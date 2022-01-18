Росія зосередила біля кордонів України 100 тисяч військових. Це складно не розглядати як загрозу, - глава МЗС ФРН Бербок

Понад 100 тисяч російських військових останніми днями зосереджені на кордоні з Україною, складно це не сприймати як загрозу.

Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок на пресконференції за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За останні тижні понад сто тисяч російських військовослужбовців та військова техніка були зосереджені поблизу України без видимої причини", - сказала вона.

За її словами, "це складно не розглядати як загрозу".