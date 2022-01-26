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Новини
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"Газпром" твердить, що виконав умову для сертифікації "Північного потоку-2" в Німеччині

потік,північний

Nord Stream 2 AG заснувала німецьку дочірню структуру Gas for Europe GmbH. Це було вимогою для сертифікації газогону в Німеччині.

Про це йдеться у повідомленні оператора проєкту, інформує Цензор.НЕТ.

Нова компанія стане власником та оператором 54-кілометрової ділянки газопроводу "Північний потік - 2", розташованої в німецьких територіальних водах, та майданчика берегових об'єктів у м. Лубміні як незалежний оператор транспортної системи відповідно до закону про енергетичне господарство ФРН (Energiewirtschaftsgeset).

У заяві, оприлюдненій Федеральним мережним агентством Німеччини (BNetzA) у листопаді 2021 року, йдеться, що установа дочірньої структури є необхідною умовою для сертифікації відповідно до закону про енергетичне господарство ФРН. Головний офіс компанії Gas for Europe GmbH розташований у Шверіні.

Автор: 

Газпром (3394) Німеччина (7449) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+9
Курс российского рубля рекордно обвалился.

В ходе торгов на Московской бирже 26 января курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с июля 2021 года. Курс доллара превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года.

Аналитики считают, что на курс доллара и евро влияет напряженная ситуация вокруг Украины. Россия уже несколько месяцев стягивает войска к украинским границам. На Западе утверждают, что это может завершиться вторжением России в Украину, и угрожают Москве санкциями. https://t.me/charter97_org/60405 https://t.me/charter97_org/60405

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26.01.2022 19:22
+3
Собираются отправить. Это важно. Тупорылая кацапская свинота уже не так громко визжит, что "мы лидеры в космосе!". Теперь пытаются примазаться хоть к кому-нибудь с технологиями, чтобы свои говноракеты хоть как-то летали.
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26.01.2022 19:37
+3
Только как-то рублю это не сильно помогает
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26.01.2022 19:56
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Курс российского рубля рекордно обвалился.

В ходе торгов на Московской бирже 26 января курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с июля 2021 года. Курс доллара превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года.

Аналитики считают, что на курс доллара и евро влияет напряженная ситуация вокруг Украины. Россия уже несколько месяцев стягивает войска к украинским границам. На Западе утверждают, что это может завершиться вторжением России в Украину, и угрожают Москве санкциями. https://t.me/charter97_org/60405 https://t.me/charter97_org/60405

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26.01.2022 19:22 Відповісти
19:22 26 января 2022 Стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в апреле 2022 года составила $89,1 за баррель, что на 2,3% выше данных предыдущих торгов. В ходе европейских торгов цена североморской нефти начала рост с отметки $86,7 за баррель, достигнув максимального с сентября 2014 года уровня.
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26.01.2022 19:29 Відповісти
Только как-то рублю это не сильно помогает
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26.01.2022 19:56 Відповісти
Для любой экономики, где экспорт значительно больше импорта высокий курс собственной валюты не так уж и выгоден.
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26.01.2022 19:58 Відповісти
путлер всех переиграл,да?
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26.01.2022 19:59 Відповісти
Стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в апреле 2022 года составила $89,1 за баррель, что на 2,3% выше данных предыдущих торгов. В ходе европейских торгов цена североморской нефти начала рост с отметки $86,7 за баррель, достигнув максимального с сентября 2014 года уровня.


и штА с того простому рассеянскому быдлу? какое отношение оно имеет к нефти и газу?

вОнюшки как нищали и дичали беспрерывно с 2014 года, так и продолжают нищать и

дичать. в последний месяц нищают с удвоенной скоростью.)
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26.01.2022 20:11 Відповісти
Наблюдать за благосостоянием свинособак - это уж как нибудь сам. Меня это не интересует.
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26.01.2022 20:15 Відповісти
Дизель на Арале будет 1.80 Евро. Не радует.
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26.01.2022 20:38 Відповісти
Кремль упорно хочет встать на те же грабли, на которых побывало советское Политбюро.

