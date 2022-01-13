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газ (10259) пільги (433) Фірташ (891)

До реєстру пільговиків по газу потрапили облгази Фірташа та агроолігархи

До реєстру пільговиків по газу потрапили облгази Фірташа та агроолігархи

До складеного Міністерством аграрної політики переліку компаній, які мають право на пільговий природний газ, потрапили облгази олігарха Дмитра Фірташа, мережа АЗС ОККО та холдинги аграрних олігархів Юрія Косюка та Андрія Веревського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний реєстр, затверджений наказом Мінагрополітики від 5 січня та оприлюднений на сайті відомства.

Загалом до переліку пільговиків включено близько 7 тис. підприємств.

Зокрема, до реєстру включено газзбут "Ві-Ді ГАЗ" Дмитра Фірташа. У наказі Мінагрополітики компанія проходить як виробник борошномельно-круп'яної промисловості.

Також у переліку включено ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38863790, який належить газовій компанії "Є Енергія" Дмитра Фірташа з річним оборотом 29,7 млрд грн. Але під цим кодом у реєстрі вказана компанія "Гоба", як виробник хлібобулочних виробів.

До реєстру пільговиків потрапили також структури "Миронівського хлібопродукту" Юрія Косюка та маслозаводи групи Kernel аграрного олігарха Андрія Веревського із сумарною річною вирочкою близько понад 100 млрд грн.

Право отримувати газ за пільговою ціною отримали також підприємства групи OKKO, які забезпечують однойменну мережу АЗС харчовими продуктами, зокрема хлібобулочними виробами.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.
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Топ коментарі
+22
Борьба с олигархами идёт по всему фронту!!!😂
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13.01.2022 12:53
+17
Вы не понимаете, - это другое! Главное посадить Порошенко, и тогда ЗЕбизяны заживут!
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13.01.2022 12:54
+9
Чекаю на продовольчі талони.
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13.01.2022 12:58
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Борьба с олигархами идёт по всему фронту!!!😂
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13.01.2022 12:53 Відповісти
Розуму немає - рахуй каліки.
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13.01.2022 12:53 Відповісти
Розуму немає у тих, хто голосував за маріонетку олігархів, і сподівався на те, що вона буде боротися зі своїми господарями.
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13.01.2022 13:03 Відповісти
каким переводчиком вы пользуетесь для перевода классики? рахувати - это считать: 1,2.3,4 и тд, а считать калекой - це вважати людиною з обмеженими можливостями ))
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13.01.2022 14:16 Відповісти
Вы не понимаете, - это другое! Главное посадить Порошенко, и тогда ЗЕбизяны заживут!
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13.01.2022 12:54 Відповісти
І не посадять,і не заживуть. Лише посміємося над немічною Санта-Барбарою.
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13.01.2022 12:58 Відповісти
Чому не посадять?
Це мрія Бєні та пуйла, забаганки яких виконує їхній зелений Буратіно.
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13.01.2022 13:03 Відповісти
Ну вот, другое дело.
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13.01.2022 12:56 Відповісти
Чекаю на продовольчі талони.
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13.01.2022 12:58 Відповісти
Народні депутати 14 липня 2021 року прийняли закон "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72159 № 3508-д , яким списали борги газзбутів та облгазів, більшість з яких (70%) контролюються однією олігархічною групою "РГК" Дмитра Фірташа.
Проте стейкхолдери ринку газу зазначають, що газовим компаніям Фірташа буде компенсовано куди більше, ніж зазначено в обґрунтуваннях необхідності прийняття закону - від 55 млрд.грн (це понад $2 млрд), з яких майже 25 млрд грн пробачать відразу, а 35 млрд грн - безвідсотково дозволять виплатити в кредит.
Джерело: https://biz.censor.net/m3280799
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13.01.2022 13:02 Відповісти
Не знаю щодо "фірташа", але щодо певних "агроолігархів" -- це вимушений крок. Оскільки, скажімо, курятина є, так би мовити, соціальними харчами, повна ціна на газ або підвищить ціну на курятину, або змусить продавати поза межами України, або знищить виробництво взагалі. Вибір лише такий. Тому, на мій погляд, це, по суті, державне субсидування харчів для бідних. А в усьому иншому блаЗЄнські є блаЗЄнськими. Утім, може я помиляюся. Поправте мене.
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13.01.2022 13:05 Відповісти
Поправить не поправлю, уточню - Курятину вывозят огромными темпами в ЕС забив на все квоты, ибо там нехилый попандос - снизилось производство в следствии высоких цен на энергоносители.Вывозят дешевле чем здесь продают.Яйца гонят на китай и арабов - тоже дешевле чем здесь. Так что с курятиной - не катит. Нас нехило имеют на внутренем рынке
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13.01.2022 13:12 Відповісти
Если бы за кордоном курятина была дешевле, какой дурень бы её вывозил???
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13.01.2022 13:29 Відповісти
Неповерите в рамках квот - обязаны брать даже если цена не устраивает енто называеться партнерство
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13.01.2022 13:38 Відповісти
С этим согласен, но не с тем, что вывозят побольше, почти всю, даже если дешевле.
Если там дешевле, то вывезут не более, чем по обязательствам. Остальное продадут здесь и купят валюту, если нужна.
По демпинговым ценам любит вывозить по-началу расея, чтобы завоевать рынок и стать монополистом. Но у нас с курятиной не тот случай.
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13.01.2022 14:19 Відповісти
В Польщі і газ дорожчий і з/п вищі, і податки там всі платять, а "соціальний харч" курятина - в 1,5 разу дешевше і якісніша.
Шановний, поясніть мені цей феномен?
Чи поясніть мені, чому українська олія в Чехії дешевша, ніж у нас?
Може досить уже наживатися на українцях?
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13.01.2022 13:55 Відповісти
Добре. Tommy Lee обіцяє Вам, що від завтра він перестане наживатися на українцях. Бо й справді: гроші таки добряче стали муляти. Це я кажу лише про себе
==========
Ви б поцікавилися яка в Польщі продуктивність праці та наскільки великий державний апарат
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13.01.2022 14:02 Відповісти
Ну для них эпоха бедности наверняка закончилась.
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13.01.2022 13:07 Відповісти
в списке очевидно все потребители скумбрии по 8
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13.01.2022 13:11 Відповісти
Бо вони незаможні
Пересічний українець може собі дозволити форель по 12 грн
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13.01.2022 13:21 Відповісти
До реєстру пільговиків по газу потрапили облгази Фірташа та агроолігархи Джерело:

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13.01.2022 13:20 Відповісти
ПАСТРАДАВШИЕ !!! А значит поЗЕленевшие. Акуєнная турбота про бідних, яким заощадили 1грн на буханцю хліба (ктрого вистачає на 3дні =1люд), а олігархам 1млрд.куб.м. х 10грн.знижки =10млрд.грн на голому місці !!!!!!!
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13.01.2022 13:47 Відповісти
Цікаво, а чому московитсько-бандитська імперія хфірташа досі існує, в той час як її очільник дев'ятий рік під арештом?
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13.01.2022 14:03 Відповісти
а шо бородатая бабушка без внимания осталась или на других фронтах подсобят
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13.01.2022 15:17 Відповісти
Какая, тваю смать, неожиданная неожиданность!
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13.01.2022 16:17 Відповісти
 
 