Івано-Франківщину можуть перевести до "червоної" зони карантину: Ляшко направив подання Держкомісії ТЕБ та НС
Міністерство охорони здоров'я України направило подання на запровадження в Івано-Франківській області "червоного" рівня епіднебезпеки.
Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Міністерство охорони здоров'я вже направило подання про розгляд на Державній комісії ТЕБ та НС червоного рівня епідемічної небезпеки", - зазначив міністр.
Ляшко пояснив, що Івано-Франківська область вже перевищує три індикаторні показники, визначені у постанові Кабінету Міністрів про адаптивний карантин. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему - на рівень госпіталізацій та динаміку її рівня.
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Иван Иван #488996
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Технічний Відділ
показати весь коментар20.01.2022 11:52 Відповісти Мені подобається 0
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