Баку, Вильнюсе.
Среди них были те же самые человекообразные твари, которые в 92 году разрубали на части тела ингушских младенцев и на глазах у матерей вскармливали их свиньям. (Сегодня эти же твари целенаправленно убивают детей в Сирии). Поэтому байки о 18-летних мальчишках не могут умилить народы, которые испытали на себе звериную, садистскую злобу русской военщины.
И тогда и сегодня спустя много лет, русские источники стараются занизить численность своих войск и количество бронетехники, брошенных на штурм Грозного. И соответственно - завысить на порядок число оборонявших город чеченцев. Оно и понятно, не могли же русские приводить реальные цифры, подтверждая свой позор.
В штурме Грозного и в кольце окружения было задействовано 1,5 тысяч единиц бронетехники. А то, что в штурме участвовало якобы 15 тысяч солдат, как пишут российские источники, кроме презрительной улыбки ничего не вызывает.
В российской армии это всего лишь численность одной дивизии. Тогда как на Грозный с 4-х сторон вошли 2 дивизии Рохлина и Бабичева и 2 сводные бригады под командованием генерала Пуликовского и генерала Стаськова. А это как минимум несколько десятков тысяч солдат. К этим силам надо добавить многочисленную орду внутренних войск, ОМОНов и СОБРов, а также подразделения ФСК (ныне ФСБ), плюс авиация.
Что касается сил чеченского ополчения, то их всего насчитывалось несколько тысяч. Из них реальный боевой опыт имели около 400-500 чеченцев из так называемого «Абхазского батальона».
На учете чеченского главного штаба было несколько боевых подразделений общей численностью до 3-х тыс. Больше половины из этого состава по тем или иным причинам вышла из зоны боев. И как ни странно первыми сбежали чеченцы - кадровые офицеры советской армии за исключением двух-трёх человек, которые приехали в Чечню по призыву Дудаева.
Но вооруженные отряды чеченцев постоянно пополнялись за счет сельской молодежи, которая откликнулась на призыв выйти на Джихад. Они добровольно входили в Грозный, чтобы впервые в своей жизни принять участие в боевых действиях. Свое прибытие каждая группа отмечала у генерала Масхадова, в главном штабе, который располагался в подвале Президентского здания.
Получив инструкции и боеприпасы, группы выдвигались на отведенные им позиции. Среди них было немало таких, которые впервые держали в руках автомат, но стеснялись в этом признаться. Поэтому главный штаб одобрил, созданный на базе одного из боевых джамаатов недельную учебку, где обучали как обращаться с оружием, элементарной тактике ведения боя в городских условиях и дуа, которые читают во время сражения.
В среднем группа состояла из 12-15 человек. И как рекомендовали по чеченскому телевидению, каждая группа старалась приобрести: 1 гранатомет, 1 пулемет, 1 снайперскую винтовку. Но в реальности не все группы могли себе позволить приобрести гранатомет или винтовку - стоили дорого. И даже не у всех в группе были автоматы.
Во время смены на передовых позициях (рибата), а сменяли в среднем каждые 3 дня, оружие зачастую оставляли там же - на позициях. И муджахиды без оружия вынуждены были продвигаться на свою базу, рискуя наткнуться на какую-нибудь группу вражеского спецназа, которых по ночам засылали в тыл муджахидам.
Таково было реальное положение с «хорошо обученными дудаевскими боевиками».
На фоне вышеизложенных фактов причины, приведшие к неудачному штурму, которые перечисляет русская пропаганда уже много лет, выглядят крайне неубедительно. Напомним эти причины, которыми русские объясняют свои неудачи:
«…войска (российские) не знали друг друга; они не участвовали в совместных учениях; они не связывались между собой вовремя сражения; ими не были учтены уроки 2-й мировой войны и был провал в уличных боях (несмотря на прошлый опыт)».
Утверждение, что у российского командования: «не было единого штаба управления» и это стало одной из причин поражения также несостоятельно.
