Росія зосередила біля кордонів України 100 тисяч військових. Це складно не розглядати як загрозу, - глава МЗС ФРН Бербок
Понад 100 тисяч російських військових останніми днями зосереджені на кордоні з Україною, складно це не сприймати як загрозу.
Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок на пресконференції за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За останні тижні понад сто тисяч російських військовослужбовців та військова техніка були зосереджені поблизу України без видимої причини", - сказала вона.
За її словами, "це складно не розглядати як загрозу".
Топ коментарі
+5 Alex K #323845
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+2 Петро Удеч
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+1 A San
показати весь коментар18.01.2022 14:31
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- победительница выборов SPD (партия Шрёдера) и от нее и канцлер,
- вторая партия это Bündnis 90/Die Gruenen (партия Зеленых) и они однозначно за Украину и против России - от этой партии и глава МИД Анналена Бербок
- третья партия FDP - это правые, для которых главное бабло, они против закрытия Потоков
Сейчас в коалиции раскол именно из-за позиций по Украине и России.
А вот другие ее коллеги говорят и делают иное, ублажая путинскую Россию:
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, https://zn.ua/POLITICS/severnyj-potok-2-ne-sleduet-smeshivat-s-politikoj-hensek-pravjashchej-partii-frh.html как и генсек правящей партии ФРГ Кевин Кюнерт , считает, что "Северный поток-2" якобы не имеет ничего общего с российской агрессией против Украины и призывает не связывать эти две вещи. Мы не должны втягивать (Северный поток-2. - ред.) в этот конфликт...
Сім танків за 36 секунд: ЗСУ має достатню кількість ******** ПТРК та кваліфіковані розрахунки, щоб зупинити танки РФ
https://defence-ua.com/news/sim_tankiv_za_36_sekund_zsu_maje_dostatnju_kilkist_suchasnih_ptrk_ta_kvalifikovani_rozrahunki_schob_zupiniti_tanki_rf-5881.html