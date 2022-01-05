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Казахстан (854) протест (2376)

Мітингувальники висунули вимоги до влади Казахстану (оновлено)

Мітингувальники висунули вимоги до влади Казахстану (оновлено)

Казахські протестувальники висунули нові вимоги до влади країни. Тепер вони вимагають не зниження ціни на газ, а відставки всієї верхівки Казахстану та проведення політичної реформи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві соцмережі.

Чого хочуть протестувальники від влади Казахстану:

  1. Негайне звільнення всіх політичних в'язнів.
  2. Відставка та складання повноважень президента, голови Ради безпеки Казахстану, уряду та парламенту.
  3. Створення тимчасового уряду з авторитетних та публічних громадян, які беруть участь у протесті.
  4. Проведення тимчасовим урядом нових прозорих виборів.
  5. Визнання років правління СРСР злочином проти пострадянських народів.
  6. Засудження військової агресії РФ проти України та анексії Криму.
  7. Вихід зі складу СНД, ЄАЕС та інших союзів з Росією.

До цього протестувальники вимагали зниження цін на скраплений газ, відставки уряду, зниження пенсійного віку та зниження цін на продукти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція і протестувальники разом рухаються до центру казахської Алмати. ВIДЕО

Пізніше публікація з вимогами протестувальників зникла з цього Telegram-каналу. Проте ці вимоги вже встигли розлетітися іншими Telegram-каналами, які висвітлюють події в Казахстані.

Хто саме висунув ці вимоги, поки невідомо. Перевірити правдивість цієї інформації наразі також не має можливості, оскільки в Казахстані відключили зв'язок та інтернет.

Як повідомляє "Радіо Азаттик", люди, що вийшли на акції протесту, самі розповіли про свої вимоги. Вони знають про відставку уряду, але також хочуть:

  • зміни виборного законодавства для допуску до виборів незалежних кандидатів-самовисуванців;
  • обмеження президентських повноважень;
  • розширення повноважень парламенту;
  • повернення до Конституції 1993 року.
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Топ коментарі
+129
Повага казахам!
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05.01.2022 15:28
+107
Никогда не ожидал такого от казахов. Респект за Украину!
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05.01.2022 15:28
+90
Алга Казахстан!!!!
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05.01.2022 15:28
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Сторінка 4 з 4
Да, наброс. Телеграм-канал, на который ссылается РБК-Украина - ватный. Судя по лексикону - ***************.
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05.01.2022 16:58 Відповісти
Судя по вашему лексикону - ***************.
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05.01.2022 17:05 Відповісти
Если так, то похоже кацапня набрасывает, подготавливает почву под мнение своего стада о "прbдателях казахо-фашыздах выризающих узкое население", как во время Майдана.
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05.01.2022 17:57 Відповісти
Полностью согласен, аналог как в Беларусии. Через неделю придёт на помощь Российская помощь и произойдет объединение с Россией. Шаги уже понятны, объединение бывшего СССР.
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05.01.2022 18:42 Відповісти
Сомневаюсь, что кацапня решится открыто туда лезть, по крайней мере пока. Назарбаев уже слился, а его ставленник на Луку, который всю страну под себя подмял и на что угодно ради сохранения власти готов, не тянет. Разве что вагнеровцев своих может в Казахстан отправить ситуацию качать и разжигать, если решит, что ситуация не в их пользу разворачивается.

паРаша сейчас на шпагате и серит под себя. В одном месте прижали, в другом отваливается. Тут вроде к украинским границам войск нагнали, Запад и Украину шантажировать, а тут казахи так неудачно "нож в спину" (с) воткнули откуда не ждали. Войска открыто как в Беларусь не введешь, власти Казахстана не просили, в отличии от Луки, а самим напасть это моментально настроить весь Казахстан против себя и огрести новых, "полезных" санкций. Геббельсовскую пропаганду, как против Майдана и украинцев, тоже против казахов запускать пока не решаются, это опять же казахов против паРаши настроит. Поддерживать народные протесты свинорусы тем более не будут принципиально. Так что похоже просто говна в рот наберут и будут наблюдать, надеясь, что все не так страшно и к власти опять кто-то удобный для них придет.
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05.01.2022 20:07 Відповісти
Казахша, как трушные ордынцы, устроят им массовое нашвабривание. Пусть попробуют ломануться.
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05.01.2022 21:23 Відповісти
Прикол в том, что не всё славянское и околославянское население Казахстана готово встречать рюзьге войска с цветами и хлебом-солью.
Казахам нужен толковый национальный лидер. Таких в изгнании один или двое.
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05.01.2022 21:20 Відповісти
Да понятно, что не всё, далеко не все же там ватаны, но русне же плевать, ей это особо не важно. В Крыму и на оккупированной части Донбасса тоже далеко не все русне радовались, но паРаша в своих геббельс сми создавала картинку тотальной поддержки, все проукраинские митинги жестоко разгонялись, людей тупо забивали и тд. То же самое и в Казахстане будет, если паРаша все же полезет - по всем кацапским каналам будут показывать счастливых русских Казахстана и даже казахов радостно встречающих "русских освободителей" и российское быдло-население это будет хавать за милую душу.
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05.01.2022 23:50 Відповісти
С ватанами на расее всё понятно. их многие годы кормят дерьмом, а они и рады - типичные сектанты.