В Европе нет новых заявок на российский газ. Все, что туда поступает из России, это долгосрочные контракты. Похоже энергетический шантаж Москвы всем надоел и Европа начала решать этот вопрос в обход России. Доля российского газа на рынке Европы все еще большая, - почти половина импорта, однако там наметилась тенденция к ее уменьшению. Кто может подвинуть Россию в Европе? Азербайджан, тянущий трубу через Турцию, и страны Ближнего Востока опять же не без помощи Турции и Израиля. Хотя отказ от российского газа это не приговор Москве, а лишь болезненная политическая составляющая. Северный поток- 2, как и обещали Вашингтону немецкие коллеги, скорее всего не сертифицируют и труба так и останется пустой на дне Балтийского моря.

Чем еще может Москва напугать как Европу, так и весь мир? Безусловно, только войной. Большая война с Западом не может начаться по определению. Во-первых, там не будет победителей, а значит говорить о ней бессмысленно. Во-вторых, возможности стран НАТО превосходят силы российской армии десятикратно, о чем известно всем обитателям Кремля. Чтобы держать свой народ и весь мир в напряжении, Москве нужна лишь маленькая локальная войнушка. Ее мы наблюдаем в Донбассе уже восемь лет. Максимум, на что способна российская армия, это захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Однако даже такой демарш обернется выстрелом в ногу, поскольку санкции Запада станут катастрофическими для всей России. В чем тогда смысл всей возни с наращиванием российских войск вдоль украинских границ? Прежде всего в демонстрации своего мнимого могущества. Не меньшей целью является и желание нанести максимальный урон украинской экономике, чье благополучие зависит как от внутренних факторов, так и от внешних. Инвесторы не захотят иметь дело со страной, где тлеет очаг войны. https://t.me/charter97_org/60397
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26.01.2022 19:59 Відповісти
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26.01.2022 20:48 Відповісти

А тепер санкції
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26.01.2022 19:26 Відповісти
Если бы немцы не хотели северный подтёк2, то дальше рабочего рта хла этот проект не продвинулся бы. Было бы как с базой на Луне или полетах на Марс. Не удивлюсь, если его сертифицируют.
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26.01.2022 19:26 Відповісти
В этом году кстати ******** отправляют марсоход совместно с немцами в том числе.
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26.01.2022 19:32 Відповісти
Собираются отправить. Это важно. Тупорылая кацапская свинота уже не так громко визжит, что "мы лидеры в космосе!". Теперь пытаются примазаться хоть к кому-нибудь с технологиями, чтобы свои говноракеты хоть как-то летали.
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26.01.2022 19:37 Відповісти
Все уже поняли, что ты ватник так что не старайся
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26.01.2022 19:54 Відповісти
У них и вакцина соответствует. У козломордых во всем свое ОТК.
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26.01.2022 19:26 Відповісти
Если не будет в первой половине 2022 года расширения агрессии РФ против Украины, скорее всего немцы дожмут и где то в июле- августе "поток" все таки запустят. США будет вынуждены будут отступить что бы не испортить отношения с ФРГ, Украину поставят пер фактом , наобещав "молочные реки и кисельные берега". После 2022 - 23 года РФ не продлит контракт на транспортировку с Украиной или сделает его убыточным.
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26.01.2022 19:37 Відповісти
Контракт действует до 2024 года.
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26.01.2022 19:47 Відповісти
До 2024 еще дожить нужно, в нынешних условиях это не просто. с 2022-2023 года транзит через Украину в любом случае можно сделать не рентабельным и убыточным, а с 2024 просто не продлить контракт. ( Европа будет получать по Северным и Южным потокам и через Беларусь, уже сейчас заключаются долгосрочные контракты в обход Украины, скажем Венгрия, Молдова... поэтому Раша скажет " а кому качать то через Украину". Потеря транзитных денег и определенной безопасности масштабной войны это одно, а то что сама Украина останется в этом случае без газа ( особенно восточная ее часть) это факт, чем не фактор для развала страны по географическому ( газовому) принципу.
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26.01.2022 20:24 Відповісти
Газа Европе нужно будет много. Зеленая энергетика не покрывает, а АЭС в Германии остановят в этом году. СП1/2 не покроют потребность. Так что Украина будет с газом.
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26.01.2022 20:42 Відповісти
Та вже проїхали . Весна скоро . Нахрєн той північний потік.
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26.01.2022 20:02 Відповісти
Сертифікація у Шрьодера та сертифікація у Єврокомісії - це "айн гроссер Унтершід", як говорять в Одесі.
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26.01.2022 20:55 Відповісти
 
 