Українці стали менше довіряти соціологічним дослідженням, - опитування КМІС
Громадяни Україна стали менше довіряти результатам соціологічних досліджень і опитувань.
Про це свідчить опитування Київський міжнародний інститут соціологі, інформує Цензор.НЕТ.
Грудневе опитування 2021 року показало, що 37% опитаних довіряють даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 23%– не довіряють, інші не мають певної думки з цього приводу. Рівень довіри до даних соціологічних опитувань за останні роки дещо зменшився (з 41% у 2020р. до 37% у 2021р.). Баланс довіри і недовіри (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто недовіряє) складає +14%, рік тому він дорівнював +20%.
Соціологи зазначають, що рівень довіри до результатів соціологічних опитувань серед населення України за останні 17 років спочатку суттєво підвищився (із 36% у 2002 до 47% у 2004), а потім залишався більш-менш стабільним з деякими коливаннями (49% плюс-мінус 2%) до 2017 року, але у 2018 р. знизився до 43%. В 2021 році опитування показало знов зниження довіри (з 41% у 2020р. до 37% у 2021р.).
У КМІС підкреслюють, що за рівнем довіри соціологи поступаються армії, волонтерам та церкві, але випереджають інші соціальні інституції і групи (зокрема, ЗМІ, та владні структури). Але протягом останніх 5 років рівень довіри до соціологічних центрів знижується.
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Використовується те, що більшість виборців обирають серед намальованих прохідних (за думкою виборців "щоб голос не пропав").
Крім того, багато, внаслідок розвиненого стадного інстинкту, голосують якраз за намальованого переможця. Щоб потім казати: Мы все за Зеленскава галасавали".
Отаке голосування якраз і приводить до того, що голос пропадає. Бо голос становиться об'єктом шахрайства.
Необхідно міняти принципи вибору. Головний принцип це обирати із українців. Принцип який нам нав'язали "Абы человек был хороший" давно показав свою деструктивність.