Мітингувальники висунули вимоги до влади Казахстану (оновлено)
Казахські протестувальники висунули нові вимоги до влади країни. Тепер вони вимагають не зниження ціни на газ, а відставки всієї верхівки Казахстану та проведення політичної реформи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві соцмережі.
Чого хочуть протестувальники від влади Казахстану:
- Негайне звільнення всіх політичних в'язнів.
- Відставка та складання повноважень президента, голови Ради безпеки Казахстану, уряду та парламенту.
- Створення тимчасового уряду з авторитетних та публічних громадян, які беруть участь у протесті.
- Проведення тимчасовим урядом нових прозорих виборів.
- Визнання років правління СРСР злочином проти пострадянських народів.
- Засудження військової агресії РФ проти України та анексії Криму.
- Вихід зі складу СНД, ЄАЕС та інших союзів з Росією.
До цього протестувальники вимагали зниження цін на скраплений газ, відставки уряду, зниження пенсійного віку та зниження цін на продукти.
Пізніше публікація з вимогами протестувальників зникла з цього Telegram-каналу. Проте ці вимоги вже встигли розлетітися іншими Telegram-каналами, які висвітлюють події в Казахстані.
Хто саме висунув ці вимоги, поки невідомо. Перевірити правдивість цієї інформації наразі також не має можливості, оскільки в Казахстані відключили зв'язок та інтернет.
Як повідомляє "Радіо Азаттик", люди, що вийшли на акції протесту, самі розповіли про свої вимоги. Вони знають про відставку уряду, але також хочуть:
- зміни виборного законодавства для допуску до виборів незалежних кандидатів-самовисуванців;
- обмеження президентських повноважень;
- розширення повноважень парламенту;
- повернення до Конституції 1993 року.
Будь ласка, зачекайте...
паРаша сейчас на шпагате и серит под себя. В одном месте прижали, в другом отваливается. Тут вроде к украинским границам войск нагнали, Запад и Украину шантажировать, а тут казахи так неудачно "нож в спину" (с) воткнули откуда не ждали. Войска открыто как в Беларусь не введешь, власти Казахстана не просили, в отличии от Луки, а самим напасть это моментально настроить весь Казахстан против себя и огрести новых, "полезных" санкций. Геббельсовскую пропаганду, как против Майдана и украинцев, тоже против казахов запускать пока не решаются, это опять же казахов против паРаши настроит. Поддерживать народные протесты свинорусы тем более не будут принципиально. Так что похоже просто говна в рот наберут и будут наблюдать, надеясь, что все не так страшно и к власти опять кто-то удобный для них придет.
Казахам нужен толковый национальный лидер. Таких в изгнании один или двое.
Главное, как отреагируют сами местные. Станут объединяться в отряды самообороны против оккупантов или нет. Вот кто будет решать.
На армию, похоже, нет смысла рассчитывать. Аналогично было и в Венгрии в 1956, и в Чехословакии в 1968, да и в лукашистской РБ полтора года назад...
Вопрос риторический.
равняйся на себя
Але, революції відбуваються в столиці, а в провінції - бунти.
Тому потрібно брати столицю.
В таких випадках все вирішується швидко - протягом доби фактично. Тоді будь-який режим безпорадний. А за місяць вони виловлять всіх і пересаджають.
Слава Степану Бандере - Апостолу Украины!!!
"Батько наш Бандера".
Теперь самое главное не позволить Токаеву и его клану прийти к власти , изображая из себя патриотов …
А то казахи поменяют шило на мыло.
Власти после этого обвинили *******а в хищениях и создании преступной группировки. Он получил шесть лет колонии, но уже через год под давлением Запада вышел на свободу. В то же время ******* оставался владельцем крупнейшего частного банка Казахстана - БТА.
В 2017 году ******* создал движение "Демократический выбор Казахстана". В этом же году бизнесмен Муратхан Токмади заявил, что ******* заставил его совершить заказное убийство бизнес-партнера по БТА-банку Ержана Татишева. И через год бывшего министра приговорили за это к пожизненному заключению. Правда, заочно.
***
Так що народ має право на повстання.
Мы не даём спать спокойно ни одному диктатору на постсоветском пространстве!
Каждый тиран, угнетающий свой народ, уже знает, что его время на исходе (English version below).
Сегодня пророссийские каналы Казахстана объявили на нас охоту и слили наши персональные данные.
Мы хотим сказать, что мы не боимся и будем продолжать борьбу! Мы готовы противостоять всем диктаторским режимам, однако наши ресурсы ограничены и мы хотим попросить у вас помощи!
Пожалуйста, поддержите наш проект! Мы будем благодарны любой помощи! Вместе победим! 👇
Мудрий казахський народ. Можливо і нам пощастить, колись...
1. Немедленное освобождение всех политзаключенных
2. Полная отставка и сложение полномочий Президента, Председателя Совета Безопасности РК, Правительства и Парламента.
3. Политические реформы:
Создание Временного Правительства из авторитетных и публичных граждан - участников сопротивления в Казахстане
Проведение силами ВП свободных выборов.
4. Главным условием политических реформ является - неукоснительная приверженность ценностям демократии и соблюдение прав человека, признание годы правления СССР преступлением против народов постсоветской империи, осуждение военной агрессии против Украины и аннексии Крыма, выход из состава СНГ, ЕАЭС и прочих союзов с Российской Федерацией.