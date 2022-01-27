Чоловіка, який "замінував" ДніпроГЕС у Запоріжжі, затримано, - Нацполіція

Запорізькі правоохоронці у четвер шукали вибухівку на греблі Дніпровської гідроелектростанції (ДніпроГЕС) після отримання анонімного повідомлення про її замінування.

Як інформцує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомляє відділ комунікацій Головного управління Нацполіції у Запорізькій області.

За інформацією правоохоронців, 27 січня близько 13:30 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що гребля ДніпроГЕС буде підірвана - туди нібито закладено вибухівку. Проте під час огляду греблі співробітниками правоохоронних органів вибухових речовин не було виявлено.

При цьому ними був знайдений псевдомінер, яким виявився 53-річний місцевий житель, який страждає на психічні розлади.

На зловмисника складено адміністративний протокол за фактом скоєння правопорушення, передбаченого ст.183 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Свідомо неправдивий виклик спеціальних служб". Санкція статті передбачає накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також у поліції повідомили, що з ранку четверга були знову отримані повідомлення про замінування місцевих шкіл. Таким чином, через псевдомінування навчальний процес в освітніх закладах зривається вже четвертий день поспіль. Зловмисників розшукує поліція.