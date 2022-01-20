Івано-Франківщину можуть перевести до "червоної" зони карантину: Ляшко направив подання Держкомісії ТЕБ та НС

Міністерство охорони здоров'я України направило подання на запровадження в Івано-Франківській області "червоного" рівня епіднебезпеки.

Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство охорони здоров'я вже направило подання про розгляд на Державній комісії ТЕБ та НС червоного рівня епідемічної небезпеки", - зазначив міністр.

Ляшко пояснив, що Івано-Франківська область вже перевищує три індикаторні показники, визначені у постанові Кабінету Міністрів про адаптивний карантин. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему - на рівень госпіталізацій та динаміку її рівня.

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