По этому поводу можно уверенно сказать одно - у русских войск не было единого штаба управления только с июня по октябрь 1941 года, с первых дней войны до момента, когда немецкие войска вплотную подошли к Москве.
В этот период единый штаб управления выглядел бы как золотая корона на голове осла. Потому что советские войска панически отступали, но большинство повально сдавались немцам, и за 3 месяца войны в плен сдались 4,5 миллиона советских солдат. А в общем, в России не бывает так, чтобы российский генерал перед кем-то не отчитывался и не получал инструкции от единого центра.
В нашем случае командованием «Объединённой группировкой федеральных сил в Чеченской Республике» был назначен генерал-лейтенант А. Квашнин. Штаб операции возглавил генерал-лейтенант Л. Шевцов. Руководство штурмом осуществлялось оперативной группой во главе с министром обороны РФ, генералом армии П. Грачевым, расположившейся на железнодорожном пункте управления в г. Моздоке.
Еще одно оправдание: «Не было детальных карт Грозного у участников сражения». Это возможно пойдет как слабый довесок в общую копилку предлагаемых причин. Но так не бывает, чтобы российские генералы не раздали карты своим подчиненным и полностью не разжевали им их задачи и цели.
Российских генералов можно обвинить в чем угодно, только не в таком легкомысленном поведении, когда разрабатывается масштабная операция с вовлечением такого количества войск и техники.
Следующее оправдание: «Не было расшифровки переговоров». Это утверждение особенно интересно ввиду того, что у чеченских бойцов вообще не было никого шифрования. Информация и указания шли открытым текстом. По-другому просто не могло быть, потому что любая шифровка вносила бы путаницу в головах тех, кто до этого и в боях не участвовал и рации не видел.
Еще одно пропагандистское клише - «чеченцы имели преимущество, так как знали местность и знали русский язык». Преимуществом это можно назвать с большой натяжкой.
Во-первых, сельская молодежь, которая участвовала в боях, тоже не особо знала город. Отдельные группы муджахидов долго блуждали по улицам, выходя из окружения с оккупированных районов города. Некоторые догадались ориентироваться по реке Сунже, зная, что она протекает по центру города.
Что касается языка, то не надо забывать - среди русских войск были 2 тысячи «дружественных чеченцев», другими словами предателей своей религии и своего народа, которые могли переводить своим хозяевам каждое слово, сказанное в эфире.
Но вернемся к тому положению, что продвигать в город танки без должной поддержки пехоты эта ошибка. Возможно, что с позиции военной науки это действительно ошибка. Но на практике красная армия всегда подавляла восстания покоренных народов, вводя танки...
Так в 1956 году было подавлено народное восстание в Венгрии. Советские танки вошли в Будапешт и не церемонясь, давили демонстрантов. Как описывали участники этой бойни, дойдя до берега Дуная танкисты смывали человеческие кишки с гусениц танков. Таким же образом в 1968 году советские танки вошли в Чехословакию и задавили так называемую «Пражскую весну».
За несколько лет до распада советского империи повсеместно прокатилась волна народных выступлений, которая не затухала и после распада. И кремлевская власть не изменила десятилетиями проверенную тактику - танки вперед. Так подавлялись народные протесты в Оше, Фергане, Тбилиси, Баку, Вильнюсе, Ингушетии.
При виде танков люди в панике разбегались. В 1993 году, уже в Москве для разгона Верховного совета и целой армии русских националистов Ельцину и его подельникам хватило 4 танка.
Так что вопреки военной теории ввод танков в город оправдывался на практике. Но планируя штурм Грозного, российские генералы понимали, что 4-мя танками здесь не обойтись. И они задействовали несколько сот танков, не считая легкую бронетехнику, системы залпового огня, тяжелую самоходную артиллерию, сотни и сотни орудий, минометов и авиацию.
