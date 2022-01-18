Суд скасував рішення НБУ щодо ліквідації "Місто Банку" Івана Фурсіна

Окружний адмінсуд м. Києва скасував рішення Національного банку щодо ліквідації "Місто Банку", що належить Івану Фурсіну.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі Фурсіна та у Фонді гарантування вкладів.

Рішення ухвалено у понеділок, 17 січня – суд повністю задовольнив позов Фурсіна. Так, він визнав протиправним та скасував рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним та його ліквідацію.

Також протиправним визнано рішення ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації та початок ліквідаційної процедури. Це рішення також було скасовано.

Повний текст рішення буде готовий за 10 днів.

НБУ та Фонд гарантування можуть подати апеляцію протягом місяця після отримання повного тексту.

Джерела у ФГВФО підтвердили інформацію про рішення суду.

Фурсіну належало 97,18% акцій АТ "Місто Банк". Він був нардепом 8 скликання як безпартійний самовисуванець, належав до депутатської групи "Воля народу".

Як раніше повідомлялося, Нацбанк ухвалив рішення від 26 січня 2021 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідації АТ "Місто Банк".

НБУ у грудні 2021 року необґрунтовано вважав капітал "Місто Банк" таким, що скоротився через рейдерську атаку на один з балансових активів банку, соєву фабрику в Новій Каховці. Пізніше Фурсін припустив, що це рішення було ухвалено НБУ під тиском ексвласників банку "Надра" братів Сегаль, які вважаються організаторами спроби незаконного захоплення цього активу.

Слідчі дії щодо підозрюваних у рейдерській атаці на соєву фабрику в Новій Каховці, що належить "Місто Банку", тривають.