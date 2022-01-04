Україна у 2021 році збільшила експорт зернових на 31%
Україна у 2021 році експортувала зернових культур на $12,35 млрд, що на 31,1% більше за показники за 2020 рік. Зокрема, кукурудзи було експортовано на $5,89 млрд, пшениці - на $5,07 млрд, ячменю - на $1,28 млрд.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За минулий рік валютна виручка України від торгівлі зерновими культурами становила $12,18 млрд, що на 31,8% більше за показники 2020 року.
Торгівля зерновими культурами в 2021 році стала для України другим за обсягами експорту напрямом після торгівлі чорними металами, яких сумарно було продано за кордон на $13,96 млрд.
Топ коментарі
+4 5 копійок
показати весь коментар05.01.2022 00:00
+4 Otrutnyi Otrutnyi
показати весь коментар05.01.2022 00:05
+3 olele
показати весь коментар04.01.2022 23:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто, одна написала, шо вона десь прочитала прощось. І тут вискакує інша і вже кричить про зраду.
Зате ЗЕкодло збагатилося на десятки мільйонів доларів
Сегодня производственная отрасль, которая является основой экономики государства, испытывает большие проблемы, и ее нужно поддержать.
Однако власть будет пытаться защитить не только производителей, но и потребителей, у которых карман не безразмерный. Но все же повышения цен на продукты, в том числе на социальные продукты, которые входят в ежедневную потребительскую корзину украинцев, будет неизбежным.
https://www.google.com/amp/s/biz.today.ua/ru/shmygal-zayavyl-o-povyshenyy-tsen-na-sotsyalnye-produkty/amp/
Тогда индустриализация , а сегодня -- нет топлива.
https://enigma.ua/articles/za-kordon-prodano-rekordnu-kilkist-gazu-v-toy-chas-koli-yogo-ne-vistachae-ukraini-dlya-prokhodzhennya-zimi
А люди по скільки купують по стільки й їм продають. Бо в нас вже давно ринкова економіка.
Зараз варто тільки заікнуться про фіксовану ціну - так одразу ж будеш скиглити,
як на початку цьої сторінки про картки.
Тобто і так і так зрада.