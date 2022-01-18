Українці стали менше довіряти соціологічним дослідженням, - опитування КМІС

Громадяни Україна стали менше довіряти результатам соціологічних досліджень і опитувань.

Про це свідчить опитування Київський міжнародний інститут соціологі, інформує Цензор.НЕТ.

Грудневе опитування 2021 року показало, що 37% опитаних довіряють даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 23%– не довіряють, інші не мають певної думки з цього приводу. Рівень довіри до даних соціологічних опитувань за останні роки дещо зменшився (з 41% у 2020р. до 37% у 2021р.). Баланс довіри і недовіри (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто недовіряє) складає +14%, рік тому він дорівнював +20%.

Соціологи зазначають, що рівень довіри до результатів соціологічних опитувань серед населення України за останні 17 років спочатку суттєво підвищився (із 36% у 2002 до 47% у 2004), а потім залишався більш-менш стабільним з деякими коливаннями (49% плюс-мінус 2%) до 2017 року, але у 2018 р. знизився до 43%. В 2021 році опитування показало знов зниження довіри (з 41% у 2020р. до 37% у 2021р.).

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У КМІС підкреслюють, що за рівнем довіри соціологи поступаються армії, волонтерам та церкві, але випереджають інші соціальні інституції і групи (зокрема, ЗМІ, та владні структури). Але протягом останніх 5 років рівень довіри до соціологічних центрів знижується.