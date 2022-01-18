Через негоду в Україні знеструмлено 349 населених пунктів, - ДСНС

Через негоду в Україні знеструмлено майже 350 населених пунктів у 10 областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що станом на 7.00 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів у 10 областях (Київська – 93, Житомирська – 68, Тернопільська – 57, Чернігівська – 42, Львівська - 31, Хмельницька – 29, Чернівецька – 18, Кіровоградська – 6, Закарпатська – 3 та Волинська – 2).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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