Главное, как отреагируют сами местные. Станут объединяться в отряды самообороны против оккупантов или нет. Вот кто будет решать.
На армию, похоже, нет смысла рассчитывать. Аналогично было и в Венгрии в 1956, и в Чехословакии в 1968, да и в лукашистской РБ полтора года назад...
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06.01.2022 18:05 Відповісти
п.5-7 впечатлили. Респект казахам!
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05.01.2022 17:11 Відповісти
Закрытие Байконура и экспедиционныйкорпус раши в Казахстане, рашистская экономика такого не выдержит, там и так Южный Урал на ладан дышит, всё держится на унтерменшах. Зайдите в Челябинский супермаркет и посмотрите откуда товары.
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05.01.2022 17:19 Відповісти
Как вы думаете Зеля и Беня напряжённо следят за новостями или балдеют у камина на курортике?
Вопрос риторический.
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05.01.2022 17:19 Відповісти
Как вы думаете, ***** твоё уже обосралося?
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05.01.2022 18:00 Відповісти
а почему они ( митингуваныки ) не просят чеб взяточников и прочих преступников) прямо на площади судить
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05.01.2022 17:24 Відповісти
а ты чё не судишь?
равняйся на себя
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05.01.2022 17:28 Відповісти
Приємна звістка від Казахів, дякуємо ! Там хоопці не цяцькалися ! Шкода що білорусам не вдалося... квіточки не спрацювали😊
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05.01.2022 17:28 Відповісти
Мокши своими играми на повышение цен и создания дефицита на газовом рынке спровоцировали революцию в Казахстане, но будут выть, что во всем виноват госдеп США и бездуховный запод
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05.01.2022 17:29 Відповісти
Я за демократію.
Але, революції відбуваються в столиці, а в провінції - бунти.
Тому потрібно брати столицю.
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05.01.2022 17:35 Відповісти
Білоруси місяць протримались і всрались.
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05.01.2022 17:31 Відповісти
Їх підхід абсолютно неправильний.

В таких випадках все вирішується швидко - протягом доби фактично. Тоді будь-який режим безпорадний. А за місяць вони виловлять всіх і пересаджають.
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05.01.2022 18:05 Відповісти
Украинцы всрались чуть позже в 2019 . Но тоже всрались.
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05.01.2022 19:37 Відповісти
завидуешь, кацапская мразь? Завидуешь и нагло врешь!!! )))
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05.01.2022 22:32 Відповісти
Проголосовать за Шмарклю,это даже хуже,чем в штаны наделать.
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05.01.2022 23:35 Відповісти
поддерживаю!
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05.01.2022 23:48 Відповісти
Ну, що там з пердаками кремлядєй?
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05.01.2022 17:32 Відповісти
Всемирное Бандеровское Движение даёт свои результаты!!!
Слава Степану Бандере - Апостолу Украины!!!
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05.01.2022 17:35 Відповісти
На російських помиєчних сайтах вже розганяють тему про організацію мітингів з України))
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05.01.2022 17:35 Відповісти
Ага. І вже чули, як казахи співають
"Батько наш Бандера".
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05.01.2022 18:40 Відповісти
"вы всё врёти, это - происки госдепа". Интересно, бобриха и прочие пропагандоны уже орут, что это всё американцы проплатили?
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05.01.2022 17:35 Відповісти
у мордвы чтото пошло не так.
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05.01.2022 17:39 Відповісти
Назарбаева в утиль !
Теперь самое главное не позволить Токаеву и его клану прийти к власти , изображая из себя патриотов …
А то казахи поменяют шило на мыло.
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05.01.2022 17:43 Відповісти
Его не в утиль, его судить надо! И всю его шоблу, которая вместе с путлером грабила Казахстан!
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05.01.2022 17:58 Відповісти
Правильние протестующие, надеюсь они победят и отобьются от маскалей.
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05.01.2022 17:43 Відповісти
а это уже что-то, успехов казахам!
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05.01.2022 17:45 Відповісти
Протесты в Казахстане https://strana.today/news/370287-mukhtar-abljazov-koordiniruet-besporjadki-v-kazakhstane-iz-shtaba-v-kieve.html координирует топ-оппозиционер 58-летний Мухтар *******. В конце 90-х он был министром энергетики и торговли Казахстана. Но в 1999 году, разругавшись с президентом Нурсултаном Назарбаевым, ушел в отставку.