На штурм был брошен не один, а много парашютно-десантных полков, полки спецназа внутренних войск, морская пехота, мотострелковые полки и прочее. Десятки тысяч солдат из разных родов войск, в т.ч. авиация и ракетные подразделения.
До этого момента ни в одном регионе советского и постсоветского пространства кремлевские деятели не использовалось такое количество живой силы и техники. Кремль хотел любой ценой восстановить свой контроль в Чечне, так как за несколько лет она стала для российской тюрьмы народов опасным примером реальной независимости.
Задействовав всю эту армаду, Москва хотела исключить любой НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ событий.
И никто не сомневался в исходе этой операции: будь то российские генералы, журналисты, так называемые эксперты и особенно российская публика. Более того и сами чеченцы, хотя и были настроены дать бой, но не ждали такого результата.
Мир наблюдал и ждал логической развязки этого противостояния. С одной стороны - ядерная держава, армия которой считается одной из самых сильных в мире. С другой стороны - маленькая республика, которую можно проехать из одного конца в другой за 2 часа, с населением чуть больше 1 миллиона.
И все-таки события развернулись по НЕОЖИДАННОМУ СЦЕНАРИЮ! Настолько неожиданному, что медиа пространство на какое-то время замерло, не веря в полученные сообщения,…, затем весь мир облетели картинки со сгоревшими российскими танками и валявшимися на улицах трупами русских солдат.
Когда человеческие планы и ожидания терпят крах, люди начинают усиленно искать объяснения, почему случилось то, что случилось. И когда то, что случилось, не вписывается в их приземленную логику, они начинают подгонять исходные данные под событие, перевирать факты, преувеличивать значение некоторых недочетов, чтобы хоть как-то объяснить НЕОЖИДАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Русским особенно свойственно прибегать к искажениям и вымыслам.
Делают они это без зазрения совести, поэтому чеченцам приписали 42 танка, вертолетную эскадрилью, невероятное количество профессионально подготовленных батальонов и полков общей численностью от 12 до 15 тыс.
Любой, кто был участником и свидетелем тех событий скажет, что это бессовестная ложь. Но эта вымышленная арифметика хоть как-то могла объяснить провал штурма, успокаивала русскую публику, да и самих генералов тоже.
Со временем от частого повторения они сами верят в собственную ложь. Впрочем, здесь нет ничего нового, вся российская история - это искаженные факты - ложь, ложь, ложь и вымыслы.
На самом деле оборону Грозного держали несколько тысяч муджахидов, как мы отметили ранее. Из них большую часть составляли молодые добровольцы, прибывших из ближайших и отдаленных сел Чечни.
Было реально боеспособных 2 танка. Один стоял сзади президентского дворца. Второй танк генерал Масхадов на свой страх и риск перебрасывал с одного участка фронта на другой в зависимости от ситуации. И больше всего боялся, что его подобьют свои же гранатометчики. Как это случилось с двумя БТР-ми, которые Шамиль Басаев направлял с базы «Абхазского батальона» в центр для вывоза раненных.
У чеченцев было много автономных групп без связи и любую технику на улицах Грозного они принимали за российскую. В общей сложности у чеченцев было 5-6 единиц бронетехники и тягач МТЛБ, который использовался для вывоза раненых.
Бои за Грозный продолжались 2.5 месяца. Общие потери российских войск в боях за Грозный по самым скромным подсчетам составили от 18 до 22 тысяч солдат и офицеров. Более 1200 единиц различной бронетехники были сожжены чеченскими гранатометами.
Широкую известность получили бои за железнодорожный вокзал, где была полностью уничтожена Майкопская моторизованная бригада.
Лишь в середине марта 1995 года последние крупные подразделения чеченских войск покинули столицу, подорвав по приказу Шамиля Басаева телевизионную вышку.
Российская пропаганда до сих пор пытается принизить безусловный военный успех муджахидов Чечни, которые практически на 90% состояли из простых ополченцев, впервые взявших в руки автомат в те дни или вовсе замолчать те знаменательные события.
