"Газпром" твердить, що виконав умову для сертифікації "Північного потоку-2" в Німеччині

Nord Stream 2 AG заснувала німецьку дочірню структуру Gas for Europe GmbH. Це було вимогою для сертифікації газогону в Німеччині.

Про це йдеться у повідомленні оператора проєкту, інформує Цензор.НЕТ.

Нова компанія стане власником та оператором 54-кілометрової ділянки газопроводу "Північний потік - 2", розташованої в німецьких територіальних водах, та майданчика берегових об'єктів у м. Лубміні як незалежний оператор транспортної системи відповідно до закону про енергетичне господарство ФРН (Energiewirtschaftsgeset).

У заяві, оприлюдненій Федеральним мережним агентством Німеччини (BNetzA) у листопаді 2021 року, йдеться, що установа дочірньої структури є необхідною умовою для сертифікації відповідно до закону про енергетичне господарство ФРН. Головний офіс компанії Gas for Europe GmbH розташований у Шверіні.