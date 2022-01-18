"Гарпок" не виконує фінансових зобов'язань перед ДТЕК ВДЕ, – гендиректор компанії

Держпідприємство "Гарантований покупець" продовжує порушувати свої зобов'язання щодо виплати боргу перед компанією ДТЕК ВДЕ за рахунок раніше отриманих коштів із єврокредитів, які призначені на погашення боргів перед підприємствами ВДЕ України.

Про це заявив генеральний директор компанії Маріс Куніскіс, у коментарі виданню Power-Technology.

"Ми знаємо, що єдиними неоплаченими компаніями є наші сім компаній (Групи ДТЕК, – прим.). Це викликало у нас підозри, тому ми надіслали багато листів; Гарантованому покупцю, регулятору, бізнес-омбудсмену та Ощадбанку. У нас досі немає правильної відповіді, чому це відбувається. Це, безумовно, дискримінація без жодної причини", - заявив Куніскіс.

За його словами, ситуація з платежами виробникам ВДЕ була найгіршою у 2020 році, коли рівень платежів за вироблену електроенергію становив 5%.

"Після цього ми й енергетична спільнота поговорили з урядом, щоб разом знайти найкращу угоду. То був великий узгоджений компроміс. Щиро кажучи, я не бачив такого компромісу більше ніде у Європі. Ми погодилися, що можемо жити із цим", - сказав Куніскіс, зазначивши, що держава своїх зобов'язань не виконує.

Крім того, повідомляється, що ДТЕК ВДЕ публічно заявила, що уряд України з політичних мотивів утримав кошти, належні компанії, і тепер компанія планує звертатися до міжнародного суду з приводу виплат Кабміном.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року англійські адвокати фірми BCL Solicitors повідомили Гарантованому покупцю, Кабінету Міністрів України, Офісу президента України та Міністерству енергетики України про ініціювання приватного кримінального розслідування на території Великої Британії.

Юристи звертають увагу на те, що гарантований покупець не виконав вимог попередніх листів – не погасив заборгованість перед ДТЕК ВДЕ та не надав жодних пояснень своїх дій.

На думку англійських юристів, причетними посадовими особами було вчинено низку діянь, які мають ознаки злочинів з англійського права. Зокрема, кошти, які Гарантований покупець має переказати на користь ДТЕК ВДЕ, але безпідставно утримує на своєму рахунку, набули ознак майна, набутого злочинним шляхом.