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Новини Коронавірус і карантин
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Івано-Франківщину можуть перевести до "червоної" зони карантину: Ляшко направив подання Держкомісії ТЕБ та НС

Івано-Франківщину можуть перевести до

Міністерство охорони здоров'я України направило подання на запровадження в Івано-Франківській області "червоного" рівня епіднебезпеки.

Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство охорони здоров'я вже направило подання про розгляд на Державній комісії ТЕБ та НС червоного рівня епідемічної небезпеки", - зазначив міністр.

Ляшко пояснив, що Івано-Франківська область вже перевищує три індикаторні показники, визначені у постанові Кабінету Міністрів про адаптивний карантин. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему - на рівень госпіталізацій та динаміку її рівня.

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Автор: 

МОЗ (5399) Івано-Франківська область (952) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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хоть что то изменится?)
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20.01.2022 10:09 Відповісти
Ну як тільки Зеля кудась приїде так : то Шах помре, то собор Богоматері згорить, то Івано-Франківську область в червону зону переведуть. Треба його на росію, так на тиждень відправити.
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20.01.2022 11:52 Відповісти
 
 