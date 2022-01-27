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Новини
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Чоловіка, який "замінував" ДніпроГЕС у Запоріжжі, затримано, - Нацполіція

Чоловіка, який

Запорізькі правоохоронці у четвер шукали вибухівку на греблі Дніпровської гідроелектростанції (ДніпроГЕС) після отримання анонімного повідомлення про її замінування.

Як інформцує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомляє відділ комунікацій Головного управління Нацполіції у Запорізькій області.

За інформацією правоохоронців, 27 січня близько 13:30 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що гребля ДніпроГЕС буде підірвана - туди нібито закладено вибухівку. Проте під час огляду греблі співробітниками правоохоронних органів вибухових речовин не було виявлено.

При цьому ними був знайдений псевдомінер, яким виявився 53-річний місцевий житель, який страждає на психічні розлади.

На зловмисника складено адміністративний протокол за фактом скоєння правопорушення, передбаченого ст.183 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Свідомо неправдивий виклик спеціальних служб". Санкція статті передбачає накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також у поліції повідомили, що з ранку четверга були знову отримані повідомлення про замінування місцевих шкіл. Таким чином, через псевдомінування навчальний процес в освітніх закладах зривається вже четвертий день поспіль. Зловмисників розшукує поліція.

Автор: 

ДніпроГЕС (42) Запоріжжя (2291) хибна тривога (68)


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Топ коментарі
+5
А кацапсини таких і находять то нраіка за ширку то алкаша за шмурдяк, то несповна розуму за цукерку.
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27.01.2022 20:53
+3
Якщо якийсь вид злочину стає масовим то покарання недостатнє.
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27.01.2022 20:59
+2
А як же ж стаття за тероризм? Бо, вибачте, з таким "покаранням" ця "нещасна хвора людина" від замовників отримає набагато більше.
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27.01.2022 21:12
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А кацапсини таких і находять то нраіка за ширку то алкаша за шмурдяк, то несповна розуму за цукерку.
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27.01.2022 20:53 Відповісти
Якщо якийсь вид злочину стає масовим то покарання недостатнє.
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27.01.2022 20:59 Відповісти
Треба з таких формувати саперські підрозділи для розмінувань. Навіть на лінії фронту. З мінімальним оснащенням
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27.01.2022 21:08 Відповісти
Те що телефонували із телефону не здорової людини не значить що телефонував цей псих.Він би просто до такого не допер,або силовикам потрібно було когось знайти і знайшли убогого.
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27.01.2022 21:01 Відповісти
как-то эти "розлады" сильно синхронно работают вниз по течению Днепра и вверх
может это эпидемия и СБУ ее разносит?
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27.01.2022 21:09 Відповісти
А як же ж стаття за тероризм? Бо, вибачте, з таким "покаранням" ця "нещасна хвора людина" від замовників отримає набагато більше.
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27.01.2022 21:12 Відповісти
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27.01.2022 21:13 Відповісти
"Мінування" школ по всій території країни, "мінування" об'єктів критичної інфрастуктури в останні 2 тижні якось дуже співпадають зі зростанням напруженності (кількості московитського м'яса та їхнього металобрухту) на наших кордонах та й у світі вцілому... Сподіваюсь, що РНБО та СБУ теж зацікавились цим фактом, а не тільки гонитвою за "найголовнішим злодієм **********"...
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27.01.2022 21:32 Відповісти
Капец если не кацапы, так псих-алкаш минирует, впрочем это все одно и тоже 😁
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27.01.2022 22:20 Відповісти
совок головного мозга - тоже психічний розлад
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27.01.2022 22:58 Відповісти
чтобы заминировать плотину нужны тонны тротила
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27.01.2022 23:10 Відповісти
Хотя и говорят, что «Дурак-то, дурак,, а мыло не ест" - его надо несколько дней покормить мылом

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28.01.2022 07:40 Відповісти
 
 