Российские генералы и пропаганда нагромоздили кучу лжи о несуществующих «дудаевкских дотах и бункерах», многоярусных «оборонительных рубежах», которые приходилось «преодолевать ценой неимоверных усилий и героизма русских солдат», мифических наемниках-профессионалах, афганских наемниках и балтийских биатлонистках-снайпершах, которые получали от Дудаева по 1000 долларов в день.
Автор этих строк, как непосредственный свидетель тех событий может со всей ответственностью засвидетельствовать, что, дивизию Рохлина, к примеру, в течение нескольких недель сдерживали несколько десятков чеченских бойцов (это не описка - именно несколько десятков), оборонявших позиции по линии - Дом пионеров, старый Обком, Совмин и гостиница Кавказ.
Единственным непреодолимым рубежом перед русской армадой был простой чеченский сельчанин, взявший в руки автомат и положившийся на помощь и милость Аллаха.
По материалам участников войны Шамсуддина Нашхоева и Саида Ирбахаева
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/12/31/120379/znaj-svoyu-istoriyu--31-dekabrya-1994-goda--razgrom-russkikh-vojsk-v-bitve-za-stolitsu-chechni.shtml
Слава Героям .! И спасибо за нашу свободу и за нашу безопасность.
Все буде гаразд! *)
Дай, Боже, щоб вони збулися.
Добра вам, здоров'я і багато щастя ! ❤️
Так же эпично выглядит и пожилой воин "Анатольич", почти точная копия замечательного персонажа с позывным "Старый" из кинофильма о боях в Донецком аэропорту.
Низкий поклон воинам ВСУ за верную службу народу и Отечеству.
Батько Степана о.Андрій 22квітня 1941 р.був заарештований НКВД за звинуваченням про переховування члена ОУНСтефанишина.
Разом із доньками Володимирою та Оксаноюбув вивезений до Києва.
Розстріляний у Києві 8липня 1941р.
В сім"ї було семеро дітей.Мати хворіла, померла у 21 році. Дітей піднімав та виховував батько.
Незважаючи на випробування, отець Андрій Бандера дав дітям добре виховання та освіту. Винаймав для них вчительку.
Родина Бандер організувала у себе вдома хор, одна з сестер акомпанувала на фортепіано.У сім»ї була велика бібліотека
Степан добре закінчив гімназію.
Володів польскою німецькою та руською мовами
Сестру Марту без суду і слідства відправили етапом до Сибіру
Від неї та сестер Марти і Оксани на допитах у Лефортово домогалися осуду діяльності їхнього брата Степана. Жодна з них не погодилася
Брат Олександр з 22липня перебуваву концтаборі Освенцім
Брат Василь був заарештований Гестапо, вбитий.
Про брата Богдана найбільше поширена версія, що його розстрілялиу 1943 році в Херсоні німецькі окупанти
У роки Другої світової за виступи проти нацизму Одд Нансен карався у гітлерівських таборах. У концтаборі Заксенхаузен він був у спеціальному бараці Целленбау (Zellenbau)
Степан Бандера провів у "камяному мішку" без права прогулянок три роки - аж до вересня 1944 року.
Вікна камер-одиночок Одда Нансена та Степана Бандери були поряд і в'язні налагодили спілкування. З часом вони потоваришували: невеликий (159 см) 33-річний в'язень, який дуже відповідав своєму псевдо «Сірий», та двометровий красень-велетень Одд Нансен, на вісім років старший за Бандеру.
Одд Нансен опікувався зі Степаном Бандерою - отримував посилки з харчами з дому та через Червоний хрест і ділився продуктами з українцем.
Нансен малював портрети в'язнів Заксенхаузена
У 1947 р. вийшли спогади Одда Нансена про цей концтабір: розповіді про роки ув'язнення, портрети відомих в'язнів.
Одд Нансен вважається одним із засновників ЮНІСЕФ.