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Новини
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Демонтаж головної ялинки країни на Софійській площі розпочнеться 17 січня

Демонтаж головної ялинки країни на Софійській площі розпочнеться 17 січня

Прибирати головну ялинку країни на Софійській площі в Києві розпочнуть 17 січня.

Про це повідомила менеджер проєкту Folk Ukraine Надія Тутенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Демонтаж ялинки розпочнеться 17 січня. Сама новорічна локація працюватиме до 16 січня", - сказала Тутенко.

Як повідомлялося, напередодні Дня святого Миколая, 18 грудня, на Софійській площі в Києві запалили головну ялинку країни.

Цьогорічна тема головної святкової локації присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос, різдвяне дійство відтворене по колу у вигляді вертепу. Навколо ялинки можна побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.

На Контрактовій площі працює велика локація "Різдво на Подолі". Її оформлено у європейському стилі. Ялинку та ярмарок прикрашає 20 тисяч ліхтарів. Родзинка локації – унікальна прогулянкова ковзанка понад 200 м завдовжки з альтанкою для відпочинку, кав’ярнею та музичною сценою.

Читайте також: Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19469) Новий рік (551) ялинка (115)


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Топ коментарі
+5
і знову Елка - і Порох повертаеться....- і ЗП Поліції піднімають ...
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12.01.2022 11:32
+3
мали б після купання в ополонці...спалити
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12.01.2022 11:38
+2
А навіщо?! Ракет все одно немає - ракетну програму похєріли ще в 20році.
Насправді думаю, що цій козлоті тупо не вистацає коштів у бюджеті (той же поліції яка поминна захистити Бубочку від майдана) і вони знімають їх у того, кто не почне протестувати.... А безпека то таке! Он США бігає допомогу на шару підкидує... "скажемо ім що нам ПВО не вистачає"
Все що потрібно розуміти про Зеленського і його оточення - це бидло і логіка в них - логіка бидла!!!!!
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12.01.2022 12:54
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і знову Елка - і Порох повертаеться....- і ЗП Поліції піднімають ...
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12.01.2022 11:32 Відповісти
Нє, ну тоді ставили, а тепер демонтують, але таки йолку.
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12.01.2022 11:39 Відповісти
https://defence-ua.com/news/golovnij_virobnik_novih_rls_v_ukrajini_nvk_iskra_prizupinjaje_svoju_robotu-5827.html Головний виробник нових РЛС в Україні НВК "Іскра" призупиняє свою роботу
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12.01.2022 11:41 Відповісти
то що - очі та вуха нашим ЗС не потрібні...- і зЄлене гівно знову тут якби не відпідальний...
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12.01.2022 12:39 Відповісти
А навіщо?! Ракет все одно немає - ракетну програму похєріли ще в 20році.
Насправді думаю, що цій козлоті тупо не вистацає коштів у бюджеті (той же поліції яка поминна захистити Бубочку від майдана) і вони знімають їх у того, кто не почне протестувати.... А безпека то таке! Он США бігає допомогу на шару підкидує... "скажемо ім що нам ПВО не вистачає"
Все що потрібно розуміти про Зеленського і його оточення - це бидло і логіка в них - логіка бидла!!!!!
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12.01.2022 12:54 Відповісти
17-го?

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12.01.2022 11:35 Відповісти
мали б після купання в ополонці...спалити
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12.01.2022 11:38 Відповісти
скока мильенив сольете на демонтаж?
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12.01.2022 11:39 Відповісти
А Водохрестя? Чи у нас не святкують?
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12.01.2022 12:00 Відповісти
Правильно! "Йолку" прибрать! А на її місце - БУЛЬДОЗЕР! І "бульдозера" - на його капот! (Якраз 17-го повертається в Україну!)
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12.01.2022 12:09 Відповісти
це день коли буба вийде із нірвани?
а як перенасмокчеться?
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12.01.2022 12:26 Відповісти
 
 