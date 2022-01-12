Демонтаж головної ялинки країни на Софійській площі розпочнеться 17 січня

Прибирати головну ялинку країни на Софійській площі в Києві розпочнуть 17 січня.

Про це повідомила менеджер проєкту Folk Ukraine Надія Тутенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Демонтаж ялинки розпочнеться 17 січня. Сама новорічна локація працюватиме до 16 січня", - сказала Тутенко.

Як повідомлялося, напередодні Дня святого Миколая, 18 грудня, на Софійській площі в Києві запалили головну ялинку країни.

Цьогорічна тема головної святкової локації присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос, різдвяне дійство відтворене по колу у вигляді вертепу. Навколо ялинки можна побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.

На Контрактовій площі працює велика локація "Різдво на Подолі". Її оформлено у європейському стилі. Ялинку та ярмарок прикрашає 20 тисяч ліхтарів. Родзинка локації – унікальна прогулянкова ковзанка понад 200 м завдовжки з альтанкою для відпочинку, кав’ярнею та музичною сценою.

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