Не можна дозволити Путіну відродити Радянський Союз, - американський сенатор Ромні
Американський сенатор Мітт Ромні заявив, що Сполучені Штати та інші західні країни мають перешкодити президенту Росії Володимиру Путіну відтворити Радянський Союз у тій чи іншій формі.
"Він намагається відновити те, що мав раніше. Цього не можна допустити", — сказав сенатор-республіканець з Юти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"[Путін] намагається розділити НАТО – послабити його. Нам потрібний сильний НАТО не лише для протистояння Росії, а й проти Китаю", – сказав Ромні, який попереджав про наростання російської агресії під час своєї президентської кампанії 2012 року.
На його думку, Заходу слід заблокувати газопровід "Північний потік-2", який має проходити з Росії до Німеччини через Балтійське море. Демократи Сенату в четвер заблокували спробу Республіканської партії накласти санкції на цей газопровід.
"Ми повинні дати йому зрозуміти, що газопровід "Північний потік-2" не працюватиме. У нього не буде цього багатства, якщо він зробить будь-які дії для повалення уряду в Україні – його закриють", – сказав Ромні про Путіна.
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Звертаюсь до Зеленського!
Бережи Порошенка, бо якщо його «валануть» російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення…
Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного наступу Ерефії!..