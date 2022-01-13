До реєстру пільговиків по газу потрапили облгази Фірташа та агроолігархи

До складеного Міністерством аграрної політики переліку компаній, які мають право на пільговий природний газ, потрапили облгази олігарха Дмитра Фірташа, мережа АЗС ОККО та холдинги аграрних олігархів Юрія Косюка та Андрія Веревського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний реєстр, затверджений наказом Мінагрополітики від 5 січня та оприлюднений на сайті відомства.

Загалом до переліку пільговиків включено близько 7 тис. підприємств.

Зокрема, до реєстру включено газзбут "Ві-Ді ГАЗ" Дмитра Фірташа. У наказі Мінагрополітики компанія проходить як виробник борошномельно-круп'яної промисловості.

Також у переліку включено ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38863790, який належить газовій компанії "Є Енергія" Дмитра Фірташа з річним оборотом 29,7 млрд грн. Але під цим кодом у реєстрі вказана компанія "Гоба", як виробник хлібобулочних виробів.

До реєстру пільговиків потрапили також структури "Миронівського хлібопродукту" Юрія Косюка та маслозаводи групи Kernel аграрного олігарха Андрія Веревського із сумарною річною вирочкою близько понад 100 млрд грн.

Право отримувати газ за пільговою ціною отримали також підприємства групи OKKO, які забезпечують однойменну мережу АЗС харчовими продуктами, зокрема хлібобулочними виробами.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.