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Глава МЗС Німеччини Бербок перед візитом до РФ відвідає Київ, - Ніколенко

Глава МЗС Німеччини Бербок перед візитом до РФ відвідає Київ, - Ніколенко

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 17 січня відвідає Україну на запрошення глави українського МЗС Дмитра Кулеби.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Ключовими темами її зустрічей стануть подальша консолідація підтримки України з боку Німеччини на тлі агресивних дій Росії, активізація мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, відновлення діяльності Нормандського формату, протидія загрозам у сфері енергетичної безпеки, обговорення кроків щодо зміцнення двостороннього співробітництва.

"Дуже важливо, що Анналена Бербок прилетить спочатку саме до Києва, щоб узгодити єдину потужну переговорну позицію щодо РФ, напередодні її візиту до Москви 18 січня", - повідомив речник МЗС України.

Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Анналена Бербок зустрінеться з Сергієм Лавровим в рамках візиту до Москви.

Головною темою переговорів стане пропозиція Росії про "гарантії безпеки" в Європі.

Також читайте: Консерватори ХДС вимагають від уряду Німеччини чіткої позиції стосовно РФ

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13.01.2022 18:04 Відповісти
Логічна пропозиція, бо ВВП Південної Кореї, що на мапі світу навіть важко роздивитись, перевищує ввп усього нафтогазового монстра, як це не дивно.
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13.01.2022 18:25 Відповісти
Госдеп Хохланда


@hohland_gosdep

·
https://twitter.com/hohland_gosdep/status/1481654135078342657 43 хв



Политики в США: "Мы должны начать экстренную переброску военной техники в Украину в масштабах, подобных переброске Ричардом Никсоном в Израиль в 1973 году, включая стрелковое оружие, полезное в партизанской войне…"
Политики в Украине:

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13.01.2022 18:32 Відповісти
Приїдуть разом з Порошенком ))
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13.01.2022 19:30 Відповісти
1. Кулеба обязан сводить эту министерку на Михайловскую площадь возложить цветы к фото погибшим воинам у стены.
Украина может показать , что ее воины защищают страну от агрессора.
А раше показать нечего - бо агрессора прячет своих погибших убийц от своего народа
2. свозить министерку на фронт
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13.01.2022 21:36 Відповісти
 
 