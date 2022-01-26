"Газпром" твердить, що виконав умову для сертифікації "Північного потоку-2" в Німеччині
Nord Stream 2 AG заснувала німецьку дочірню структуру Gas for Europe GmbH. Це було вимогою для сертифікації газогону в Німеччині.
Про це йдеться у повідомленні оператора проєкту, інформує Цензор.НЕТ.
Нова компанія стане власником та оператором 54-кілометрової ділянки газопроводу "Північний потік - 2", розташованої в німецьких територіальних водах, та майданчика берегових об'єктів у м. Лубміні як незалежний оператор транспортної системи відповідно до закону про енергетичне господарство ФРН (Energiewirtschaftsgeset).
У заяві, оприлюдненій Федеральним мережним агентством Німеччини (BNetzA) у листопаді 2021 року, йдеться, що установа дочірньої структури є необхідною умовою для сертифікації відповідно до закону про енергетичне господарство ФРН. Головний офіс компанії Gas for Europe GmbH розташований у Шверіні.
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В ходе торгов на Московской бирже 26 января курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с июля 2021 года. Курс доллара превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года.
Аналитики считают, что на курс доллара и евро влияет напряженная ситуация вокруг Украины. Россия уже несколько месяцев стягивает войска к украинским границам. На Западе утверждают, что это может завершиться вторжением России в Украину, и угрожают Москве санкциями. https://t.me/charter97_org/60405 https://t.me/charter97_org/60405
и штА с того простому рассеянскому быдлу? какое отношение оно имеет к нефти и газу?
вОнюшки как нищали и дичали беспрерывно с 2014 года, так и продолжают нищать и
дичать. в последний месяц нищают с удвоенной скоростью.)
В Европе нет новых заявок на российский газ. Все, что туда поступает из России, это долгосрочные контракты. Похоже энергетический шантаж Москвы всем надоел и Европа начала решать этот вопрос в обход России. Доля российского газа на рынке Европы все еще большая, - почти половина импорта, однако там наметилась тенденция к ее уменьшению. Кто может подвинуть Россию в Европе? Азербайджан, тянущий трубу через Турцию, и страны Ближнего Востока опять же не без помощи Турции и Израиля. Хотя отказ от российского газа это не приговор Москве, а лишь болезненная политическая составляющая. Северный поток- 2, как и обещали Вашингтону немецкие коллеги, скорее всего не сертифицируют и труба так и останется пустой на дне Балтийского моря.
Чем еще может Москва напугать как Европу, так и весь мир? Безусловно, только войной. Большая война с Западом не может начаться по определению. Во-первых, там не будет победителей, а значит говорить о ней бессмысленно. Во-вторых, возможности стран НАТО превосходят силы российской армии десятикратно, о чем известно всем обитателям Кремля. Чтобы держать свой народ и весь мир в напряжении, Москве нужна лишь маленькая локальная войнушка. Ее мы наблюдаем в Донбассе уже восемь лет. Максимум, на что способна российская армия, это захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Однако даже такой демарш обернется выстрелом в ногу, поскольку санкции Запада станут катастрофическими для всей России. В чем тогда смысл всей возни с наращиванием российских войск вдоль украинских границ? Прежде всего в демонстрации своего мнимого могущества. Не меньшей целью является и желание нанести максимальный урон украинской экономике, чье благополучие зависит как от внутренних факторов, так и от внешних. Инвесторы не захотят иметь дело со страной, где тлеет очаг войны. https://t.me/charter97_org/60397
А тепер санкції