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Українці стали менше довіряти соціологічним дослідженням, - опитування КМІС

Українці стали менше довіряти соціологічним дослідженням, - опитування КМІС

Громадяни Україна стали менше довіряти результатам соціологічних досліджень і опитувань.

Про це свідчить опитування Київський міжнародний інститут соціологі, інформує Цензор.НЕТ.

Грудневе опитування 2021 року показало, що 37% опитаних довіряють даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 23%– не довіряють, інші не мають певної думки з цього приводу. Рівень довіри до даних соціологічних опитувань за останні роки дещо зменшився (з 41% у 2020р. до 37% у 2021р.). Баланс довіри і недовіри (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто недовіряє) складає +14%, рік тому він дорівнював +20%.

Соціологи зазначають, що рівень довіри до результатів соціологічних опитувань серед населення України за останні 17 років спочатку суттєво підвищився (із 36% у 2002 до 47% у 2004), а потім залишався більш-менш стабільним з деякими коливаннями (49% плюс-мінус 2%) до 2017 року, але у 2018 р. знизився до 43%. В 2021 році опитування показало знов зниження довіри (з 41% у 2020р. до 37% у 2021р.).

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У КМІС підкреслюють, що за рівнем довіри соціологи поступаються армії, волонтерам та церкві, але випереджають інші соціальні інституції і групи (зокрема, ЗМІ, та владні структури)Але протягом останніх 5 років рівень довіри до соціологічних центрів знижується.

Автор: 

опитування (1946) соціологія (260) КМІС (335) Київський міжнародний інститут соціології (15)


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Топ коментарі
+11
Дослідження показало, що люди не довіряють дослідженням. Клас!
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18.01.2022 21:40
+7
Скільки можна вірити цим брехунам, у мене всі знайомі які голосували за зеліка вже всі проти нього звідки беруться ци 20 чи 25% йфого рейьтінгу не зрозуміло, реально пишуть щоб він як мала дитина не тупотів ногами як він зроби це після того коли Порошенко сказав правду що він наркоман то він тупотав ногами і тоді дав команду щоб Порошенка арештували.
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18.01.2022 21:45
+5
Звичайно,бо хто замовляє та платить-той і пабєдун...
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18.01.2022 21:41
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Дослідження показало, що люди не довіряють дослідженням. Клас!
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18.01.2022 21:40 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ "РВАНУЛ" ИЗ УКРАИНЫ.. ПО НЕКТОРЫМ ДАННЫМ НА ЮГ! - ТАРАС ЧОРНОВИЛ
https://www.youtube.com/watch?v=ymeX5LXqg6E
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18.01.2022 21:48 Відповісти
Ну а что делать в стране, которая на грани масштабной войны?
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18.01.2022 23:04 Відповісти
😆
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19.01.2022 08:30 Відповісти
Мал по малу прибовлял...)))
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18.01.2022 21:40 Відповісти
Звичайно,бо хто замовляє та платить-той і пабєдун...
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18.01.2022 21:41 Відповісти
А раніше довіряли!?
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18.01.2022 21:43 Відповісти
меньше трындеть надо, тогда может доверять станут
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18.01.2022 21:44 Відповісти
Скільки можна вірити цим брехунам, у мене всі знайомі які голосували за зеліка вже всі проти нього звідки беруться ци 20 чи 25% йфого рейьтінгу не зрозуміло, реально пишуть щоб він як мала дитина не тупотів ногами як він зроби це після того коли Порошенко сказав правду що він наркоман то він тупотав ногами і тоді дав команду щоб Порошенка арештували.
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18.01.2022 21:45 Відповісти
Кому довіряти, безкінцевий розвод лохов, фільтруй сам.
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18.01.2022 21:46 Відповісти
То раніше були соціологи, а зараз - курви за викликом.
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18.01.2022 21:46 Відповісти
Нема вже Бекешкіної, на жаль
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18.01.2022 21:54 Відповісти
ахах).. соц опросы потеряли ценность, когда рейтинги Пороха начали превосходить Зеленую жабу?
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18.01.2022 21:47 Відповісти
73% стали сомневаться что их 73% ?)))
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18.01.2022 21:47 Відповісти
Результаты исследования показали, что в результаты исследования никто не верит😁
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18.01.2022 21:49 Відповісти
З Пальчевським аж надто перегнули
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18.01.2022 21:52 Відповісти
Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него три класса образования, так он опрос за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящего.....
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18.01.2022 21:53 Відповісти
Як тільки Порошенко став в опитуваннях перемагати дебіла зразу сіють недовіру до соцопитувань, щоб мати можливість фальсифікувати вибори.
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18.01.2022 21:57 Відповісти
насправді нині рівень довіри до цих всіх рейтингів - ще нижчий, ніж 37%. І набагато нижчий.
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18.01.2022 22:04 Відповісти
Так це ж і вони робили опитування - про рівень довіри до них. "Ти мені довіряєш, ні я тобі вірю "
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18.01.2022 22:07 Відповісти
Цьому "дослідженню" можна довіряти так само як і "дослідженню" 2012-го року яку КМІС провів на замовлення партії регіонів і з якого випливало що 72% відсотки українців хочуть щоб російська мова стала другою державною мовою.
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18.01.2022 22:04 Відповісти
А мы то думаем, откуда взялись эти 25% поддерживающих зе-упыря если среди знакомых уже тупо нет тех, кто ему симпатизирует.
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18.01.2022 22:14 Відповісти
"Соцопитування" створюються не для того щоб інформувати, а для того щоб формувати. Щахрайство.
Використовується те, що більшість виборців обирають серед намальованих прохідних (за думкою виборців "щоб голос не пропав").
Крім того, багато, внаслідок розвиненого стадного інстинкту, голосують якраз за намальованого переможця. Щоб потім казати: Мы все за Зеленскава галасавали".

Отаке голосування якраз і приводить до того, що голос пропадає. Бо голос становиться об'єктом шахрайства.

Необхідно міняти принципи вибору. Головний принцип це обирати із українців. Принцип який нам нав'язали "Абы человек был хороший" давно показав свою деструктивність.
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18.01.2022 22:30 Відповісти
Як я сказав, що українці мають обирати із українців, а як нема за кого голосувати, то чи зовсім не голосувати, а краще зіпсувати бюлетень, викресливши всіх кандидатів. Зіпсовані бюлетені входять в відповідну статистику і сприймаються як пункт - проти всіх.
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18.01.2022 22:38 Відповісти
Я довіряю . Замовник опитування завжди на першому місці . Тут сумніви недоречні . Далі - хто більше проплатив - той вище в рейтингу . Все просто і зрозуміло .
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19.01.2022 07:28 Відповісти
Соціологі проста: ідіоти по життю так і "вєрят в клоунів''... тих кого "на#балі" - ті вже отямлись за рік... А от з відбитими мізками зараз "внє палітікє" ... Але радує, що все ж адекватних на сьогодні вже більше 50%...
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19.01.2022 11:00 Відповісти
 
 