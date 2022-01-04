Україна у 2021 році збільшила експорт зернових на 31%

Україна у 2021 році експортувала зернових культур на $12,35 млрд, що на 31,1% більше за показники за 2020 рік. Зокрема, кукурудзи було експортовано на $5,89 млрд, пшениці - на $5,07 млрд, ячменю - на $1,28 млрд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За минулий рік валютна виручка України від торгівлі зерновими культурами становила $12,18 млрд, що на 31,8% більше за показники 2020 року.

Торгівля зерновими культурами в 2021 році стала для України другим за обсягами експорту напрямом після торгівлі чорними металами, яких сумарно було продано за кордон на $13,96 млрд.

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