Власти после этого обвинили *******а в хищениях и создании преступной группировки. Он получил шесть лет колонии, но уже через год под давлением Запада вышел на свободу. В то же время ******* оставался владельцем крупнейшего частного банка Казахстана - БТА.

В 2017 году ******* создал движение "Демократический выбор Казахстана". В этом же году бизнесмен Муратхан Токмади заявил, что ******* заставил его совершить заказное убийство бизнес-партнера по БТА-банку Ержана Татишева. И через год бывшего министра приговорили за это к пожизненному заключению. Правда, заочно.
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05.01.2022 17:54 Відповісти
«Цель - полное свержение режима Назарбаева». Казахский оппозиционер Мухтар ******* призывает не соглашаться ни на какие переговоры с властью.
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05.01.2022 17:55 Відповісти
Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 року проголосила Загальну декларацію прав людини, у преамбулі якої зазначила: «…Беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення».
***
Так що народ має право на повстання.
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05.01.2022 17:56 Відповісти
Вот это уже слова не мальчика, но мужа!
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05.01.2022 17:57 Відповісти
Я так понимаю что протестующие уже собираются блокировать аэродром в Алматы.
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05.01.2022 18:04 Відповісти
уже заблокировали.
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05.01.2022 18:08 Відповісти
Пришла подмога откуда не ждали. Теперь ***** не до Украины будет.
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05.01.2022 18:10 Відповісти
Заявление протестантов:
Мы не даём спать спокойно ни одному диктатору на постсоветском пространстве!

Каждый тиран, угнетающий свой народ, уже знает, что его время на исходе (English version below).
Сегодня пророссийские каналы Казахстана объявили на нас охоту и слили наши персональные данные.
Мы хотим сказать, что мы не боимся и будем продолжать борьбу! Мы готовы противостоять всем диктаторским режимам, однако наши ресурсы ограничены и мы хотим попросить у вас помощи!

