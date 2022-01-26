Україну ніхто не змусить йти на поступки РФ, - Кулеба

Україна не дозволить нікому нав'язати нам будь-які поступки в рамках зусиль з деескалації загрози з боку Російської федерації.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба зазначив, що країна не погодиться на будь-які компроміси, спрямовані на заспокоєння президента Росії Володимира Путіна, через побоювання, що Росія планує вторгнутися в Україну.

"Якщо хтось піде на поступку, що стосується України за спиною України, по-перше, ми цього не погодимо. Ми не будемо в положенні країни, яка бере трубку, чує вказівку великої держави і виконує її", - сказав Кулеба.

"Ми багато заплатили, включаючи 15 000 життів наших громадян, щоб забезпечити право вирішувати власне майбутнє, свою власну долю", — наполягав він.