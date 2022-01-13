Київське тервідділення АМКУ розпочало розслідування щодо закупівель КП "УкрКиївбудреконструкція" і "Київжитлоексплуатація"

Цього тижня територіальне відділення АМКУ розпочала розслідування щодо закупівель столичних комунальних підприємств "УкрКиївбудреконструкція" і "Київжитлоексплуатація".

Про це написав у фейсбуці голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький, інформує Цензор.НЕТ.

"Закупівлі комунальних підприємств без будь-якої конкуренції та реклама, яка вводить в оману: новий рік в АМКУ почався з відкриття справ, які дуже нагадують все те, чим займалися в 2021-му", - пише він.

За інформацією Хмельницького, вже цього тижня почали розслідування щодо закупівель столичних комунальних підприємств "Укрккиївбудреконструкція" і "Київжитлоексплуатація".

"Тендери обох технічно "розіграли" між собою дві будівельні компанії - ТОВ "РК "ІЗОЛ" та ТОВ "Будівельна компанія "МЕГА СТАЙЛ", які не захотіли чесно конкурувати під час участі у процедурі закупівлі з капітального ремонту дошкільних навчальних закладів на 62 мільйонів гривень. Північне тервідділення АМКУ виявило ознаки змови і ініціювало відкриття справи", - зазначає він.

За його словами, така ж справа відкрита щодо закупівлі труб комунальним підприємством "Маріупольтепломережа". Тендер на 15 мільйонів гривень має всі ознаки спотворення конкуренції.

"Закупівлі без реальної конкуренції з боку комунальників – постійна проблема, з якою Північне тервідділення має справу. Ми знову і знову нагадуємо тендерним комітетам та учасникам закупівель про необхідність проводити процедури прозоро та правильно. Хто хоче – дотримується Закону і чесно конкурує. Хто не хоче – в результаті отримує розслідування", - продовжує він.

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"Ще одна "больова точка" – недобросовісні дії виробників продуктів харчування. Цього разу плавленого сирка з гордою назвою "Пармезан". ТОВ "Террафуд" продає цей продукт, хоча насправді він складається не з сиру, що має захищене географічне зазначення "Пармезан", а просто містить "додавання сирного порошку "Пармезан". Ми вважаємо, що така назва може вводити людей в оману і є наявність ознак порушення статті 15-1 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції", - додає голова Київського обласного територіального відділення АМКУ.