Пожалуйста, поддержите наш проект! Мы будем благодарны любой помощи! Вместе победим! 👇
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05.01.2022 18:12 Відповісти
Казахстан вже давно переорієнтувався на Азію. Зокрема на Китай. Кацапам нічого запропонувати - у них ні товарів, ні грошей, ні технологій немає. А є лише шовінізм і зневага яку вони виливають на казахів відрами та ще й вимагають "повернути ісконно русскіє території". От їх і дістало оце хамство.
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05.01.2022 18:12 Відповісти
Це дійсно свято,
Мудрий казахський народ. Можливо і нам пощастить, колись...
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05.01.2022 18:13 Відповісти
Шо, ждёшь, когда китайцы в Германию прийдут?
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05.01.2022 18:47 Відповісти
Якась гра дегенератів, у тролів ерекція...вчора за укольчики писали,сьогодні вже експерти по Казахстану...
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05.01.2022 18:17 Відповісти
як вчасно все це сталося. аби не зурочити.
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05.01.2022 18:19 Відповісти
Назарбаев пал, режим на очереди...
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05.01.2022 18:26 Відповісти
Ось хто справжній братський народ.
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05.01.2022 18:29 Відповісти
Бо вони теж нащадки Половців, як і наші кримські татари і частина українців
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05.01.2022 19:10 Відповісти
Шоби такое затрындеть , нужно быть конкретным стецьком. Бо половцы - это потомки недобитых киевскими антами остготов, которые не смогли через Римскую империю, как вестготы убежать в Нормандию, где самоназваться в том числе и викинго-варягами. Ко всему известно, шо половецкая гаплогруппа - германская гаплогруппа R1b. У нас с казахами родственная гаплогруппа R1a1, бо вы же знаете, шо часть наших предков ушла далеко на Восток, кто стал индусом, кто иранцем, кто кхмером, кто даоляньцем, кто казахом... Лицом отличаемся? - это итог миксирования крови по матери. Изначально прапраотец у нас - один и тот же.
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05.01.2022 20:33 Відповісти
тут есть один момент. если мордва с удмуртами сунется в Казакстан, то через малое время уползет к себе на болота с разорваными жабрами поскуливая. А казакстан перекроит им транзит со всей центральной азией. В общем в этом случае никакой ротации русни в точикстоне и потдержки ханских режимов в узбекистане и туркмении. А это значит что русню там начнут резать повсеместно.
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05.01.2022 18:39 Відповісти
Там скоро Китай будет править... Но вам от этого легче не будет...
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05.01.2022 18:45 Відповісти
будет еще и как.
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05.01.2022 18:47 Відповісти
?
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05.01.2022 18:49 Відповісти
Это подготовка к переговорам Байдена и Путина...
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05.01.2022 18:43 Відповісти
Шо такое "россия" и "путин", русский?
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05.01.2022 19:43 Відповісти
***** и кацапия. У тебя сплошные ошибки в опусе
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05.01.2022 20:42 Відповісти
Вперед Казахстан ! Геть Московське царство !
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05.01.2022 19:00 Відповісти
Японцы, Китайцы, Казахи, Украинцы, Поляки, Литовцы, Латвийцы, Эстонцы, Финны! окружайте, ловите засранца. не дайте уйти ему на северный полюс. засрет, заблюет там всьо.
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05.01.2022 19:02 Відповісти
Нічого собі. Це вже не хаотичне незадоволення і некеровані виступи.Зрілі політичні вимоги сил, які розуміють чого хочуть. Але наші ЗМІ чомусь мовчать, що це за сили.
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05.01.2022 19:05 Відповісти
Главное не останавливаться - а то переговорами убаюкают и "братская" помощь подоспеет...Нужны лидеры которые пойдут до конца и поведут за собой людей - есть ли там такие - вопрос,да и ********* постарается не допустить разворота казахов к цивилизации. В связи с этими событиями интересно сколько украинский народ будет терпеть вечно желающих отдохнуть,воровато-туповатых гопников у власти!
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05.01.2022 19:10 Відповісти
пока они устраивают олигархов то ответ : всегда .
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05.01.2022 19:42 Відповісти
алға Қазақстан
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05.01.2022 19:29 Відповісти
+1500!
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05.01.2022 19:33 Відповісти
де Грузію забули?
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05.01.2022 19:37 Відповісти
Вообще то на сайте РБК Україна, на который ссылается цензор, сказано, что эти требования проявились в телеграмме, а потом исчезли. И проверить это сложно, так как казахам вырубили интернет. Сейчас многие выдают желаемое за действительное.
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05.01.2022 19:44 Відповісти
Ничего сложного. Зайди в Телегу и сам увидишь эти требования:
1. Немедленное освобождение всех политзаключенных

2. Полная отставка и сложение полномочий Президента, Председателя Совета Безопасности РК, Правительства и Парламента.

3. Политические реформы:
Создание Временного Правительства из авторитетных и публичных граждан - участников сопротивления в Казахстане
Проведение силами ВП свободных выборов.

4. Главным условием политических реформ является - неукоснительная приверженность ценностям демократии и соблюдение прав человека, признание годы правления СССР преступлением против народов постсоветской империи, осуждение военной агрессии против Украины и аннексии Крыма, выход из состава СНГ, ЕАЭС и прочих союзов с Российской Федерацией.
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05.01.2022 19:53 Відповісти
Жаңарған Қазақстан мен Украина арасындағы достық мәңгі жасай берсін! Батырларға даңқ! Біздің мемлекеттердің жауларына өлім!
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05.01.2022 20:44 Відповісти
Я думаю, даже уверен, разведка рашки уже заранее знала и не зря *****, ещё до НГ потребовал гарантии безопасности и переговоров. И не удивлюсь, если США помогли Казахстану, да бы отвести реальное вторжение.
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05.01.2022 20:58 Відповісти
Свободу Казахстану!
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05.01.2022 21:08 Відповісти
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