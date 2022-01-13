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хабар (4638) Одеса (5320)

Спійманого на хабарі в Одесі чиновника екоінспекції розшукує "Інтерпол"

Спійманого на хабарі в Одесі чиновника екоінспекції розшукує

Злочинець отримав громадянство України і влаштувався на керівну посаду в екоінспекцію.

Затриманий в Одесі на отриманні хабара в 5 тисяч доларів в.о. начальника управління екологічної інспекції Південно-Західного округу Владлен Гривенко виявився злочинцем, якого розшукує "Інтерпол".

Як повідомляє "Думська" з посиланням на Держбюро розслідувань, Гривенко - громадянин Молдови.

За інформацією Держбюро, затриманий чиновник екоінспекції в Молдові ухилявся від сплати податків, здійснював хуліганські дії і застосовував насильство, за що йому "світить" до 8 років в'язниці.

"Щоб уникнути покарання, злочинець отримав громадянство України і влаштувався на керівну посаду в екоінспекцію", - йдеться в повідомленні "Думської".

ЗМІ нагадують, що раніше Гривенко займався так званим екотероризмом: він попався при отриманні хабара від власника АЗС в Миколаївській області. В іншому разі він погрожував виписати бізнесменові заборону на роботу заправки.

В Україні проти Гривенка відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК (одержання неправомірної вигоди службовою особою), йому загрожує до 10 років в'язниці. Наразі вимагач хабара перебуває під вартою.

Раніше експерти закликали запровадити в Україні відповідальність за екотероризм. За підрахунками фахівців, в нашій країні лише четверта частина екологічних організацій справжні, а всі інші відкрито займаються екотероризмом і вимаганням грошей від підприємств.
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Топ коментарі
+2
.. смотрю на фото и вспоминаю старину Ломброзо.. зря отказались от его концепции..
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13.01.2022 14:29
+1
Йой, а я годіну пгадал і в Амегіку уєхал! А тут ось приїхав допомагати розбудовувати Україну і такий попандос!
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13.01.2022 14:42
+1
Как это получается что все говно к нам сползается?
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13.01.2022 15:09
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.. смотрю на фото и вспоминаю старину Ломброзо.. зря отказались от его концепции..
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13.01.2022 14:29 Відповісти
Йой, а я годіну пгадал і в Амегіку уєхал! А тут ось приїхав допомагати розбудовувати Україну і такий попандос!
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13.01.2022 14:42 Відповісти
Брат дєрмака пристроил ?
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13.01.2022 14:45 Відповісти
Типичная харя слуги наркома.....
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13.01.2022 14:46 Відповісти
А для чего еще существует эта контора,только брать взятки и наказывать тех,кто посмел не заплатить.
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13.01.2022 14:49 Відповісти
При зелёных у нас чиновником смог бы стать и Чикатило с Джеком-потрошителем, сто процентов 😂
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13.01.2022 14:52 Відповісти
Как это получается что все говно к нам сползается?
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13.01.2022 15:09 Відповісти
Злочинець отримав громадянство України і влаштувався на керівну посаду в екоінспекцію... одна я заметила, что для злочинців получить гражданство Украины и устроится на работу в госструктуры невероятно просто..., даже легко..., а если ты обычный простой гражданин, честный и пр и пр, - то все сильно усложняется...
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13.01.2022 15:10 Відповісти
Отак у нас процює ФСБУ
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13.01.2022 15:30 Відповісти
За підрахунками фахівців, в нашій країні лише четверта частина екологічних організацій справжні, а всі інші відкрито займаються екотероризмом і вимаганням грошей від підприємств. А справжні шо втіхаря вимагають?
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13.01.2022 15:22 Відповісти
Там до 8 лет светит у нас до 10, наверное потянет на историческую родину.
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13.01.2022 15:53 Відповісти
"...Щоб уникнути покарання, злочинець отримав громадянство України і влаштувався на керівну посаду в екоінспекцію", - йдеться в повідомленні "Думської"..."

А тепер по порядку:
1. Хто і за які заслуги перед Україною надав йому громадянство.
2. Чи понесе відповідальність чиновник який надав громадянство?
3. Що зроблено для того щоб в подальшому такі випадки не повторювалися?
4. Чи внесені зміни в законодавство щоб чиновники несли кримінальну відповідальність за подібні вчинки?
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13.01.2022 19:31 Відповісти
 
 