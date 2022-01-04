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Україна у 2021 році збільшила експорт зернових на 31%

Україна у 2021 році збільшила експорт зернових на 31%

Україна у 2021 році експортувала зернових культур на $12,35 млрд, що на 31,1% більше за показники за 2020 рік. Зокрема, кукурудзи було експортовано на $5,89 млрд, пшениці - на $5,07 млрд, ячменю - на $1,28 млрд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За минулий рік валютна виручка України від торгівлі зерновими культурами становила $12,18 млрд, що на 31,8% більше за показники 2020 року.

Торгівля зерновими культурами в 2021 році стала для України другим за обсягами експорту напрямом після торгівлі чорними металами, яких сумарно було продано за кордон на $13,96 млрд.

Також дивіться: Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль. ВIДЕО

Автор: 

сільське господарство (726) експорт (4472) зернові (1236)


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Топ коментарі
+4
Так було і при Зекові єнакуєвському коли він став прем"єром. Зерно вивезли до Нового року, (хоча казали що зібрали такий врожай, що вистачить на 2 роки) а потім підняли ціни на хліб в 2 рази.
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05.01.2022 00:00
+4
Вивезли,а тепер нема з чого пекти хліб!!
Зате ЗЕкодло збагатилося на десятки мільйонів доларів
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05.01.2022 00:05
+3
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04.01.2022 23:52
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Правильно. Надо было все вывезти. Сытнее заживем
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04.01.2022 23:51 Відповісти
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04.01.2022 23:52 Відповісти
Зам министра за эту мысль В отставку .
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04.01.2022 23:54 Відповісти
От цікаво іноді читати таких класиків, як ви.
Тобто, одна написала, шо вона десь прочитала прощось. І тут вискакує інша і вже кричить про зраду.
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05.01.2022 08:41 Відповісти
один такий піз.....ш вже був, на кличку Азіров відкликався.
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05.01.2022 00:12 Відповісти
поменше читай кацапських помийок
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05.01.2022 01:29 Відповісти
Зернові це надважливо.В світі харчів не вистачає всім.Без новенького телефона можна обійтися,а без їжі ні.
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04.01.2022 23:54 Відповісти
Ура, така радість, вивезли зерно, а в нас лишилося цвіле фуражне зерно! Зерновози - це ракова пухлина на дорогах. Особливо на півдні України, які створюють пробки на дорогах, їздять на заборонні знаки через міста. В Одесі та області розфігачили - всі дорогі пробки через них скрізь та аварію! Поліція ці фури, які клали на знаки у містах - не бачить! А в чому ще радість, що гроші зерно трейдери вивели в офшор, а за наші гроші у кращому разі зараз залатають ямки - старим асфальтом, що змиється дощем. У напрямку Миколаєва на виїзді з Одеси - немає жодної вагової та вантажівки їдуть з перевантаженням, везуть зерно у компанію "Тис", там можна щороку дорогу робити і її все одно - її не буде. Потрібно податок на вивезення сировини - підіймати, а за ці гроші субсидувати переробну - промисловість, яка робить (борошно, крупи, макарони - тощо - готові товари) там і макарони з-за кордону не потрібно імпортувати та робочі місця з'являться. Схема проста - дивитися що завозиться з-за кордону - виробляти у Нас! Але для цього потрібні нормальні управлінці, чого на жаль ми не бачимо, і немає впевненості, що побачимо. Через це маємо - що маємо!
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05.01.2022 06:20 Відповісти
Але і в самій Україні багато хто недоїдає.
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04.01.2022 23:55 Відповісти
Так було і при Зекові єнакуєвському коли він став прем"єром. Зерно вивезли до Нового року, (хоча казали що зібрали такий врожай, що вистачить на 2 роки) а потім підняли ціни на хліб в 2 рази.
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05.01.2022 00:00 Відповісти
Гордиться и радоваться особо и нечем , к сожалению... Недонаполеон , что такое добавленная стоимость ?
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05.01.2022 00:04 Відповісти
Вивезли,а тепер нема з чого пекти хліб!!
Зате ЗЕкодло збагатилося на десятки мільйонів доларів
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05.01.2022 00:05 Відповісти
Ну чому ж?Ще є фуражне зерно,будемо іржати,як коні або мекати як цапи.
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05.01.2022 00:50 Відповісти
Ну чого ви так грубо і прямо, цей китайський напрямок віддали бабушці української корупції.в 1932 році так запалили пердак такі ж персони, що до цього часу відчувається
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05.01.2022 00:14 Відповісти
Шмыгаль заявил о повышении цен на социальные продукты питания...

Сегодня производственная отрасль, которая является основой экономики государства, испытывает большие проблемы, и ее нужно поддержать.



Однако власть будет пытаться защитить не только производителей, но и потребителей, у которых карман не безразмерный. Но все же повышения цен на продукты, в том числе на социальные продукты, которые входят в ежедневную потребительскую корзину украинцев, будет неизбежным.

https://www.google.com/amp/s/biz.today.ua/ru/shmygal-zayavyl-o-povyshenyy-tsen-na-sotsyalnye-produkty/amp/
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05.01.2022 00:21 Відповісти
Почти , как в 1933- урожай весь вывезли и Украина без хлеба.
Тогда индустриализация , а сегодня -- нет топлива.
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05.01.2022 01:06 Відповісти
так, сьогодні страшний голод майже як у 1933
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05.01.2022 01:38 Відповісти
и хлебушек дорожает. хороший урожай. урожайный
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05.01.2022 05:58 Відповісти
За кордон продано рекордну https://enigma.ua/articles/za-kordon-prodano-rekordnu-kilkist-gazu-v-toy-chas-koli-yogo-ne-vistachae-ukraini-dlya-prokhodzhennya-zimi кількість газу.
https://enigma.ua/articles/za-kordon-prodano-rekordnu-kilkist-gazu-v-toy-chas-koli-yogo-ne-vistachae-ukraini-dlya-prokhodzhennya-zimi
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05.01.2022 06:13 Відповісти
Суки,пограбнок триває Знов українці здихатимемо від Голоду!!!
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05.01.2022 06:16 Відповісти
Радіти треба, , що в нас щось купують. Зовнішній ринок дуже важко завоювати, і дуже легко втратити.
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05.01.2022 08:47 Відповісти
Раденький,бевзю,що дурненький? Не нас,а в Вас(крадене Наше) Лікуйся юдо-недолюдку
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05.01.2022 08:51 Відповісти
Може запропонуєте, де зберегти все рекордно зібране?
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05.01.2022 08:49 Відповісти
Продавати людям,за ціною невищої подажу,забугор. Переробляти,й продавати,продукцію. Що,Вам розумводефектним пояснювати?
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05.01.2022 08:54 Відповісти
А Ви розумвоНЕдефектний вже відчинив підприємства по переробці всього зерна, чи язиком та пальчиками по клаві можеш?

А люди по скільки купують по стільки й їм продають. Бо в нас вже давно ринкова економіка.
Зараз варто тільки заікнуться про фіксовану ціну - так одразу ж будеш скиглити,

як на початку цьої сторінки про картки.
Тобто і так і так зрада.
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05.01.2022 09:05 Відповісти
Кого,Ви,лікуєте,базіанням? Йдіть,дебільчику Зе впарювати херню
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05.01.2022 09:08 Відповісти
оце так перемога - розпахали все що можна, називається після нас хоч потоп.
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05.01.2022 06:40 Відповісти
Де,ж... пройшов,трава неростиме
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05.01.2022 08:55 Відповісти
всё верно, рекордный урожай.
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05.01.2022 08:14 Відповісти
 
 