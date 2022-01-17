УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9834 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 153 23

Не можна дозволити Путіну відродити Радянський Союз, - американський сенатор Ромні

Не можна дозволити Путіну відродити Радянський Союз, - американський сенатор Ромні

Американський сенатор Мітт Ромні заявив, що Сполучені Штати та інші західні країни мають перешкодити президенту Росії Володимиру Путіну відтворити Радянський Союз у тій чи іншій формі.

"Він намагається відновити те, що мав раніше. Цього не можна допустити", — сказав сенатор-республіканець з Юти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"[Путін] намагається розділити НАТО – послабити його. Нам потрібний сильний НАТО не лише для протистояння Росії, а й проти Китаю", – сказав Ромні, який попереджав про наростання російської агресії під час своєї президентської кампанії 2012 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збірна Росії з хокею провела перший офіційний матч з написом "СССР" на формі. ВIДЕО

На його думку, Заходу слід заблокувати газопровід "Північний потік-2", який має проходити з Росії до Німеччини через Балтійське море. Демократи Сенату в четвер заблокували спробу Республіканської партії накласти санкції на цей газопровід.

"Ми повинні дати йому зрозуміти, що газопровід "Північний потік-2" не працюватиме. У нього не буде цього багатства, якщо він зробить будь-які дії для повалення уряду в Україні – його закриють", – сказав Ромні про Путіна.

Автор: 

путін володимир (23869) СРСР (346) США (23032) Сенат США (600)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Треба було добити потвору свого часу, а не курячими ніжками підгодовувати.
показати весь коментар
17.01.2022 13:37
+7
Нарешті схаменулися, але трохи запізно. Треба було макитрою думати ще в 2008му році коли московська гнида напала на Грузію.
показати весь коментар
17.01.2022 13:37
+5
Вообще то это будет выкидыш монстра.
показати весь коментар
17.01.2022 13:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вообще то это будет выкидыш монстра.
показати весь коментар
17.01.2022 13:19 Відповісти
Да поскорей бы тот союз восстановился,по синим курам да гнилой картошке соскучился.
показати весь коментар
17.01.2022 13:22 Відповісти
а наші 73% і не проти, якщо кацапи гречку роздаватимуть, то приймуть як своїх
показати весь коментар
17.01.2022 13:24 Відповісти
Мечта КГБ-ФСБ РФ - вновь загнать народы в свой ГУЛАГ
показати весь коментар
17.01.2022 13:24 Відповісти
Это их план, реализуемый уже который год, а не просто какая-то мечта.
показати весь коментар
17.01.2022 13:27 Відповісти
Колись американцям СРСР був потрібний як реальний ворог,під якого списувались величезні військові витрати і втілювались різмаїті програми...Тепер америкоси за такого ворога обрали Китай і Росія їм в статусі ворога якби не то що непотрібна,навіть небезпечна...Тому Росію або опустити,або зробити союзником...І те і друге для Штатів майже нездійснено...От і йде гра,у якій Україна так десь на рівні некозирної дами...
показати весь коментар
17.01.2022 13:29 Відповісти
На слові "америкоси" палиться ватний кацап за перекладачем.
показати весь коментар
17.01.2022 13:43 Відповісти
Тобто слово "америкоси" вживають тільки ватні кацапи?Чи так перекладають перекладачі?Значить,на таких речах паляться ідіоти...
показати весь коментар
17.01.2022 17:52 Відповісти
Т.е. ты 1) кацап, 2) идиот Ясно-понятно
показати весь коментар
18.01.2022 02:41 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що Россія - це повія, яку по черзі використовують то Сполучені Штати, то Китай, то Україна?
показати весь коментар
17.01.2022 13:44 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2022 13:31 Відповісти
Та ничего оно не возродит ,в Украину полез по рылу дали ,в Казахстан полез китайцы тут-же поставили раком ,Лукашенко и тот разводит дурачка 30 лет на четыре пяточка ,какой там союз ,он бензоколонку и ту вот-вот развалит ...
показати весь коментар
17.01.2022 13:35 Відповісти
Так дійте, придурки, бо потім ще 70 років рейгана чекати будете
показати весь коментар
17.01.2022 13:36 Відповісти
Треба було добити потвору свого часу, а не курячими ніжками підгодовувати.
показати весь коментар
17.01.2022 13:37 Відповісти
Нарешті схаменулися, але трохи запізно. Треба було макитрою думати ще в 2008му році коли московська гнида напала на Грузію.
показати весь коментар
17.01.2022 13:37 Відповісти
Ромні - достойна людина, республіканець-консерватор. Краще б він виграв вибори 2012 року.
показати весь коментар
17.01.2022 13:46 Відповісти
Какой нах этому престарелому ***** совецкий союз??))) оно уже сбрендило окончательно
показати весь коментар
17.01.2022 13:48 Відповісти
Якби канцлером Німеччини була Меркель, то точно Європа напичала лист орді росії, що вона не буде брати Україну в НАТО. Багато чого вона зробила не корисного і вредного для України і дала багато росіянам, щоб вони мали змогу нападати на Україну, Грузію, Сірію.
показати весь коментар
17.01.2022 13:52 Відповісти
Пусть лучше Ромни призывает не накладывать санкции тогда демократы из чувства противоречия наложат
показати весь коментар
17.01.2022 13:55 Відповісти
Зате наш зеленський хоче взад у союз. Бо лише в такому темному суспільстві він здатний заробити гроші, на які потім можна розкошувати у вільному світі.
показати весь коментар
17.01.2022 14:01 Відповісти
Зеленський і не мріє про незалежну Україну, яка передбачена Конституцією. Мій висновок базується на бізнесі Володимира Зеленського. Будучи гарантом Конституції і знаючи, що в нас державна мова українська і що телебачення, преса мають тільки українське мовлення, він порушуючи закон продовжує випускати передачі "кварталу", кіно виключно на російській мові. Декілька раз депутати його фракцію намагалися знищити мовний закон. Ось там і його майбутнє.
показати весь коментар
17.01.2022 14:08 Відповісти
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Ярош

https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4795583760518470?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·



Звертаюсь до Зеленського!

Бережи Порошенка, бо якщо його «валануть» російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення…

Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного наступу Ерефії!..
показати весь коментар
17.01.2022 14:35 Відповісти
 
 