УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10764 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 568 17

Росія зосередила біля кордонів України 100 тисяч військових. Це складно не розглядати як загрозу, - глава МЗС ФРН Бербок

Росія зосередила біля кордонів України 100 тисяч військових. Це складно не розглядати як загрозу, - глава МЗС ФРН Бербок

Понад 100 тисяч російських військових останніми днями зосереджені на кордоні з Україною, складно це не сприймати як загрозу.

Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок на пресконференції за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За останні тижні понад сто тисяч російських військовослужбовців та військова техніка були зосереджені поблизу України без видимої причини", - сказала вона.

За її словами, "це складно не розглядати як загрозу".

Автор: 

армія рф (17526) Німеччина (7386) росія (65379) Анналена Бербок (456)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
"Тому ми не даємо Україні допомоги, так закриваєм повітряний простір для літаків Британіі"
показати весь коментар
18.01.2022 14:30
+2
Згідний, мало, але хоч щось на добриво...
показати весь коментар
18.01.2022 14:47
+1
Ну от і це вона сказала в Москві. Там теж підтримка. Дякую США , Німеччина ,Канада ,Великобританія , Польща,Естонія ,Латвія та Литва. А також інші. От тільки Верховна Рада , РНБО і Зеленський мовчить.
показати весь коментар
18.01.2022 14:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну а гдеж их сосредотачивать не в Сибире же. Там уже поздно, Кттай по тихому и так все отжал.
показати весь коментар
18.01.2022 14:30 Відповісти
"Тому ми не даємо Україні допомоги, так закриваєм повітряний простір для літаків Британіі"
показати весь коментар
18.01.2022 14:30 Відповісти
Правительство в Германии не однородное, а коалиционное и состоит из 3 партий:
- победительница выборов SPD (партия Шрёдера) и от нее и канцлер,
- вторая партия это Bündnis 90/Die Gruenen (партия Зеленых) и они однозначно за Украину и против России - от этой партии и глава МИД Анналена Бербок
- третья партия FDP - это правые, для которых главное бабло, они против закрытия Потоков

Сейчас в коалиции раскол именно из-за позиций по Украине и России.
показати весь коментар
18.01.2022 15:18 Відповісти
Ну от і це вона сказала в Москві. Там теж підтримка. Дякую США , Німеччина ,Канада ,Великобританія , Польща,Естонія ,Латвія та Литва. А також інші. От тільки Верховна Рада , РНБО і Зеленський мовчить.
показати весь коментар
18.01.2022 14:31 Відповісти
Але зброю для захисту Україні не надамо-німці лицемірні покидьки...
показати весь коментар
18.01.2022 14:31 Відповісти
для вторгнення це мало.
показати весь коментар
18.01.2022 14:32 Відповісти
Згідний, мало, але хоч щось на добриво...
показати весь коментар
18.01.2022 14:47 Відповісти
Так на підмогу передислокація з ДС їде, перші підуть, за ними друга хвиля, у випадку чого. А поки санкції, ембарго + всяка *****, місяців зо три то ....... Чим заправляти техніку мордор має. Орків має, причому відмороженних в польових умовах.зустрічальників також в Україні предостатньо! Все набагато ху.е.в.ато!
показати весь коментар
18.01.2022 15:27 Відповісти
Мнение "зеленой"(в хорошем смысле ) Анналены Бербок - это позитив

А вот другие ее коллеги говорят и делают иное, ублажая путинскую Россию:
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, https://zn.ua/POLITICS/severnyj-potok-2-ne-sleduet-smeshivat-s-politikoj-hensek-pravjashchej-partii-frh.html как и генсек правящей партии ФРГ Кевин Кюнерт , считает, что "Северный поток-2" якобы не имеет ничего общего с российской агрессией против Украины и призывает не связывать эти две вещи. Мы не должны втягивать (Северный поток-2. - ред.) в этот конфликт...
показати весь коментар
18.01.2022 14:37 Відповісти
СП-2 заблокирован до лета сертификацией , не стоит сегодня его особо обсуждать . Главное , тормознуть кремлевские планьі зимнего наступления на Украину . Проблемьі надо решать по мере их поступления...
показати весь коментар
18.01.2022 14:43 Відповісти
довбані фріци,якого хйя ви тоді блокуєте купівлю зброю, не вашу, мудаки срані.
показати весь коментар
18.01.2022 14:37 Відповісти
***** ...непередбачуване
показати весь коментар
18.01.2022 14:37 Відповісти
Трохи позитиву

Сім танків за 36 секунд: ЗСУ має достатню кількість ******** ПТРК та кваліфіковані розрахунки, щоб зупинити танки РФ


https://defence-ua.com/news/sim_tankiv_za_36_sekund_zsu_maje_dostatnju_kilkist_suchasnih_ptrk_ta_kvalifikovani_rozrahunki_schob_zupiniti_tanki_rf-5881.html
показати весь коментар
18.01.2022 14:39 Відповісти
Лавров обтек , возражения из серии "на своей территории двигаем войска , куда хотим" смешньі и противоречат Хельсенскому Акту и практике ОБСЕ. Бербок респект !
показати весь коментар
18.01.2022 14:40 Відповісти
На заході більше занепокоєні вторгненням мокшанців ніж наше зелене непорозуміння і його гоп95компанія!!!!! Головне що наші військові це розуміють і не звертають увагу на зеленобобіків, бо вони ще відпочивають, їм не до України вони дуже переробилися!!!!!
показати весь коментар
18.01.2022 14:41 Відповісти
такое чувство что у немцев раздвоение личности, говорят что есть угроза, но вооружения все равно не дадим
показати весь коментар
18.01.2022 14:46 Відповісти
Ті бюргери і фрау прокинуться лиш тоді, коли зелені чоловічки будуть штурмувати не фанерний рейхстаг. А це не можливо в принципі-на шляху і Україна, і Польща. Тому і бикують...
показати весь коментар
18.01.2022 14:55 Відповісти
 
 