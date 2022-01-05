Мітингувальники висунули вимоги до влади Казахстану (оновлено)

Казахські протестувальники висунули нові вимоги до влади країни. Тепер вони вимагають не зниження ціни на газ, а відставки всієї верхівки Казахстану та проведення політичної реформи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві соцмережі.

Чого хочуть протестувальники від влади Казахстану:

Негайне звільнення всіх політичних в'язнів. Відставка та складання повноважень президента, голови Ради безпеки Казахстану, уряду та парламенту. Створення тимчасового уряду з авторитетних та публічних громадян, які беруть участь у протесті. Проведення тимчасовим урядом нових прозорих виборів. Визнання років правління СРСР злочином проти пострадянських народів. Засудження військової агресії РФ проти України та анексії Криму. Вихід зі складу СНД, ЄАЕС та інших союзів з Росією.

До цього протестувальники вимагали зниження цін на скраплений газ, відставки уряду, зниження пенсійного віку та зниження цін на продукти.

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Пізніше публікація з вимогами протестувальників зникла з цього Telegram-каналу. Проте ці вимоги вже встигли розлетітися іншими Telegram-каналами, які висвітлюють події в Казахстані.

Хто саме висунув ці вимоги, поки невідомо. Перевірити правдивість цієї інформації наразі також не має можливості, оскільки в Казахстані відключили зв'язок та інтернет.

Як повідомляє "Радіо Азаттик", люди, що вийшли на акції протесту, самі розповіли про свої вимоги. Вони знають про відставку уряду, але також хочуть: