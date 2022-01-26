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Новини Війна
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Україну ніхто не змусить йти на поступки РФ, - Кулеба

Україну ніхто не змусить йти на поступки РФ, - Кулеба

Україна не дозволить нікому нав'язати нам будь-які поступки в рамках зусиль з деескалації загрози з боку Російської федерації.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба зазначив, що країна не погодиться на будь-які компроміси, спрямовані на заспокоєння президента Росії Володимира Путіна, через побоювання, що Росія планує вторгнутися в Україну.

"Якщо хтось піде на поступку, що стосується України за спиною України, по-перше, ми цього не погодимо. Ми не будемо в положенні країни, яка бере трубку, чує вказівку великої держави і виконує її", - сказав Кулеба.

"Ми багато заплатили, включаючи 15 000 життів наших громадян, щоб забезпечити право вирішувати власне майбутнє, свою власну долю", — наполягав він.

Автор: 

армія рф (17729) росія (65856) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
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26.01.2022 09:55
+5
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26.01.2022 10:01
+4
Вони відправили нам броніки, каски, тощо.
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26.01.2022 10:03
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26.01.2022 09:55 Відповісти
А можливо,що це і правда? Зєля впертий. Скільки вже років не зважаючи на шалений тиск не підставляє партнера Бєню?
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26.01.2022 10:19 Відповісти
А хто має Україну змушувати, як тут сидять вороги України - агенти, резиденти ФСБ та місцеві гниди-малороси,які самі знають що робити і це роблять.
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26.01.2022 09:57 Відповісти
Чудо-ВаЩе@compdemon



Принижень просто спалив методичку по Харкову раніше потрібного часу. Тепер її витягли з шухлядки і медіахвойди.

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26.01.2022 10:10 Відповісти
Кулеба і Данілов в порівнянні з іншими зєльонкінцями, певно мають зачатки якщо не яєць,то принаймні яєчників.
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26.01.2022 10:18 Відповісти
Поздно сообразили наши власти,что фашистов ФРГ нужно сразу нах посылать,из-за грёбаной меркель Крым проср..и.
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26.01.2022 09:59 Відповісти
Вони відправили нам броніки, каски, тощо.
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26.01.2022 10:03 Відповісти
Українські військові отримають від Німеччини польовий шпиталь у рамках підтримки України
Якщо за правду, це не менш важливо за зброю. Пораненому бійцю зброя ні до чого. Уявляю чого бюргерам це коштувало, фактично через себе переступили
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26.01.2022 10:18 Відповісти
А нам нужны ПВО,самолеты и ракеты средней дальности,и ничего этого Германия не даст,иначе их русские братья обидятся
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26.01.2022 10:42 Відповісти
Вони може би дали, якби президент ЗЕ не почав впроваджувати політику миру. Він вже всіх переконав, що мирний план працює.
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26.01.2022 10:44 Відповісти
Не обирайте у владу зрадників та вату. Тоді ніхто нічого не просере.
Меркель не була канцлером України. А якби була, то Крим точно би не віддала.
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26.01.2022 10:04 Відповісти
он отдала сразу до польской границы. народ Украины только не согласился.
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26.01.2022 10:12 Відповісти
Німеччина вже не криється, на якому вона боці. Всьому світу треба зробити висновки.
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26.01.2022 10:14 Відповісти
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26.01.2022 10:01 Відповісти
Йти на поступки параші можна до закарпаття, до лісабона, до кінця світу...і все одно їм буде ще мало
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26.01.2022 10:19 Відповісти
Справа в тому, що жодні наші поступки ***** його не зупинять. Збройному протистоянню нас з росією бути як би ми тому не протидіяли. Тому і поступатися нам нічого, а залишається брати зброю і воювати до перемоги або до смерті. Не Україна і не українці вирішують бути чи не бути на нашій землі війні. Нам залишиється лише не боятися свого майбутнього, а боротися за нього. Ну так вийшло. Не ми цю війну почали.
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26.01.2022 10:23 Відповісти
...її почала Россія у 1918 році. І дуже дивно було чути - ніхто й подумати не міг, що Россія на нас нападе!
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26.01.2022 10:34 Відповісти
це що, просто слова чи попередження для Ермака ? Зеленського не рахуемо бо вже знаходиться на стадії пізнього Єльцина -працюе весь час "з документами".
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26.01.2022 10:36 Відповісти
 
 